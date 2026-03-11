Tuyển sinh ĐH 2026: Có trường quy đổi IELTS 6.0 thành 10 điểm môn tiếng Anh

Trong phương án tuyển sinh mà các trường ĐH công khai trên trang web, cùng với phương thức xét tuyển, tổ hợp môn, ngành nghề..., thông tin quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm thi môn ngoại ngữ cũng được công bố. Trong đó IELTS là chứng chỉ phổ biến nhất đối với thí sinh hiện nay.

Được biết, năm 2026, Bộ GD-ĐT quy định khi quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm ngoại ngữ phải có ít nhất 5 mức chênh lệch nhằm đảm bảo công bằng.

Thí sinh có chứng chỉ IELTS vẫn có nhiều lợi thế trong xét tuyển ĐH năm 2026 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Từ thông tin quy đổi của các trường, có thể thấy phần lớn các trường ĐH có 5 mức chênh lệch khi quy đổi. Hiện chỉ có Trường ĐH Ngoại thương và trường ĐH Khoa học và công nghệ Hà Nội có nhiều mức chênh lệch nhất - 7 mức.

Trong khi đó Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 chỉ có 3 mức; Trường ĐH Thăng Long, Học viện Hành chính và quản trị công và Trường ĐH Mở TP.HCM chỉ có 4 mức.

Điểm IELTS phổ biến mà các trường quy đổi hiện nay là 5.0. Tại mức này, nhiều trường quy thành 8 điểm môn tiếng Anh như ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường ĐH CMC, Trường ĐH Y dược (ĐH Huế)...

Có trường tính thành 8,5 điểm như Trường ĐH Thương mại, Trường ĐH Lâm nghiệp, Trường ĐH Thăng Long. Có trường chỉ tính 7 điểm như Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường ĐH Mở TP.HCM... Trong khi có trường chỉ tính 6 điểm như Trường ĐH Nha Trang, 6,5 điểm như Trường ĐH Ngoại thương.

Rất nhiều trường quy đổi 6.0 IELTS thành 9 điểm như ĐH Bách khoa Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ĐH Xây dựng Hà Nội, Trường ĐH CMC, Trường ĐH Nông lâm (ĐH Huế), Trường ĐH Y dược (ĐH Huế)...

Không ít trường tính thành 9,5 điểm như Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, Trường ĐH Thương mại, Trường ĐH Thăng Long, Trường ĐH Điện lực Trường ĐH Lâm nghiệp. Thậm chí có trường đổi thành điểm 10 như Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Phần lớn IELTS từ 7.0 trở lên được quy đổi thành điểm 10 môn tiếng Anh, như ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, Trường ĐH Y Dược (ĐH Huế), Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường ĐH Mở TP.HCM...

Chỉ có 4 trường tính IELTS 8.0-9.0 thành điểm 10 là Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Khoa học công nghệ Hà Nội, Trường ĐH CMC và Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Trong khi đó, chỉ có 2 cơ sở giáo dục ĐH chấp nhận IELTS từ 4.0, là mức thấp nhất. Đó là Trường ĐH Ngoại thương (quy đổi thành điểm 5) và Học viện Nông nghiệp Việt Nam (quy đổi thành điểm 6). Đây cũng là mức mà Bộ GD-ĐT quy định được miễn thi tốt nghiệp môn tiếng Anh.