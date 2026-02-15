Chính thức ban hành quy chế tuyển sinh: mỗi thí sinh tối đa 15 nguyện vọng

Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng

Sáng nay, 15.2, Bộ GD-ĐT đã ban hành quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng (sau đây gọi chung là quy chế tuyển sinh). Quy chế chính thức đã được điều chỉnh so với dự thảo quy chế tuyển sinh phát hành ngày 28.1, đồng thời có nhiều điểm mới so với quy chế trước đây.

Năm nay mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, thay vì không giới hạn nguyện vọng như trước đây ẢNH: QUÝ HIÊN

Theo GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT, sau khi tiếp thu các ý kiến phản hồi của các chuyên gia, học sinh, phụ huynh, các cơ sở giáo dục đại học, các sở giáo dục đào tạo và các bộ, ngành, thông tư ban hành quy chế tuyển sinh đã điều chỉnh 5 nội dung so với quy chế trước đây.

Trong đó có 2 nội dung đã điều chỉnh so với dự thảo phát hành ngày 28.1.

Thứ nhất là về nguồn tuyển, quy chế quy định là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn toán và ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30 (không áp dụng với thí sinh đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp). Theo dự thảo ngày 28.1, ngưỡng "điểm sàn" này là 16.

Thứ hai, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất). Các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển các nguyện vọng có thứ tự từ 1 - 5.

Theo dự thảo phát hành ngày 28.1, mỗi thí sinh chỉ được tối đa 10 nguyện vọng. Các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển các nguyện vọng có thứ tự từ 1 - 3.

Điểm cộng tối đa là 3 trên thang 30

Theo GS Nguyễn Tiến Thảo, quy chế tuyển sinh năm nay yêu cầu với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT (học bạ), vẫn quy định tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập vẫn 6 học kỳ (lớp 10, 11, 12) cấp THPT của tối thiểu 3 môn học. Tuy nhiên quy chế mới yêu cầu môn toán hoặc ngữ văn phải đóng góp tối thiểu 1/3 trọng số tính điểm xét trong tổ hợp xét tuyển.

Về điểm cộng (bao gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích), quy chế năm nay đặt ra yêu cầu tối đa là 3 điểm thang điểm 30 (tương ứng 10% của thang điểm xét tuyển).

Cụ thể: điểm thưởng đối với thí sinh được tuyển thẳng nhưng không dùng để xét tuyển thẳng từ 0 đến 3 điểm; điểm xét thưởng đối với thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt từ 0 đến 1,5 điểm; điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế (nếu có) từ 0 đến 1,5 điểm (chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng cho quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc sử dụng cho điểm khuyến khích).

Quy chế năm nay cũng bổ sung đối tượng xét tuyển trung học nghề, người nước ngoài đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ đại học.

Quy chế tuyển sinh mới được ban hành gồm 3 chương, 22 điều quy định về tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng.

Chương 1 gồm các quy định chung. Các nội dung của chương này quy định những nguyên tắc trong tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và nguồn tuyển theo luật Giáo dục đại học 125/2025/QH15 nhằm kiểm soát và nâng cao chất lượng đầu vào.

Chương 2 tập trung chủ yếu về các giải pháp kỹ thuật thực hiện quy trình đăng ký và xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, những yêu cầu tăng cường qua các quy định về xét tuyển và công bố điểm trúng tuyển theo các phương thức tuyển sinh.

Chương 3 quy định về trách nghiệm của các bên liên quan trong đó nhấn mạnh vai trò của thí sinh, các trường đại học trong hoạt động thi tuyển, xét tuyển.

Xem đầy đủ quy chế ở đây.