Kinh tế

26 tỉnh, thành lên kế hoạch xây dựng đô thị thông minh

Mai Hà
Mai Hà
05/11/2025 21:21 GMT+7

Theo Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng), 26 tỉnh, thành phố đã phê duyệt đề án hoặc kế hoạch phát triển đô thị thông minh.

Ngày 5.11, Bộ Xây dựng và Ban Chính sách chiến lược T.Ư đồng chủ trì diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam 2025 với chủ đề “Phát triển đô thị Việt Nam thông minh, bền vững và bao trùm”.

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho biết, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mà chúng ta vừa triển khai đã tạo nên sự khởi đầu mới cho việc đổi mới căn bản trong quản trị và phát triển đô thị Việt Nam.

AI sẽ là 'hạt nhân' cho phát triển đô thị thông minh - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn

ẢNH: MINH NGỌC

Theo ông Văn, bên cạnh những thành tựu đạt được, hệ thống đô thị Việt Nam đang phải giải quyết các thách thức lớn như tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng chưa đồng đều. Cạnh đó là áp lực về hạ tầng kỹ thuật - xã hội, môi trường và nhà ở; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh; yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo và dữ liệu số…

Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó trưởng ban Chính sách chiến lược T.Ư, cho rằng diễn đàn năm nay là cơ hội để đánh giá lại tình hình phát triển đô thị trong những năm qua. Đồng thời, đóng góp những nội dung tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước các giải pháp đột phá về phát triển đô thị trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi.

Ông Hưng cũng chỉ rõ, hệ thống đô thị Việt Nam vẫn còn một số hạn chế chưa được khắc phục triệt để như quy hoạch còn chồng chéo; hệ thống đô thị thiếu tính liên kết; các đô thị trung tâm chưa phát huy được vai trò dẫn dắt, kết nối.

Chất lượng phát triển giữa các đô thị chưa đồng đều. Cơ sở hạ tầng chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa. Tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng, thiếu hệ thống xử lý rác thải, nước thải… chưa được giải quyết triệt để.

Tình trạng "quy hoạch treo", "dự án treo" còn khá phổ biến ở nhiều đô thị, ảnh hưởng đến đời sống người dân và gây lãng phí nguồn lực xã hội. Quy hoạch, hạ tầng, khả năng chống chịu với thiên tai, thời tiết cực đoan, biến đổi khí hậu còn yếu.

Theo Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, 26 tỉnh, thành phố đã phê duyệt đề án hoặc kế hoạch phát triển đô thị thông minh. Tại nhiều nơi như Đà Nẵng, Huế, Bình Dương hay TP.HCM, các trung tâm điều hành đô thị thông minh đã được hình thành, bước đầu tạo nền tảng dữ liệu phục vụ quản lý.

Dù vậy, theo ông Trần Quốc Thái, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, "con đường đi đến đô thị thông minh toàn diện còn nhiều thách thức". Do đó, mỗi đô thị cần xác định bản sắc riêng để phát triển mô hình phù hợp, có thể là đô thị công nghiệp sáng tạo, đô thị di sản thông minh hay đô thị xanh sinh thái.

