Trường ĐH Công nghệ thông tin lần đầu tiên dành chỉ tiêu tuyển sinh viên quốc tế

Sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) trong giờ học ngoại ngữ ảnh: hà ánh

Hôm nay (11.2), Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố dự kiến phương hướng tuyển sinh ĐH chính quy năm 2026. Đáng chú ý, theo PGS-TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó hiệu trưởng phụ trách, trường ĐH này lần đầu tiên dành chỉ tiêu xét riêng với sinh viên quốc tế học học tại trường.

Công thức xét tuyển tổng hợp

Theo đó, năm nay trường chỉ tuyển sinh theo 2 phương thức: tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và xét tuyển tổng hợp.

Phương thức 1 tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT được quy định cụ thể như bảng sau:

Phương thức 2 xét tuyển tổng hợp được thực hiện theo công thức:

Điểm xét tuyển = Hs1 x THPT + Hs2 x ĐGNL + Hs3 x HB + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó, hệ số thành phần điểm: Hs1 = 47,5%, Hs2 47,5%, Hs3 = 5%

Điểm xét tuyển tính trên thang điểm 100, mức tối đa là 100 điểm.

Các loại điểm thành phần để xét tuyển bao gồm:

+ Thành phần điểm THPT gồm:

THPT ĐT: Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của thí sinh (tổ hợp xét tuyển cao nhất của ngành);

THPT QĐ: Điểm THPT quy đổi từ điểm thi đánh giá năng lực theo phương pháp bách phân vị;

THPT QT: Điểm tốt nghiệp THPT theo chương trình quốc tế (A level, IB...).

+ Thành phần điểm đánh giá năng lực (ĐGNL):

ĐGNL ĐT: Điểm thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026 của thí sinh;

ĐGNL QĐ: Điểm đánh giá năng lực quy đổi từ điểm thi tốt nghiệp THPT theo phương pháp bách phân vị;

ĐGNL_QT: Điểm của chứng chỉ quốc tế đánh giá năng lực (SAT, ACT...).

+ Thành phần điểm HB:

Điểm trung bình 3 năm kết quả học tập THPT các môn theo tổ hợp xét tuyển cao nhất của ngành.

Điểm cộng tối đa 10 điểm trên thang 100

Trường quy định điểm cộng tối đa 10 điểm trên thang 100. Cụ thể:

Điểm cộng tối đa 5 điểm: dành cho thí sinh đạt huy chương vàng/bạc/đồng kỳ thi Olympic quốc tế; giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc T.Ư (trong thời gian học tập ở bậc THPT) các môn học theo bảng sau:

Điểm cộng tối đa 5 điểm dành cho thí sinh đạt giải đặc biệt, giải nhất, nhì, ba kỳ thi Olympic tin học sinh viên Việt Nam (OLP) - khối siêu cúp và khối chuyên tin năm 2024, 2025, 2026; Thí sinh đạt giải đặc biệt, giải nhất, nhì, ba kỳ thi Olympic trí tuệ nhân tạo dành cho học sinh toàn quốc (VOAI) năm 2025, 2026.

Điểm cộng tối đa 5 điểm dành cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (IELTS, TOEFL IBT, TOEIC, JLPT) còn thời hạn thỏa điều kiện trong bảng sau:

Điểm cộng tối đa 5 điểm dành cho thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT ưu tiên xét tuyển vào ĐH Quốc gia TP.HCM có học lực giỏi và hạnh kiểm tốt trong 3 năm THPT đồng thời có điểm trung bình mỗi môn theo tổ hợp xét tuyển cao nhất của ngành đăng ký ≥ 8.0.

Ngưỡng đảm bảo đầu vào dự kiến

Thí sinh chỉ được tham gia xét tuyển theo phương thức tổng hợp nếu thỏa một trong các điều kiện. Đối với kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngành thiết kế vi mạch thí sinh phải thuộc top 25% thí sinh có điểm tổ hợp môn xét tuyển cao nhất toàn quốc và thuộc nhóm 20% thí sinh có điểm môn toán cao nhất toàn quốc (theo số liệu Bộ GD-ĐT công bố hàng năm). Tất cả các ngành còn lại dự kiến tổng điểm tất cả các môn trong tổ hợp xét tuyển cao nhất của ngành đạt tối thiểu 20 điểm.

Nhà trường lưu ý, đối với ngành đào tạo sử dụng tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh, thí sinh bắt buộc phải thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh. Trường không quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ được dùng để miễn thi tốt nghiệp THPT thành điểm môn ngoại ngữ dùng để xét tuyển.

Đối với kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026, dự kiến tổng điểm thi đạt tối thiểu 600 điểm cho tất cả các ngành. Riêng ngành thiết kế vi mạch, thí sinh phải thuộc nhóm 20% thí sinh có điểm môn toán trong bài thi đánh giá năng lực cao nhất.

Đối với chứng chỉ quốc tế phải đồng thời đáp ứng các điều kiện về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của trường.

Các ngành đào tạo tuyển sinh năm 2026 cụ thể như bảng sau:

Đáng chú ý, trong thông báo tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2026, Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM dự kiến lần đầu tiên thực hiện xét tuyển riêng đối với sinh viên quốc tế vào ngành kỹ thuật phần mềm (20 chỉ tiêu). Đối tượng và điều kiện tuyển sinh gồm: Công dân các quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), có nguyện vọng học tập tại trường, ngành kỹ thuật phần mềm, theo chương trình đào tạo giảng dạy bằng tiếng Việt; Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ GD-ĐT Việt Nam.