Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Live Tuyển sinh ĐH 2026: Phương thức xét tuyển nào có nhiều lợi thế?

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
22/03/2026 13:50 GMT+7

Mặc dù khi đăng ký lên hệ thống, thí sinh không cần lựa chọn phương thức xét tuyển vì hệ thống sẽ tự động xét phương thức tối ưu nhất. Tuy nhiên, làm sao biết phương thức nào có nhiều lợi thế tại một trường ĐH để tập trung đầu tư thời gian và công sức vào phương thức đó?

Vào lúc 14 giờ chiều nay (22.3), chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT Đà Nẵng sẽ tiếp tục diễn ra tại Trường THPT Phan Châu Trinh với những nội dung quan trọng về đăng ký phương thức xét tuyển; chọn ngành học, bậc học, chương trình...

Chương trình được tường thuật trực tuyến tại website Báo Thanh Niên thanhnien.vn, qua fanpage Facebook và kênh YouTube, TikTok của Báo Thanh Niên.

Kỳ tuyển sinh vào ĐH năm nay có những khác biệt rất đáng kể so với trước đây khi có sự đa dạng trong phương thức xét tuyển ở các trường ĐH và thí sinh không còn phụ thuộc duy nhất vào điểm thi tốt nghiệp THPT hay riêng một kỳ thi nào khác. 

Tuyển sinh ĐH 2026: Phương thức xét tuyển nào có nhiều lợi thế? - Ảnh 1.

Học sinh Đà Nẵng tham gia chương trình Tư vấn mua 2thi 2026 diễn ra tại Trường THPT Phan Châu Trinh chiều nay

ảnh: Huy Đạt

Tuyển sinh ĐH 2026: Phương thức xét tuyển nào có nhiều lợi thế? - Ảnh 2.
Tuyển sinh ĐH 2026: Phương thức xét tuyển nào có nhiều lợi thế? - Ảnh 3.

ảnh: Huy Đạt 

Tuyển sinh ĐH 2026: Phương thức xét tuyển nào có nhiều lợi thế? - Ảnh 4.

Tuyển sinh ĐH 2026: Phương thức xét tuyển nào có nhiều lợi thế? - Ảnh 5.

Tuyển sinh ĐH 2026: Phương thức xét tuyển nào có nhiều lợi thế? - Ảnh 6.

Trong chương trình Tư vấn mùa thi tại Trường THPT Phan Châu Trinh chiều nay có sự tham dự của học sinh các trường THPT: Hòa Vang, Phan Châu Trinh, Trần Phú, Nguyễn Hiền, Hoàng Hoa Thám, Ngô Quyền, Tôn Thất Tùng, Sơn Trà, Nguyễn Khuyến, chuyên Lê Quý Đôn

ảnh: Huy Đạt

Tại chương trình tư vấn, các chuyên gia sẽ thông tin những điểm học sinh lớp 12 cần lưu ý về tuyển sinh ĐH trong năm nay. Theo đó, các trường ĐH có những phương thức xét tuyển nào? Phương thức nào có nhiều lợi thế hơn? Khi đăng ký, thí sinh có được lựa chọn phương thức...?

Tham gia tư vấn tại chương trình có các khách mời:

Tuyển sinh ĐH 2026: Phương thức xét tuyển nào có nhiều lợi thế? - Ảnh 7.

Ban tư vấn chương trình Tư vấn mùa thi diễn ra tại Trường THPT Phan Châu Trinh chiều nay

ảnh: Huy Đạt

  • PGS- TS Cổ Tấn Anh Vũ, Phó giám đốc Học viện Hàng không VN
Tuyển sinh ĐH 2026: Phương thức xét tuyển nào có nhiều lợi thế? - Ảnh 8.

ảnh: Huy Đạt

  • TS-BS Lê Viết Nhiệm, Phó hiệu trưởng Trường Y dược ĐH Đà Nẵng
Tuyển sinh ĐH 2026: Phương thức xét tuyển nào có nhiều lợi thế? - Ảnh 9.

ảnh: Huy Đạt

  • Tiến sĩ Huỳnh Ngọc Mai Kha, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng
Tuyển sinh ĐH 2026: Phương thức xét tuyển nào có nhiều lợi thế? - Ảnh 10.

ảnh: Huy Đạt

  • Tiến sĩ Phạm Ngọc Tiến, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Miền Trung
  • PGS-TS Phạm Thành Dương, Trưởng khoa Kỹ thuật Trường ĐH Việt Đức
  • PGS-TS Đặng Hữu Mẫn, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
  • Tiến sĩ Nguyễn Đức Mận, Phó trưởng khoa Đào tạo quốc tế, ĐH Duy Tân
Tuyển sinh ĐH 2026: Phương thức xét tuyển nào có nhiều lợi thế? - Ảnh 11.

ảnh: Huy Đạt

  • Tiến sĩ Trần Văn Anh, Hiệu trưởng Trường CĐ Đại Việt Đà Nẵng
  • Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó phòng phụ trách Phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính-Marketing
  • Thạc sĩ Nguyễn Xuân Hướng, Tổ trưởng tuyển sinh và truyền thông, Trường ĐH Luật, ĐH Huế

Bên cạnh các ngành học truyền thống, có những ngành mới nào đón đầu xu hướng phát triển hạ tầng đô thị thông minh hay hạ tầng giao thông (như cao tốc, đường sắt tốc độ cao) đang được đầu tư mạnh tại miền Trung hiện nay không? Năm 2026 cũng là năm mà lần đầu Bộ GD-ĐT quy định có điểm sàn đối với ngành luật. Như vậy cơ hội trúng tuyển vào ngành luật có giảm không?

Tuyển sinh ĐH 2026: Phương thức xét tuyển nào có nhiều lợi thế? - Ảnh 12.

PGS-TS Phạm Thành Dương, Trưởng khoa Kỹ thuật Trường ĐH Việt Đức, trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh Đà Nẵng trong chương trình Tư vấn mùa thi chiều nay

ảnh: Huy Đạt

Không phải thí sinh nào cũng có điều kiện hay năng lực học ĐH, vậy ở bậc CĐ, cơ hội việc làm ra sao khi hiện nay không ít sinh viên tốt nghiệp ĐH chưa kiếm được việc làm? Nếu muốn nâng cao bằng cấp thì lộ trình liên thông lên ĐH có thuận lợi không?

Tuyển sinh ĐH 2026: Phương thức xét tuyển nào có nhiều lợi thế? - Ảnh 13.

Học sinh đặt câu hỏi cho Ban Tư vấn chương trình chiều nay

ảnh: Huy Đạt

Tất cả những nội dung trên sẽ được giải đáp bởi đại diện các trường ĐH nhằm giúp học sinh lớp 12 nắm bắt kịp thời những điều chỉnh mới nhất về quy chế thi tốt nghiệp THPT tuyển sinh ĐH, đồng thời định hướng chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, đam mê của mỗi thí sinh.

Bạn đọc có thể theo dõi chương trình Tư vấn mùa thi tại Đà nẵng trong buổi sáng 22.3 TẠI ĐÂY.

Tuyển sinh ĐH 2026: Phương thức xét tuyển nào có nhiều lợi thế? - Ảnh 14.

 

Khám phá thêm chủ đề

phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT học sinh lớp 12 điểm sàn quy chế thi tốt nghiệp THPT Tuyển sinh ĐH Tư vấn mùa thi Tư vấn mùa thi 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận