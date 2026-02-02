Tư vấn mùa thi 2026: Hơn 2.000 học sinh Khánh Hòa tìm lời giải chọn ngành, chọn nghề

Chương trình Tư vấn mùa thi 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT Khánh Hòa, Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức trong khuôn viên nhà thi đấu Trường ĐH Nha Trang.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH với những thay đổi đáng chú ý về số nguyện vọng đăng ký, điểm cộng, phương thức tuyển sinh…

Tại chương trình, đại diện các trường ĐH cũng sẽ nêu những lưu ý quan trọng mà thí sinh cần nắm rõ trong kỳ tuyển sinh ĐH năm 2026 và cung cấp thông tin về đề án tuyển sinh tại trường mình.

Không chỉ lắng nghe tư vấn chung, nhiều học sinh còn chủ động tìm đến các gian hàng để được giải đáp cụ thể hơn về ngành học, học phí, cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Ngoài ra, học sinh cũng được tham quan, trải nghiệm nhiều trò chơi, bốc thăm nhiều phần quà có giá trị tại gian hàng của hàng chục trường đại học.

Chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên là chuỗi hoạt động hướng nghiệp và tuyển sinh quy mô lớn dành cho học sinh cuối cấp, tập trung vào các phương thức xét tuyển mới và xu hướng ngành nghề.

Trong năm 2026, sự kiện được tổ chức tại nhiều tỉnh thành như: Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, …