Một trường đại học bỏ quy định IELTS được thay điểm môn tiếng Anh

Theo thông báo về tuyển sinh ĐH chính quy năm 2026 của Trường ĐH Giao thông vận tải vừa ban hành hôm nay 14.1, việc xét tuyển ĐH năm nay của nhà trường sẽ có một số thay đổi so với năm ngoái. Trong đó, nhà trường bỏ quy định IELTS được quy đổi để dùng thay thế điểm môn tiếng Anh trong các tổ hợp xét tuyển có môn này.



Sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải ẢNH: QUÝ HIÊN

Về phương thức xét tuyển, nhà trường thêm điều kiện để phương thức học bạ trở thành phương thức xét tuyển kết hợp. Nghĩa là, nhà trường vẫn xét kết hợp điểm học bạ 3 năm học THPT 3 môn (của thí sinh) trong tổ hợp xét tuyển.

Tuy nhiên, nhà trường thêm điều kiện kèm theo là điểm thi môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 của thí sinh phải đạt từ 5 điểm trở lên với hầu hết các ngành. Riêng với ngành toán ứng dụng, điểm điều kiện môn toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 của thí sinh phải đạt từ 6 điểm trở lên.

Nhà trường cũng bổ sung hoặc thay thế tổ hợp D07 (toán, hóa, tiếng Anh) bằng tổ hợp C01 (toán, văn, vật lý) khi xét tuyển các ngành kỹ thuật và công nghệ tại cơ sở chính ở Hà Nội (mã tuyển sinh GHA).

Tại phân hiệu TP.HCM (mã tuyển sinh GSA), nhà trường đã dùng tổ hợp C01 từ nhiều năm và nhận thấy tổ hợp này đạt hiệu quả tốt trong tuyển sinh và đào tạo.

Đặc biệt, năm nay, Trường ĐH Giao thông vận tải sẽ bỏ quy định điểm IELTS được thay thế điểm thi môn tiếng Anh trong các tổ hợp có môn này. Thay vào đó, nhà trường sẽ cộng điểm thưởng cho thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên (mức cộng sẽ tương đương điểm thay thế các năm trước, áp dụng với tất cả các phương thức).

Ngoài ra, Trường ĐH Giao thông vận tải sẽ thêm tiêu chí mới là thưởng điểm cho các thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố (mức điểm thưởng tương tự các trường khác).

Nhà trường cũng sẽ tăng 340 chỉ tiêu so với 2025 (do mở mới ngành trí tuệ nhân tạo, tăng chỉ tiêu cho các chương trình đào tạo chất lượng cao và mở mới thêm một số chương trình chất lượng cao). Trong đó, tại Hà Nội tăng 160 chỉ tiêu, tại phân hiệu TP.HCM tăng 180 chỉ tiêu.

Như vậy, tổng số chỉ tiêu tuyển mới của Trường ĐH Giao thông vận tải là 4.660 (chưa tính 70 chỉ tiêu chương trình liên kết quốc tế).

Xem đầy đủ thông tin tuyển sinh của Trường ĐH Giao thông vận tải ở đây.