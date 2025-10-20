Tuyển sinh ĐH năm 2026 theo xu hướng nào?

Một số trường duy trì hình thức xét tuyển kết hợp nhiều tiêu chí, trong khi đó nhiều trường vẫn tuyển sinh các phương thức độc lập trong năm tới.

G IẢM TỶ TRỌNG PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ THPT

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên ngày 18.10, tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết phương án tuyển sinh năm 2026 của trường dự kiến cơ bản giữ ổn định như năm 2025 với các phương thức độc lập gồm: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT; xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM; xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT với thành tích nổi bật (nếu có).

"Phương thức tuyển sinh năm 2026 không đổi nhưng trường giảm tỷ trọng phương thức xét tuyển dựa vào điểm học bạ THPT trong năm tới. Trước đó, trường dự định điều chỉnh phương thức tuyển sinh theo hướng kết hợp nhiều tiêu chí nhưng quyết định chưa thực hiện ngay trong năm 2026 nhằm tránh gây xáo trộn lớn tới thí sinh (TS)", ông Nhân cho hay.

Cùng xu hướng tuyển sinh này, Trường ĐH Công thương TP.HCM dự kiến từ năm 2028 sẽ bỏ việc xét tuyển bằng học bạ THPT. Theo thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông trường này, từ năm 2028 trường dự kiến kết hợp nhiều yếu tố đánh giá năng lực tổng hợp TS dựa vào học bạ THPT, điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực…

Thạc sĩ Sơn cho hay, năm 2026 trường dự kiến tiếp tục áp dụng 5 phương thức xét tuyển như năm 2025, gồm: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết quả học tập 3 năm THPT, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt Trường ĐH Sư phạm TP.HCM kết hợp điểm học tập THPT, xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

D UY TRÌ PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN TỔNG HỢP

Trong khi đó, xét tuyển tổng hợp là phương thức đã được thực hiện trước đó ở một số trường ĐH, như: Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM…

Năm 2026, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) dự kiến cơ bản không thay đổi phương thức tuyển sinh so với năm trước đó. PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, cho hay phần lớn chỉ tiêu vẫn dành cho phương thức xét tuyển tổng hợp (bên cạnh phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định Bộ GD-ĐT). Phương thức tuyển sinh chủ đạo này căn cứ trên: kết quả học tập (gồm học bạ, kỳ thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực), cùng thành tích học tập và các hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật của TS.

"Trường sẽ tiếp tục rà soát đánh giá các cách quy đổi, hệ số trong phương thức xét tuyển để kịp thời điều chỉnh (nếu có) và thông báo sớm để TS chủ động trong xét tuyển", ông Thắng thông tin thêm.

Từ năm 2025, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM sử dụng các phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển tổng hợp căn cứ trên kết quả học tập và thành tích bậc THPT, xét kết quả kỳ thi V-SAT và xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT (bên cạnh phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD-ĐT và kết hợp học tập với phỏng vấn dành cho chương trình cử nhân do đối tác cấp bằng).

PGS-TS Nguyễn Văn Thụy, Trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông nhà trường, cho biết năm 2026 trường dự kiến mở mới 4 ngành ĐH chính quy chuẩn, gồm: bảo hiểm, quản trị khách sạn, công nghệ thông tin, ngôn ngữ Trung quốc; 2 ngành chương trình tiếng Anh là thương mại điện tử và kinh doanh quốc tế. Các phương thức xét tuyển năm 2026 giữ ổn định như năm 2025.

C ÁC KỲ THI RIÊNG: TĂNG ĐỢT THI, ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THI

Năm 2026, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt để xét tuyển. Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết kỳ thi cơ bản giữ ổn định so với năm 2025. Trong đó, số lượng môn thi, định dạng bài thi và phương thức xét tuyển dự kiến không thay đổi. Tuy nhiên, số lượng đợt thi và địa điểm tổ chức thi có thể tăng thêm.

