Sư phạm 'lên ngôi': Học miễn phí, nhận 3,63 triệu đồng/tháng, ra trường có bị ràng buộc?

Sáng nay 22.3, chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức diễn ra tại Trường THPT Phan Châu Trinh (167 Lê Lợi, phường Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Chương trình được tường thuật trực tuyến trên các nền tảng thanhnien.vn, fanpage Facebook, YouTube, TikTok… của Báo Thanh Niên, giúp đông đảo học sinh và phụ huynh trên cả nước có thể theo dõi.

Trong bối cảnh quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 có nhiều điểm mới, đặc biệt là việc giới hạn tối đa 15 nguyện vọng, không ít thí sinh băn khoăn về cách sắp xếp lựa chọn sao cho tối ưu cơ hội trúng tuyển. Bên cạnh đó, nhóm ngành sư phạm tiếp tục là tâm điểm chú ý khi vừa có điểm chuẩn cao, vừa được hưởng chính sách hỗ trợ hấp dẫn từ Nhà nước.

Hội đồng tư vấn tại chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026 ở thành phố Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Hàng nghìn học sinh lớp 12 ở thành phố Đà Nẵng tham dự chương trình Tư vấn mùa thi 2026 tại Trường THPT Phan Châu Trinh ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Một học sinh đặt câu hỏi: "Với mức hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng cùng chính sách miễn học phí dành cho sinh viên sư phạm, quy trình xét duyệt năm 2026 có thay đổi gì không?". Học sinh này cũng băn khoăn về chuyện, nếu nhận hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước nhưng sau khi tốt nghiệp lại công tác tại địa phương khác thì liệu có vi phạm cam kết và phải bồi hoàn kinh phí?

Học sinh lớp 12 tại thành phố Đà Nẵng đặt câu hỏi đến hội đồng tư vấn của chương trình ẢNH: HUY ĐẠT

Giải đáp thắc mắc này tại chương trình Tư vấn mùa thi, tiến sĩ Phan Đức Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, cho biết những năm gần đây, sức hút của khối ngành sư phạm tăng rõ rệt, thể hiện qua điểm chuẩn luôn nằm trong nhóm cao. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, giúp đảm bảo đầu ra cùng với các chính sách hỗ trợ ngày càng rõ ràng, thiết thực từ Nhà nước.

Theo tiến sĩ Tuấn, hiện nay có 2 nguồn hỗ trợ chính dành cho sinh viên sư phạm. Thứ nhất là hỗ trợ từ địa phương, khi đó sinh viên phải ký cam kết làm việc theo phân công sau khi tốt nghiệp. Thứ hai là hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành, bao gồm miễn học phí và trợ cấp sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng/tháng.

"Với nguồn hỗ trợ từ Nhà nước, sinh viên có quyền lựa chọn đăng ký hoặc không đăng ký nhận. Nếu đăng ký, các em vẫn có thể công tác tại bất kỳ địa phương nào trên cả nước sau khi tốt nghiệp, không bị ràng buộc phải làm việc tại nơi đào tạo", tiến sĩ Tuấn nhấn mạnh.

Cũng theo đại diện nhà trường, ngoài hướng đi trở thành giáo viên ngay sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể lựa chọn con đường học thuật như nghiên cứu khoa học, sau đó bổ sung chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để tham gia giảng dạy. Đây là hướng tiếp cận "đào tạo nối tiếp", góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành giáo dục.

Tiến sĩ Phan Đức Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (thứ 2 từ trái qua), giải đáp câu hỏi liên quan đến ngành sư phạm ẢNH: HUY ĐẠT

Hiện nay Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đào tạo khoảng 20 ngành sư phạm cùng với nhiều ngành khoa học cơ bản và khoa học xã hội - nhân văn, mở ra đa dạng lựa chọn cho thí sinh.

Thông tin tại chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026 của Báo Thanh Niên đã giúp học sinh hiểu rõ hơn về chính sách hỗ trợ cũng như cơ hội nghề nghiệp của ngành sư phạm, từ đó có thêm cơ sở để cân nhắc, sắp xếp nguyện vọng phù hợp trong kỳ tuyển sinh năm nay.