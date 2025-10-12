Thẻ NAPAS từ hành trình giao thông xanh đến phát triển đô thị thông minh

Thẻ NAPAS được số hóa lên điện thoại thông minh để chạm thanh toán trên metro Ảnh: N.B

Phủ rộng thẻ thanh toán trên xe buýt, metro, bãi giữ xe…

Với sự phát triển của công nghệ thẻ không tiếp xúc theo tiêu chuẩn EMV, nhiều quốc gia đã chuyển sang hệ thống thanh toán mở (open-loop), cho phép sử dụng thẻ ngân hàng làm thẻ vé trên nhiều phương tiện từ xe buýt đến metro, thay vì cần nhiều thẻ vé chuyên biệt. Ở nước ta, các đơn vị vận hành giao thông công cộng mới đây cũng đã đưa vào giải pháp thanh toán trực tiếp thẻ vé trên metro, xe buýt bằng các loại thẻ ngân hàng. Trước đây, người dân phải phải xếp hàng mua vé giấy, vé tháng hoặc nạp tiền vào các loại thẻ khi đi các phương tiện này, thì phương thức thanh toán qua thẻ ngân hàng giúp mang lại sự tiện lợi, nhanh chóng hơn cho người dân. Họ chỉ cần sử dụng thẻ ngân hàng sẵn có để có thể thanh toán cho mọi hành trình, từ xe buýt, đến metro và sắp tới với nhiều loại phương tiện khác.

Hướng tới mục tiêu mở rộng hệ sinh thái thanh toán tiện lợi của thẻ NAPAS, thời gian qua, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã phối hợp các bên liên quan triển khai mở rộng thanh toán thẻ NAPAS trên metro và xe buýt tại TP.HCM. Theo đó, người dân có thể sử dụng thẻ NAPAS để thanh toán trực tiếp tại cổng soát vé trên metro số 01 Bến Thành - Suối Tiên và trên 28 tuyến xe buýt của thành phố. Với hơn 80 triệu thẻ NAPAS của 28 ngân hàng phát hành, NAPAS dự kiến tiếp tục mở rộng với các phương tiện giao thông khác như waterbus và xe đạp công cộng.

Theo thống kê cho thấy tỷ lệ khách hàng sử dụng thẻ ngân hàng khi đi các phương tiện giao thông công cộng có tăng lên nhưng chưa chiếm tỷ trọng cao. Đối với xe buýt điện Vinbus, trung bình mỗi tháng có khoảng hơn 2.000 lượt khách hàng sử dụng thẻ nội địa NAPAS để thanh toán trên các tuyến VinBus. Trong khi đó, sau hơn 8 tháng triển khai dịch vụ thanh toán qua thẻ ngân hàng tại tuyến metro số 1, mặc dù người dân đã tích cực đón nhận, số lượng giao dịch vẫn còn hạn chế so với tỷ trọng mua vé bằng tiền mặt.

Nhằm tiếp tục gia tăng tính tiện lợi và đảm bảo đa dạng các giải pháp thanh toán của NAPAS, góp phần thúc đẩy thói quen thanh toán của người dân, NAPAS đã hoàn thành triển khai giải pháp thanh toán di động NAPAS Tap and Pay. Qua đó, hành khách có thể số hóa thẻ NAPAS lên thiết bị thông minh như đồng hồ, điện thoại của Apple (NAPAS Apple Pay) hay thiết bị sử dụng hệ điều hành Android để thực hiện thanh toán chạm trên metro và xe buýt mà không cần mang theo thẻ vật lý. Ngoài ra, NAPAS dự kiến triển khai giải pháp thanh toán bằng mã QR, cho phép hành khách tạo mã QR trên ứng dụng ngân hàng và chạm thanh toán trên các phương tiện giao thông công cộng một cách tiện lợi và nhanh chóng.

Cùng với đó, NAPAS sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chấp nhận thanh toán cùng các ngân hàng, trung gian thanh toán tổ chức các chương trình ưu đãi, khuyến mại khi sử dụng thẻ nội địa NAPAS, mã VietQR để thanh toán. Các chương trình ưu đãi sẽ thúc đẩy người dùng sử dụng các phương thức thanh toán không tiền mặt di chuyển trên phương tiện công cộng.

Nền tảng thanh toán thông minh cho đô thị thông minh

Ngoài metro, xe buýt công cộng, thời gian vừa qua, NAPAS đã phối hợp với trung gian thanh toán EPay cùng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) triển khai thanh toán bằng thẻ nội địa NAPAS để thu phí đỗ xe ra vào tại các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Phú Bài, Cát Bi, Đà Nẵng. Hiện tại, NAPAS đang xúc tiến trao đổi hợp tác với VDTC/ePass, VETC và kết hợp hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ thanh toán qua thẻ nội địa NAPAS, mã VIETQRPay để triển khai tại các bãi xe do 2 đơn vị này cung cấp tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM.

Định hướng của NAPAS là xây dựng một nền tảng thanh toán thông minh cho đô thị thông minh. Thẻ ngân hàng sẽ trở thành ‘chìa khóa’ kết nối mọi dịch vụ, không những từ giao thông mà sang các lĩnh vực khác như y tế, giáo dục, thương mại.

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng giám đốc NAPAS cho hay: ‘Mục tiêu thẻ NAPAS sẽ có mặt trong tất cả các hạ tầng giao thông công cộng ở nước ta, nhằm tạo ra tính liên thông, đồng bộ của hệ thống thông qua việc sử dụng thẻ NAPAS. Người dân chỉ cần sử dụng một phương tiện thanh toán để di chuyển giữa các phương tiện giao thông công cộng. Bằng cách tạo ra một hệ thống thanh toán tiện lợi, an toàn và tích hợp, thẻ NAPAS góp phần khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị. Với sự chung tay của các bên liên quan, thẻ NAPAS có tiềm năng trở thành một phần không thể thiếu của một Việt Nam xanh hơn, thông minh hơn và đáng sống hơn’.

‘Hạ tầng công nghệ của NAPAS đã sẵn sàng cho một nền tảng thanh toán thông minh cho đô thị thông minh, với tiêu chuẩn VCCS tuân thủ tiêu chuẩn cho thẻ chip nội địa của Ngân hàng Nhà nước, thanh toán VietQR, thẻ số hóa trên thiết bị thông minh’, ông Nguyễn Quang Minh cho hay.