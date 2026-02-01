Định hướng tương lai từ Ngày hội tuyển dụng

Với quy mô dự kiến thu hút trên 10.000 sinh viên, cùng hơn 1.000 học sinh THPT đến từ 30 trường THPT và sự đồng hành của hơn 50 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực then chốt, ngày hội tuyển dụng Open Day & Job Fair 2026 tại Trường ĐH Thủy Lợi được kỳ vọng trở thành điểm hẹn lớn kết nối nhà trường – sinh viên – doanh nghiệp. Chương trình hướng tới mục tiêu giúp người học hiểu đúng xu hướng nghề nghiệp, tiếp cận môi trường việc làm thực tế và định hình lộ trình tương lai ngay từ hôm nay.



Không chỉ là một ngày hội việc làm, Open Day & Job Fair 2026 còn là không gian trải nghiệm giáo dục – hướng nghiệp sôi động, nơi học sinh THPT có thể khám phá môi trường đại học, còn sinh viên có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các nhà tuyển dụng, chuyên gia và doanh nghiệp hàng đầu.

