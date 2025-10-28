Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Một trường ĐH tốp đầu từ chối tuyển thẳng học sinh đoạt giải khoa học kỹ thuật

Quý Hiên
Quý Hiên
28/10/2025 17:13 GMT+7

Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội là trường ĐH kỹ thuật - công nghệ tốp đầu hiện nay, thông báo năm 2026 sẽ không tuyển thẳng học sinh đoạt giải khoa học kỹ thuật.

Theo thông báo dự kiến tuyển sinh ĐH chính quy của Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội (VNU), năm 2026 nhà trường không chỉ kiên định với chủ trương không sử dụng học bạ trong xét tuyển mà còn sẽ không xét tuyển thẳng thí sinh đoạt giải khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế. 

Một trường ĐH tốp đầu từ chối tuyển thẳng học sinh đoạt giải khoa học kỹ thuật - Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Công nghệ (VNU)

ẢNH: ANH HOA

Năm 2026, Trường ĐH Công nghệ (VNU) tiếp tục tuyển sinh 20 ngành đào tạo với 4.020 chỉ tiêu, giữ ổn định so với năm trước, với 3 phương thức xét tuyển: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026, xét kỳ thi đánh giá năng lực (HSA) do VNU tổ chức, xét chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế SAT.

Một trường ĐH tốp đầu từ chối tuyển thẳng học sinh đoạt giải khoa học kỹ thuật - Ảnh 2.

Một trường ĐH tốp đầu từ chối tuyển thẳng học sinh đoạt giải khoa học kỹ thuật - Ảnh 3.

Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH chính quy dự kiến của Trường ĐH Công nghệ (VNU)

Với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, phần lớn các ngành sử dụng 3 tổ hợp xét tuyển chủ đạo A00 (toán, lý, hóa), A01 (toán, lý, tiếng Anh) và X06 (toán, lý, tin). Riêng 2 ngành công nghệ sinh học và công nghệ nông nghiệp, nhà trường bổ sung thêm tổ hợp A02 (toán, lý, sinh).

Như vậy, năm 2026 nhà trường thu gọn tổ hợp tuyển sinh, chỉ còn các tổ hợp khối A (toán, lý, hóa/tiếng Anh/tin/sinh), không còn tổ hợp B00 (toán, hóa, sinh) và D01 (toán, văn, tiếng Anh) như năm nay.

Đối với xét tuyển thẳng, nhà trường thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT, nhưng không xét các thí sinh đoạt giải khoa học kỹ thuật. Chỉ tiêu tuyển thẳng được tập trung ưu tiên cho học sinh đoạt giải các môn toán, lý, hóa học, tin học vào tất cả các ngành và thêm môn sinh cho 2 ngành công nghệ sinh học, công nghệ nông nghiệp.

Trường ĐH Công nghệ (VNU) là trường ĐH kỹ thuật - công nghệ tốp đầu hiện nay. Năm 2025, nhà trường có 14/20 mã ngành có điểm chuẩn từ mức 25 trở lên, trong đó ngành cao nhất lấy 28,19 điểm (thang 30 điểm).

Theo thống kê của nhà trường, trong tổng số 4.111 tân sinh viên nhập học năm học 2025 - 2026, có 95% thí sinh đạt từ 24 điểm trở lên; 90% đạt từ 25 điểm trở lên; 82% đạt từ 26 điểm trở lên và 61% đạt từ 27 điểm trở lên.

Bình luận (0)