Đa dạng phương thức tuyển sinh Ngay từ tháng 9.2025, nhiều cơ sở giáo dục ĐH đã chủ động công bố phương án tuyển sinh 2026. ĐH Bách khoa Hà Nội là một trong những trường đầu tiên công bố lịch thi đánh giá tư duy (TSA) với 3 đợt thi trong năm 2026, tạo cơ hội cho TS thử sức nhiều lần và điều chỉnh kế hoạch học tập. Trường Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) dự kiến tăng tỷ lệ xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực - xu hướng đang được nhiều trường lớn lựa chọn để đánh giá năng lực tư duy và khả năng ứng dụng của TS. ĐH Kinh tế Quốc dân cũng cho biết sẽ giảm mạnh chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp, mở rộng phương thức kết hợp và kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt. Trường ĐH Thương mại năm 2026 dự kiến mở thêm ngành khoa học máy tính với chương trình "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh" - phản ánh xu thế đào tạo nhân lực cho nền kinh tế số. Trường cũng mở rộng 15 chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế (IPOP) trên tổng 45 ngành đào tạo, chú trọng kỹ năng ứng dụng, phân tích dữ liệu và quản trị sự kiện. Sỹ Anh

Theo đó, kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm 2026 gồm 6 môn: toán, lý, hóa, sinh, văn, tiếng Anh. Khi xét tuyển vào trường, TS chỉ cần thi 1 môn (điểm hệ số 2) tùy theo tổ hợp và ngành; 2 môn còn lại trong tổ hợp được sử dụng điểm học bạ. Năm 2026, trường dự kiến tăng chỉ tiêu ở phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt (năm 2025 trường dành 50% tổng chỉ tiêu để xét tuyển từ phương thức này). Phương thức tuyển sinh còn lại căn cứ vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 dự kiến sẽ có điều chỉnh về thời gian. Cụ thể, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 dự kiến được tổ chức vào chủ nhật tuần cuối tháng 3 (không thay đổi so với các năm). Tuy nhiên, đợt 2 kỳ thi này dự kiến được tổ chức sớm hơn một tuần so với năm 2025 (năm 2025 tổ chức ngày 1.6). Theo tiến sĩ Chính, việc điều chỉnh thời gian tổ chức đợt 2 kỳ thi năm 2026 nhằm phù hợp với lịch trình chung của Bộ GD-ĐT.

Cũng theo dự kiến của ĐH Quốc gia TP.HCM, thời gian làm bài và cấu trúc bài thi đánh giá năng lực năm 2026 không thay đổi so với năm 2025. TS vẫn làm bài thi trên giấy nhằm tạo thuận lợi và dễ tiếp cận cho TS ở mọi vùng miền.

Từ năm 2025, cấu trúc bài thi đánh giá năng lực được điều chỉnh phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ giữ cấu trúc phần sử dụng ngôn ngữ và toán học, đồng thời tăng số lượng câu hỏi của 2 phần này để tăng độ tin cậy và độ phân biệt của bài thi. Phần logic - phân tích số liệu và giải quyết vấn đề được cấu trúc lại thành phần tư duy khoa học nhằm đánh giá năng lực của thí sinh về logic và suy luận khoa học khi giải quyết các tình huống thực tế thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế và xã hội. Các câu hỏi trong phần tư duy khoa học được xây dựng theo hướng cung cấp thông tin, số liệu, dữ kiện, hoạch định thí nghiệm, kết quả thực nghiệm, thông qua đó yêu cầu TS thể hiện khả năng hiểu và vận dụng thông tin, xác định kết quả thực nghiệm, dự đoán quy luật.

Đề thi đánh giá năng lực từ năm 2025 gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan đa lựa chọn với 150 phút làm bài và thực hiện thi trên giấy. Kết quả thi được xác định bằng phương pháp trắc nghiệm hiện đại theo lý thuyết ứng đáp câu hỏi. Điểm của từng câu hỏi có trọng số khác nhau tùy thuộc vào độ khó của câu hỏi. Điểm thi được quy đổi theo từng phần. Điểm số tối đa của bài thi là 1.200, trong đó điểm tối đa từng thành phần của bài thi được thể hiện trên phiếu điểm gồm: tiếng Việt là 300 điểm, tiếng Anh là 300 điểm; toán học là 300 điểm và tư duy khoa học là 300 điểm.

ĐH Bách khoa Hà Nội cũng công bố lịch thi đánh giá tư duy năm 2026 do trường tổ chức. Theo đó, kỳ thi dự kiến có 3 đợt trong năm 2026, dự kiến phục vụ khoảng 60.000 lượt TS, gồm: đợt 1 từ 24 - 25.1; đợt 2 từ 14 - 15.3; đợt 3 từ 16 - 17.5. Đây là kỳ thi được thiết kế nhằm đánh giá năng lực tư duy toán học, đọc hiểu và khoa học/giải quyết vấn đề, hiện đã được hơn 50 trường ĐH sử dụng trong tuyển sinh.