Trường ĐH Kinh tế-Luật công bố công thức xét tuyển tổng hợp năm 2026

Năm 2026, Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) dự kiến tuyển sinh 3.200 chỉ tiêu

ảnh: UEL

Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố thông tin tuyển sinh ĐH chính quy 2026. Trong đó, đáng chú ý là công thức xét tuyển chung theo phương thức xét tuyển tổng hợp.

Năm 2026, trường dự kiến tuyển sinh 3.200 chỉ tiêu (tăng 500 chỉ tiêu so với năm 2025). Danh mục ngành tuyển sinh năm 2026 của trường cụ thể như sau:

Thống nhất chủ trương của ĐH Quốc gia TP.HCM, năm 2026 Trường ĐH Kinh tế-Luật tuyển sinh hình thức đào tạo ĐH chính quy theo phương thức xét tuyển tổng hợp.

Công thức xét tuyển chung phương thức này năm 2026 được trường công bố gồm:

Điểm xét tuyển = điểm học lực + điểm thưởng + điểm ưu tiên.

Trong đó, điểm học lực gồm kết quả thi đánh giá năng lực, thi tốt nghiệp THPT, học bạ THPT… Hội đồng tuyển sinh sẽ thông báo chi tiết về tỷ lệ điểm thành phần, bài thi thay thế (khi thiếu điểm thành phần), bảng quy đổi chứng chỉ tuyển sinh quốc tế, điểm thưởng chứng chỉ ngoại ngữ, điểm thưởng thí sinh thuộc danh sách 149 trường ưu tiên xét tuyển của ĐH Quốc gia TP.HCM trong thời gian tới.

Dự kiến phương thức này sẽ có 4 đối tượng thí sinh gồm:

Đối tượng 1: Thí sinh có tham dự kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026.

Đối tượng 2: Thí sinh không tham dự kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026.

Đối tượng 3: Thí sinh không tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (đã tốt nghiệp).

Đối tượng 4: Thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế như: bằng tú tài quốc tế (IB), A-level, SAT, ACT…

Ngoài ra, Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) còn xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT tối đa 5% với các ngành ĐH chính quy.