Học sinh lớp 12 'căng mình' ôn 4-5 kỳ thi để tìm đường vào đại học

Sĩ tử lớp 12 tham dự chương trình Tư vấn mùa thi 2026 diễn ra ở Đồng Nai hôm 24.1 ẢNH: NGỌC LONG

Trao đổi tại chương trình Tư vấn mùa thi 2026 do Báo Thanh Niên tổ chức cuối tuần rồi ở Đồng Nai và TP.HCM, nhiều học sinh cuối cấp cho rằng thời điểm này nếu chỉ dự duy nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT, "rất rủi ro" để xét tuyển vào ĐH, nhất là ở những trường hàng đầu. Đó là lý do không ít bạn chọn "bỏ trứng vào nhiều giỏ", đa dạng hóa cơ hội bằng cách đăng ký nhiều kỳ thi khác nhau.

Đơn cử như Vũ Đình Phát, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hùng Vương (P.Thủ Dầu Một, TP.HCM), đã và đang tham gia đến 5 kỳ thi khác nhau trong những năm THPT. Trước tiên, nam sinh được gia đình cho ôn thi IELTS từ lớp 2 và dự định sau tết thi lấy chứng chỉ này. Song song đó, Phát cũng dự thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố vài tháng trước và đã thành công đạt giải 3 với đề tài liên quan đến khoa học hành vi.

Chưa kể, Phát còn sắp thi học sinh giỏi cấp thành phố môn ngữ văn sau khi kết thúc kỳ nghỉ tết. Tất cả các kỳ thi trên đều nhằm giúp nam sinh có thêm lợi thế gián tiếp trong hồ sơ ứng tuyển ĐH, như cộng thêm điểm xét tuyển hay tăng khả năng cạnh tranh học bổng.

Trong khi đó, để tìm đường trực tiếp vào các trường ĐH trong khối ĐH Quốc gia TP.HCM, Phát vừa đăng ký thi V-ACT vài hôm trước, cũng như chuyển hướng thi tốt nghiệp THPT từ khối C00 (văn, sử, địa) sang D14 (văn, sử, tiếng Anh) vào đầu năm lớp 12. Giữa bộn bề học trên trường và học thêm ngoài trường để chuẩn bị cho các kỳ thi nêu trên, Phát chia sẻ em không có quá nhiều áp lực.

"Thời gian đầu, lúc lên kế hoạch học tập và thi cử, em cũng rất choáng ngợp với những gì cần làm và lo mình không thể kiểm soát được. Nhưng sau khi xác định rõ việc cần làm, có sự sắp xếp phù hợp ở từng năm học với sự hỗ trợ từ gia đình và nhà trường, Phát nhận thấy mình "đủ khả năng thực hiện được". "Hiện tại, em vẫn tin mình đủ sức 'chinh chiến' những mục tiêu đã đặt ra với hy vọng giành kết quả tốt nhất", Phát bộc bạch.

Chuyên gia đến từ các trường ĐH tư vấn trực tiếp cho thí sinh về phương thức xét tuyển, cơ hội nghề nghiệp tại chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên ẢNH: NGỌC LONG

Tương tự, Cao Thảo My, học sinh cuối cấp Trường THPT Nguyễn Trãi (P.Long Bình, Đồng Nai), cũng đang chuẩn bị dự thi IELTS, thi V-ACT và thi tốt nghiệp THPT. Vài ngày trước, nữ sinh cũng dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn vật lý và cũng là kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh đầu tiên sau khi sáp nhập hai tỉnh Đồng Nai và Bình Phước. Tất cả nhằm giúp My nâng tỷ lệ trúng tuyển vào ngành logistics ở Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2 (TP.HCM).

"Em đi học thêm hết cho những kỳ thi này. Như IELTS, một tuần em học 2-4 buổi. Còn V-ACT, em học khóa trực tuyến mỗi ngày từ 21 tới 23 giờ do một trung tâm ở TP.HCM giảng dạy", nữ sinh nói.

"Lúc thì em thấy ổn không áp lực, lúc lại thấy áp lực lắm. Nói chung là tùy cảm xúc lúc đó thế nào. Căng thẳng nhất với em chắc là kỳ thi tốt nghiệp THPT vì chỉ có một cơ hội. Trong khi V-ACT có tận hai đợt thi", My bộc bạch. "Nói chung trường có bao nhiêu phương thức xét tuyển thì em thử hết luôn, trúng được cái nào thì trúng".

Thử thách bản thân ở tất cả phương thức xét tuyển cũng là điều mà Hoàng Thanh Mai, học sinh lớp 12 Trường THPT Tân Phước Khánh (P.Tân Khánh, TP.HCM), áp dụng để đạt mục tiêu vào ngành công nghệ sinh học Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Cụ thể, nữ sinh chọn xét học bạ kết hợp IELTS, xét điểm V-ACT, điểm thi tốt nghiệp THPT khối A02 (toán, vật lý, sinh học). "Em sẽ dùng mọi cách để đậu vô trường", Mai kể sau khi nghe trực tiếp các giảng viên của trường tư vấn ở chương trình Tư vấn mùa thi.

"Em cũng hơi lo lắng và áp lực, nhưng chung quy em vẫn thấy vui vì bản thân rất hứng thú với việc học. Với V-ACT em thường dành buổi tối tầm 1-2 tiếng để ôn, còn IELTS chủ yếu em ôn vào cuối tuần. Trong khi đó để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, em tập trung nhiều hơn vào bài giảng trên trường của thầy cô. Em cũng đang học thêm môn toán vì năm ngoái đề hơi khó", Mai nói.

Còn với Nguyễn Minh Triết, học sinh lớp 12 Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn - Quyết Thắng (P.Trấn Biên, Đồng Nai), mối lo của em là phải chuẩn bị thể lực lẫn kỹ năng thật tốt để dự thi năng khiếu vào Trường ĐH Thể dục thể thao TP.HCM, song song với việc ôn tập các môn văn hóa cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. "Mỗi ngày em đều chạy bộ khoảng 10km để rèn sức bền và em cũng muốn thử sức ở bộ môn boxing để tìm huy chương", Triết kể.