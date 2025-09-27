Mộc Bài sẽ là đô thị thông minh, kết nối giao thương quốc tế

Ngày 27.9, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp Bộ Xây dựng công bố Quyết định số 1126/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài đến năm 2045.

Theo quyết định, Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài có tổng diện tích hơn 21.284 ha, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của TT.Bến Cầu và các xã Long Thuận, Tiên Thuận, Lợi Thuận, An Thạnh (H.Bến Cầu) cùng các xã Phước Chỉ, Phước Bình (TX.Trảng Bàng) của tỉnh Tây Ninh cũ.

Định hướng xuyên suốt là phát triển Mộc Bài thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, vừa là trung tâm dịch vụ cửa khẩu, cảng trung chuyển container quốc tế, trung tâm tài chính - thương mại, vừa là đô thị xanh, thông minh, có bản sắc riêng.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng và tỉnh Tây Ninh trao đổi với nhà đầu tư tại lễ công bố

ẢNH: BẮC BÌNH

Quy hoạch dự báo đến năm 2045, dân số Mộc Bài tăng gấp đôi, đạt khoảng 260.000 - 310.000 người. Quỹ đất xây dựng các khu chức năng mở rộng lên từ 10.000 - 12.000 ha. Điều này đặt ra yêu cầu phát triển đô thị hiện đại, gắn kết công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh và các mô hình dịch vụ, thương mại - logistics quy mô quốc tế.

Cấu trúc không gian khu kinh tế được thiết kế thành 5 khu vực chính: khu vực cửa khẩu biên giới; khu công nghiệp và kho tàng; khu đô thị - dịch vụ; khu du lịch sinh thái gắn với cảnh quan sông Vàm Cỏ Đông; khu nông nghiệp - dân cư nông thôn hiện hữu. Sự phân khu rõ ràng này giúp khai thác tối đa lợi thế địa lý, đảm bảo sự phát triển cân đối, vừa công nghiệp hóa, vừa giữ gìn bản sắc sinh thái.

Khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài hiện mỗi ngày có từ 5.000 - 6.000 người qua lại giữa Việt Nam và Campuchia ẢNH: BẮC BÌNH

Song song đó, hệ thống hạ tầng chiến lược được quy hoạch đồng bộ. Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, QL22, QL14C sẽ được nâng cấp, kết nối với tuyến đường sắt Mộc Bài - Campuchia trong tương lai. Một cảng thủy nội địa và các bến cảng du lịch sẽ hình thành, trong khi trung tâm logistics quy mô 182 ha tại Lợi Thuận đóng vai trò cửa ngõ trung chuyển hàng hóa toàn vùng.

Về hạ tầng xã hội, khu vực cửa khẩu sẽ có trung tâm y tế quốc tế và trung tâm hành chính quy mô lớn, phục vụ dân cư và cộng đồng doanh nghiệp.

Tại lễ công bố, ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, khẳng định tỉnh sẽ nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần đoàn kết và sáng tạo để đưa quy hoạch nhanh chóng đi vào cuộc sống, biến tiềm năng thành hiện thực.

Để hiện thực hóa quy hoạch, Tây Ninh xác định 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với 15 nội dung cụ thể. Trong đó, ưu tiên trước hết là hoàn thiện hạ tầng giao thông, logistics, hành chính - y tế; song song với cải cách thủ tục đầu tư, tạo môi trường minh bạch, thông thoáng để thu hút nguồn lực trong và ngoài nước.

Một bước đi chiến lược là tỉnh Tây Ninh đang phối hợp Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan để sớm trình Chính phủ đề án thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Đề án dự kiến sẽ tạo khung pháp lý vượt trội về đất đai, thuế, hải quan, đồng thời thí điểm phát triển kinh tế ban đêm, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược. Đây sẽ là lợi thế cạnh tranh quan trọng để Mộc Bài hấp dẫn các tập đoàn lớn, dự án quy mô toàn cầu.

Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh cũng cam kết chú trọng yếu tố con người và cộng đồng, như: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ chuyển đổi sinh kế cho cư dân địa phương, kết hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái bền vững. Chính quyền tỉnh nhấn mạnh việc phát triển Mộc Bài sẽ dựa trên nguyên tắc "tăng trưởng xanh, công bằng và bao trùm", nhằm đảm bảo lợi ích của cả nhà đầu tư và người dân.



