Học sinh múa võ Tây Sơn, hào hứng trải nghiệm gian hàng Tư vấn mùa thi

Sự kiện diễn ra vào ngày 31.1.2026 đã thu hút hơn 1.200 học sinh Trường THPT số 3 Tuy Phước và THPT Nguyễn Diêu tham gia.

Trong chương trình, tất cả những băn khoăn, thắc mắc của học sinh về tuyển sinh được đại diện các trường ĐH phân tích, giải đáp và tư vấn tại chương trình để học sinh lớp 12 có thể yên tâm đưa ra những quyết định chọn ngành phù hợp.

Ngay sau phần tư vấn, học sinh đã đến 11 gian hàng của các trường đại học trong sân trường để tìm hiểu sâu hơn về ngành nghề và cơ hội học tập.

Nhiều học sinh hào hứng khi được tham quan, trải nghiệm các trò chơi đố vui, bốc thăm trúng thưởng và đăng ký nhận học bổng tại gian hàng các trường đại học.

Chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026 của Báo Thanh Niên là năm thứ 28 được tổ chức, diễn ra tại nhiều tỉnh thành như: TP.HCM, Đồng Nai, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng…

Đây là chuỗi hoạt động hướng nghiệp và tuyển sinh quy mô lớn dành cho học sinh cuối cấp, tập trung vào các phương thức xét tuyển mới và xu hướng ngành nghề.