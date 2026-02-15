Trường ĐH Ngoại thương không tuyển thẳng học sinh đạt giải thi khoa học kỹ thuật

Thêm một trường không tuyển thẳng học sinh giỏi khoa học kỹ thuật

Chiều nay 15.2, Trường ĐH Ngoại thương đã thông báo các phương thức mà nhà trường sử dụng để xét tuyển sinh ĐH 2026. Theo đó, năm nay nhà trường sẽ sử dụng 4 phương thức tuyển sinh (kể cả phương thức tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT).

Đáng chú ý, với phương thức xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT, nhà trường không xét nhóm đối tượng học sinh giỏi cuộc thi khoa học kỹ thuật. Nhóm này chỉ được đưa vào phương thức ưu tiên xét tuyển.

Sinh viên Trường ĐH Ngoại thương ẢNH: THÙY DƯƠNG

Phương thức xét tuyển thẳng của Trường ĐH Ngoại thương gồm những đối tượng sau: anh hùng lao động, anh hùng vũ trang, chiến sĩ thi đua toàn quốc; học sinh giỏi quốc tế; học sinh giỏi quốc gia; học sinh đạt giải quốc tế trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế (ca, múa, nhạc, mỹ thuật); người khuyết tật đặc biệt nặng; người nước ngoài hoặc người Việt Nam học THPT ở nước ngoài (với một số điều kiện kèm theo); người dân tộc thiểu số rất ít người (chỉ tiêu dành cho đối tượng này không quá 1% tổng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH 2026 của nhà trường).

Như vậy, trong danh sách nhóm đối tượng được tuyển thẳng năm nay của Trường ĐH Ngoại thương không có nhóm đối tượng học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế kỳ thi khoa học kỹ thuật. Trước đây cũng đã có Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội công bố không tuyển thẳng nhóm đối tượng thí sinh này kể từ kỳ tuyển sinh ĐH 2026.

Tuy nhiên, nhóm này được Trường ĐH Ngoại thương đưa vào danh sách những nhóm thí sinh được ưu tiên xét tuyển, được cộng từ 0,5 đến 3 điểm. Giải nhất quốc gia (hoặc được dự thi quốc tế) được cộng 3 điểm; giải nhì được cộng 2 điểm; giải ba được cộng 1,5 điểm; giải khuyến khích được cộng 1 điểm; được vào đội tuyển thi quốc gia được cộng 0,5 điểm.

Điểm sàn xét học bạ là 24 điểm thi

Phương thức thứ 2 là sử dụng kết quả học tập, có 2 nhóm đối tượng: học sinh hệ chuyên, học sinh tuy không phải là hệ chuyên nhưng đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh.

Phương thức thứ 3 là sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Nhưng để được tham gia xét tuyển, thí sinh tham gia xét tuyển cần đạt tiêu chuẩn về điều kiện dự tuyển chung: kết quả học tập và rèn luyện 6 học kỳ bậc THPT đạt mức khá trở lên (học sinh học chương trình THPT cũ phải đạt điểm trung bình chung học tập 6 học kỳ bậc THPT từ 7 điểm trở lên); đạt điểm sàn mà nhà trường quy định.

Hiện tại, nhà trường dự kiến quy định điểm sàn là có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển của trường từ 24 điểm trở lên, hoặc cũng mức đó với tổng điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 kết hợp với điểm chứng chỉ ngoại ngữ quy đổi). Tuy nhiên, mức điểm sàn này nhà trường có thể sẽ điều chỉnh theo phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Phương thức thứ 4 là sử dụng chứng chỉ đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong nước và đánh giá năng lực quốc tế.

Năm nay, Trường ĐH Ngoại thương dự kiến tuyển 4.550 chỉ tiêu đại học chính quy, bao gồm trụ sở chính Hà Nội, cơ sở II - TP.HCM cơ sở Quảng Ninh. Thời gian xét tuyển của nhà trường thực hiện theo quy định chung của Bộ GD-ĐT. Nhà trường sẽ sử dụng 2 nhóm tổ hợp: khối A (A00, A01, D07), khối D (D01, D03, D04, D06).

Về ngưỡng điểm trúng tuyển quy đổi giữa các phương thức xét tuyển, nhóm đối tượng xét tuyển, nhà trường sẽ công bố bảng quy đổi sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Nhà trường sẽ dùng lần lượt 2 tiêu chí phụ (khi ở mức điểm chuẩn có nhiều chỉ tiêu hơn số chỉ tiêu xét tuyển còn lại): toán, thứ tự nguyện vọng đăng ký của thí sinh.

Xem chi tiết thông báo phương thức tuyển sinh ĐH 2026 của Trường ĐH Ngoại thương ở đây.