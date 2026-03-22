Đại học Việt Nam miễn học phí, cấp sinh hoạt phí thu hút sinh viên quốc tế

ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) vừa công bố loạt chương trình học bổng trao đổi quốc tế giai đoạn 2026-2027 dành cho người học. Đáng chú ý là học bổng dành cho sinh viên quốc tế học toàn thời gian tại UEH.

Học bổng này áp dụng cho sinh viên có quốc tịch nước ngoài trúng tuyển và nhập học chương trình cử nhân, thạc sĩ, nghiên cứu sinh tại UEH (không phải là lưu học sinh hiệp định).

Học bổng toàn phần với chính sách hỗ trợ toàn diện cho sinh viên quốc tế tham gia học tập tại trường. Cụ thể, cấp 100% học phí chương trình đào tạo trong suốt thời gian học chính thức; Miễn phí ký túc xá; Hỗ trợ sinh hoạt phí 2,6 triệu đồng/tháng trong các học kỳ chính thức. Ngoài ra, sinh viên còn được hỗ trợ 100% học phí khóa học dự bị tiếng Việt và lệ phí thi lấy chứng chỉ tiếng Việt B2 (nếu có).

Mỗi năm, UEH cấp 100 suất học bổng xuất sắc cho các bậc đào tạo (cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ), trong đó có 30 suất ưu tiên cho sinh viên đến từ Đông Nam Á và các quốc gia có mức thu nhập thấp. Chính sách này thể hiện cam kết của UEH trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao trên quy mô toàn cầu.

Điều kiện xét học bổng như sau:

Học bổng được cấp cho sinh viên đạt điều kiện ở mục 4 theo thứ tự thời gian hoàn thiện hồ sơ sớm nhất đến khi hết số suất học bổng được phân bổ. Trường hợp số lượng người học quốc tế đạt điều kiện vượt quá số suất học bổng, sẽ thực hiện xét theo thứ tự: kết quả phỏng vấn; kết quả học tập tích lũy trung bình từ cao đến thấp.

Ngoài việc thu hút sinh viên quốc tế học tập toàn thời gian, ĐH Kinh tế TP.HCM còn có chương trình học bổng cho sinh viên diện trao đổi học tập với các điều kiện xét cụ thể. Theo đó, sinh viên UEH học tập trao đổi tại các trường đối tác quốc tế (như: Đức, Ý, Hà Lan, Pháp, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Indonesia…) được hỗ trợ sinh hoạt phí (2,6-5,2 triệu đồng/tháng tùy quốc gia và vùng lãnh thổ). Ngược lại, sinh viên quốc tế đến học tập trao đổi được miễn học phí, chỗ ở ký túc xá và hỗ trợ sinh hoạt phí 2,6 triệu đồng/tháng.