Giáo dục

Xét tuyển tài năng của ĐH Bách khoa Hà Nội: Thay điểm học bạ bằng điểm TSA

Quý Hiên
25/02/2026 11:21 GMT+7

Điểm mới nổi bật trong phương án tuyển sinh đại học chính quy 2026 của ĐH Bách khoa Hà Nội là sẽ thay điểm học bạ bằng điểm TSA với phương thức xét tuyển tài năng.

Sáng nay 25.2, ĐH Bách khoa Hà Nội đã phát hành thông tin chính thức về tuyển sinh ĐH chính quy năm 2026. Theo đó, ĐH Bách khoa Hà Nội vẫn giữ ổn định 3 phương thức xét tuyển như năm ngoái. Tuy nhiên, trong phương thức xét tuyển tài năng, nếu như những năm trước điểm thành phần của hồ sơ đánh giá năng lực bao gồm điểm học bạ thì năm nay nhà trường thay điểm học bạ bằng điểm TSA.

3 phương thức xét tuyển của ĐH Bách khoa Hà Nội gồm: xét tuyển tài năng; xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá tư duy TSA; xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trong đó, xét tuyển tài năng gồm các đối tượng thí sinh sau: thí sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT; thí sinh có các chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-Level, AP, IB; thí sinh đạt các thành tích học tập xuất sắc và học sinh hệ chuyên.

Với diện thứ 3, căn cứ để nhà trường xét tuyển là hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn. Đặc biệt, thành phần cấu thành điểm hồ sơ năng lực là điểm thi TSA (kỳ thi đánh giá tư duy do ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức), thay vì điểm học bạ như những năm trước.

Năm nay, ĐH Bách khoa Hà Nội cũng chỉ giữ lại 8 tổ hợp: K01, A00, A01, B00, D01, D04, D07 và DD2 (bỏ 4 tổ hợp A02, D26, D28 và D29).

Quy định về quy đổi và thưởng điểm chứng chỉ cũng có thay đổi, với 5 mức, mức thưởng tối đa 5/100 điểm, cụ thể như sau:

Xét tuyển tài năng của ĐH Bách khoa Hà Nội: thay điểm học bạ bằng điểm TSA - Ảnh 1.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh cũng tương tự năm ngoái, 9.880 cho 68 chương trình đào tạo, cụ thể như sau:

Xét tuyển tài năng của ĐH Bách khoa Hà Nội: thay điểm học bạ bằng điểm TSA - Ảnh 2.

Xét tuyển tài năng của ĐH Bách khoa Hà Nội: thay điểm học bạ bằng điểm TSA - Ảnh 3.

Xét tuyển tài năng của ĐH Bách khoa Hà Nội: thay điểm học bạ bằng điểm TSA - Ảnh 4.

Xem các quy định chi tiết trong thông báo tuyển sinh đại học chính quy 2026 của ĐH Bách khoa Hà Nội ở đây.

Trường ĐH Ngoại thương không tuyển thẳng học sinh đạt giải thi khoa học kỹ thuật

Thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế kỳ thi khoa học, kỹ thuật chỉ được Trường ĐH Ngoại thương đưa vào diện ưu tiên xét tuyển, với số điểm cộng tối đa là 3.

Chính thức ban hành quy chế tuyển sinh: mỗi thí sinh tối đa 15 nguyện vọng

