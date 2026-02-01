Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Học sinh múa võ Tây Sơn, hào hứng trải nghiệm gian hàng Tư vấn mùa thi
Video Giáo dục

Học sinh múa võ Tây Sơn, hào hứng trải nghiệm gian hàng Tư vấn mùa thi

Vũ Đoan
01/02/2026 08:58 GMT+7

Màn trình diễn múa võ Tây Sơn của các em học sinh Trường THPT Nguyễn Diêu, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định) giúp chương trình Tư vấn mùa thi càng trở nên náo nhiệt.

Sự kiện diễn ra vào ngày 31.1.2026 đã thu hút hơn 1.200 học sinh Trường THPT số 3 Tuy Phước và THPT Nguyễn Diêu tham gia.

Trong chương trình, tất cả những băn khoăn, thắc mắc của học sinh về tuyển sinh được đại diện các trường ĐH phân tích, giải đáp và tư vấn tại chương trình để học sinh lớp 12 có thể yên tâm đưa ra những quyết định chọn ngành phù hợp.

Học sinh múa võ Tây Sơn, hào hứng trải nghiệm gian hàng Tư vấn mùa thi- Ảnh 1.

Ngay sau phần tư vấn, học sinh đã đến 11 gian hàng của các trường đại học trong sân trường để tìm hiểu sâu hơn về ngành nghề và cơ hội học tập.

Nhiều học sinh hào hứng khi được tham quan, trải nghiệm các trò chơi đố vui, bốc thăm trúng thưởng và đăng ký nhận học bổng tại gian hàng các trường đại học.

Học sinh múa võ Tây Sơn, hào hứng trải nghiệm gian hàng Tư vấn mùa thi- Ảnh 2.

Chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026 của Báo Thanh Niên là năm thứ 28 được tổ chức, diễn ra tại nhiều tỉnh thành như: TP.HCM, Đồng Nai, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng…

Đây là chuỗi hoạt động hướng nghiệp và tuyển sinh quy mô lớn dành cho học sinh cuối cấp, tập trung vào các phương thức xét tuyển mới và xu hướng ngành nghề.

Trong bối cảnh công nghệ đang trở thành yêu cầu bắt buộc của nhiều ngành nghề, chương trình Tư vấn mùa thi 2026 không chỉ cung cấp thông tin tuyển sinh mà còn mang đến cho học sinh cơ hội trực tiếp trải nghiệm các công nghệ hiện đại, hoàn toàn miễn phí, ngay trước ngưỡng cửa chọn ngành – chọn nghề.

