Vào lúc 14 giờ chiều nay (22.3), chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT Đà Nẵng sẽ tiếp tục diễn ra tại Trường THPT Phan Châu Trinh với những nội dung quan trọng về đăng ký phương thức xét tuyển; chọn ngành học, bậc học, chương trình...

Chương trình được tường thuật trực tuyến tại website Báo Thanh Niên thanhnien.vn, qua fanpage Facebook và kênh YouTube, TikTok của Báo Thanh Niên.

Kỳ tuyển sinh vào ĐH năm nay có những khác biệt rất đáng kể so với trước đây khi có sự đa dạng trong phương thức xét tuyển ở các trường ĐH và thí sinh không còn phụ thuộc duy nhất vào điểm thi tốt nghiệp THPT hay riêng một kỳ thi nào khác.

Học sinh Đà Nẵng tham gia chương trình Tư vấn mua 2thi 2026 diễn ra tại Trường THPT Phan Châu Trinh chiều nay ảnh: Huy Đạt

Trong chương trình Tư vấn mùa thi tại Trường THPT Phan Châu Trinh chiều nay có sự tham dự của học sinh các trường THPT: Hòa Vang, Phan Châu Trinh, Trần Phú, Nguyễn Hiền, Hoàng Hoa Thám, Ngô Quyền, Tôn Thất Tùng, Sơn Trà, Nguyễn Khuyến, chuyên Lê Quý Đôn ảnh: Huy Đạt

Tại chương trình tư vấn, các chuyên gia sẽ thông tin những điểm học sinh lớp 12 cần lưu ý về tuyển sinh ĐH trong năm nay. Theo đó, các trường ĐH có những phương thức xét tuyển nào? Phương thức nào có nhiều lợi thế hơn? Khi đăng ký, thí sinh có được lựa chọn phương thức...?

Tham gia tư vấn tại chương trình có các khách mời:

Ban tư vấn chương trình Tư vấn mùa thi diễn ra tại Trường THPT Phan Châu Trinh chiều nay ảnh: Huy Đạt

PGS- TS Cổ Tấn Anh Vũ, Phó giám đốc Học viện Hàng không VN

TS-BS Lê Viết Nhiệm, Phó hiệu trưởng Trường Y dược ĐH Đà Nẵng

Tiến sĩ Huỳnh Ngọc Mai Kha, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng

Tiến sĩ Phạm Ngọc Tiến, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng Miền Trung

PGS-TS Phạm Thành Dương, Trưởng khoa Kỹ thuật Trường ĐH Việt Đức

PGS-TS Đặng Hữu Mẫn, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

Tiến sĩ Nguyễn Đức Mận, Phó trưởng khoa Đào tạo quốc tế, ĐH Duy Tân

Tiến sĩ Trần Văn Anh, Hiệu trưởng Trường CĐ Đại Việt Đà Nẵng

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó phòng phụ trách Phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính-Marketing

Thạc sĩ Nguyễn Xuân Hướng, Tổ trưởng tuyển sinh và truyền thông, Trường ĐH Luật, ĐH Huế

Bên cạnh các ngành học truyền thống, có những ngành mới nào đón đầu xu hướng phát triển hạ tầng đô thị thông minh hay hạ tầng giao thông (như cao tốc, đường sắt tốc độ cao) đang được đầu tư mạnh tại miền Trung hiện nay không? Năm 2026 cũng là năm mà lần đầu Bộ GD-ĐT quy định có điểm sàn đối với ngành luật. Như vậy cơ hội trúng tuyển vào ngành luật có giảm không?

PGS-TS Phạm Thành Dương, Trưởng khoa Kỹ thuật Trường ĐH Việt Đức, trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh Đà Nẵng trong chương trình Tư vấn mùa thi chiều nay ảnh: Huy Đạt

Không phải thí sinh nào cũng có điều kiện hay năng lực học ĐH, vậy ở bậc CĐ, cơ hội việc làm ra sao khi hiện nay không ít sinh viên tốt nghiệp ĐH chưa kiếm được việc làm? Nếu muốn nâng cao bằng cấp thì lộ trình liên thông lên ĐH có thuận lợi không?

Học sinh đặt câu hỏi cho Ban Tư vấn chương trình chiều nay ảnh: Huy Đạt

Tất cả những nội dung trên sẽ được giải đáp bởi đại diện các trường ĐH nhằm giúp học sinh lớp 12 nắm bắt kịp thời những điều chỉnh mới nhất về quy chế thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, đồng thời định hướng chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, đam mê của mỗi thí sinh.

