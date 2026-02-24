Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ngành học mới và ngành học truyền thống, thí sinh nên chọn gì?
Video Giáo dục

Ngành học mới và ngành học truyền thống, thí sinh nên chọn gì?

Yến Thi
Yến Thi
24/02/2026 08:00 GMT+7

Giữa thời đại AI, thí sinh nên chọn ngành học mới hay ngành học truyền thống?

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, nêu quan điểm: Hiện nay, một số ngành học mới do công nghệ phát triển là điều hoàn toàn hợp lý như thương mại điện tử, công nghệ tài chính, truyền thông số, digital marketing, mỹ thuật số… Tên các ngành nghề này có 2 vế, 1 vế thuộc về ngành nghề truyền thống, vế còn lại là yếu tố công nghệ thời đại.

Không chỉ mở ngành mới, các trường ĐH còn chủ động điều chỉnh hoạt động đào tạo với các ngành truyền thống. Do đó, các ngành truyền thống được tái cấu trúc lại chương trình, ứng dụng nhiều phần mềm công nghệ hơn, giúp sinh viên đỡ bỡ ngỡ trong quá trình làm việc.

Ngành học mới và ngành học truyền thống, thí sinh nên chọn gì? - Ảnh 1.

Quá trình đào tạo cũng được thực hiện theo xu hướng liên ngành. Với cách thức đào tạo ĐH hiện nay, sau khi hoàn thành lượng kiến thức cơ bản thì sinh viên được chọn học phần tự chọn trong phần kiến thức chuyên ngành. Cách này giúp sinh viên lựa chọn được môn học phù hợp với định hướng làm việc cụ thể sau này. Trong khi đó, có những ngành cũ nhưng với sự phát triển công nghệ nên tạo ra những công việc rất mới.

Do đó, khi chọn ngành nghề, thí sinh cần xem năng lực cốt lõi của bản thân và mong muốn ra trường làm công việc gì. Chọn ngành phải tương ứng với nghề muốn làm việc sau này.

Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, nhấn mạnh: Ngành truyền thống không bao giờ lỗi thời, nó chỉ lỗi thời khi chúng ta không thay đổi, không làm mới nó. Ví dụ, từ ngành mỹ thuật truyền thống thì hiện nay chúng ta có ngành mỹ thuật số, với ứng dụng công nghệ nhiều hơn. Dù ngành mới hay truyền thống, thí sinh luôn cần xác định dựa trên năng lực, sở thích và khả năng kiếm ra tiền sau này. Nếu thiếu một trong 3 yếu tố này là việc chọn ngành chưa đạt tới yếu tố phù hợp.

