Tuyển sinh ĐH 2026: Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ vẫn được ưu tiên

Không còn được cộng 13/30 điểm nhờ chứng chỉ ngoại ngữ

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ ĐH và ngành giáo dục mầm non trình độ CĐ năm 2026 có một số quy định mới theo hướng giảm ưu thế của chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong xét tuyển ĐH.

Cụ thể, quy chế cho phép các trường quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn ngoại ngữ theo thang điểm 10 để đưa vào tổ hợp xét tuyển. Nguyên tắc là trọng số tính điểm xét môn ngoại ngữ không vượt quá 10/30 điểm. Tuy nhiên, bảng quy đổi phải có tối thiểu 5 mức chênh lệch, ứng với thang điểm của chứng chỉ. Cơ sở đào tạo xây dựng và công bố bảng quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ và điểm xét môn ngoại ngữ theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Điều này khác biệt với năm ngoái khi Bộ không đưa ra quy định nào về bảng quy đổi. Các trường có bảng quy đổi theo nhiều cách khác nhau từ 2 - 5 mức, cá biệt có trường quy đổi về một mức là 10 điểm dù IELTS 5.0 hay 9.0.

Năm 2026, các trường ĐH có quy định ưu tiên khác nhau dành cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó, Bộ cũng giảm mức điểm khuyến khích cho nhóm thí sinh (TS) có chứng chỉ ngoại ngữ. Theo quy định năm nay, điểm cộng trong xét tuyển gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích với tối đa 3 điểm theo thang 30 (tương ứng 10% của thang điểm xét tuyển). Trong đó, điểm thưởng đối với TS được tuyển thẳng nhưng không dùng để xét tuyển thẳng từ 0 - 3 điểm. Điểm xét thưởng đối với TS có thành tích hoặc năng khiếu đặc biệt từ 0 - 1,5 điểm. Điểm khuyến khích đối với TS có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế từ 0 - 1,5 điểm. Như vậy, TS có chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS chỉ được cộng tối đa 1,5 điểm thay vì 3 điểm như năm ngoái.

Cuối cùng, Bộ quy định chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng cho quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc sử dụng cho điểm khuyến khích. Điều này đồng nghĩa các trường không được vừa quy đổi, vừa cộng điểm thưởng cho TS có chứng chỉ. Với quy định này, TS có chứng chỉ ngoại ngữ sẽ không còn được hưởng lợi thế 2 lần như năm ngoái. Đặc biệt, không còn tình trạng TS được nhận tối đa 13/30 điểm nhờ cộng 0,5 - 3 điểm đồng thời với quy đổi 8 - 10 điểm từ IELTS sang điểm môn tiếng Anh ở một số trường như năm 2025.

Nhiều cách tính điểm cộng cho ts có chứng chỉ ngoại ngữ

Với những điểm mới của quy chế tuyển sinh năm nay, các trường ĐH có những chính sách ưu tiên khác nhau dành cho TS sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ. Một số trường ĐH chỉ cộng điểm, không cho phép quy đổi thành điểm thi môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển với TS có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong xét tuyển năm 2026.

Chẳng hạn, Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM quy định các ngành đào tạo sử dụng tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh, TS bắt buộc phải thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh. Trường không quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ được dùng để miễn thi tốt nghiệp THPT thành điểm môn ngoại ngữ dùng để xét tuyển. Phương thức xét tuyển tổng hợp, TS có điểm cộng tối đa 5 điểm (thang 100) dành cho TS có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (IELTS, TOEFL iBT, TOEIC, JLPT). Trong đó, chứng chỉ IELTS cần đạt từ mức 5.0 trở lên, chứng chỉ JLPT từ mức N3 trở lên.

Theo thạc sĩ Nguyễn Ngọc Phương Thảo, Phó trưởng phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), năm nay trường bỏ quy định cho phép TS quy đổi chứng chỉ IELTS thành điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển, chỉ cộng điểm cho TS có chứng chỉ này. Cụ thể, trường sẽ cộng điểm tối đa là 5% trên tổng điểm. Ví dụ, ở phương thức xét tuyển tổng hợp, tính theo thang điểm 100 thì TS sẽ được cộng tối đa 5 điểm. Theo bảng quy đổi điểm cộng các chứng chỉ tiếng Anh mới nhất trường công bố, IELTS có 3 mức điểm cộng: 2 điểm cho chứng chỉ 5.0; 3,5 điểm cho chứng chỉ 5.5 và 5 điểm cho chứng chỉ từ 6.0 trở lên. Ngoài ra, các chứng chỉ được cộng điểm còn có Linguaskill, Cambridge Assessment English và TOEIC (riêng chứng chỉ TOEFL iBT trường không áp dụng chứng chỉ TOEFL iBT Home Edition).

Trường ĐH Tài chính - Marketing cũng không áp dụng quy đổi điểm chứng chỉ quốc tế thành điểm xét tuyển, chỉ áp dụng cộng điểm với mức cộng tối đa 1 điểm. Trong 2 phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ, Trường ĐH Giao thông vận tải bỏ quy định cho phép TS quy đổi chứng chỉ IELTS thành điểm thi môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. Năm nay trường chỉ áp dụng cộng điểm cho TS có IELTS từ 5.0 trở lên. Thông tin tuyển sinh từ Học viện Ngân hàng năm 2026 cho thấy trường bỏ quy định quy đổi chứng chỉ IELTS thành điểm môn tiếng Anh trong phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, chỉ cộng điểm khuyến khích cho TS có chứng chỉ quốc tế.

Tương tự, Học viện Nông nghiệp VN năm nay quy định với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT cho phép TS được chọn giữa việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm cộng hoặc quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển. Nếu quy đổi thành điểm cộng, TS có các chứng chỉ ngoại ngữ sẽ được cộng tối đa 1,5 điểm vào điểm xét tuyển. Theo bảng quy đổi điểm cộng trường công bố, TS có IELTS 4.0 được cộng 0,5 điểm; từ 6.0 trở lên được cộng 1,5 điểm. Đối với TS sử dụng kết quả IELTS/HSK để quy đổi thành điểm xét tuyển thì sẽ không được quy đổi thành điểm cộng.

Dù có những điều chỉnh liên quan đến việc quy đổi và cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ, nhưng thí sinh sở hữu các chứng chỉ này vẫn được ưu tiên. Thí sinh trước giờ thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ảnh: Nhật Thịnh





Chấp nhận quy đổi từ chứng chỉ thành điểm môn ngoại ngữ

Trong khi đó, một số trường không cộng điểm mà chấp nhận quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn tương đương trong tổ hợp xét tuyển.

Ví dụ, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM quy định tất cả chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tiếng Anh (TOEFL iBT hay IELTS) chỉ được quy đổi sang điểm môn tiếng Anh (chỉ áp dụng đối với các tổ hợp có môn tiếng Anh của kết quả kỳ thi THPT 2026 trong phương thức xét tuyển kết hợp). Cụ thể, trường chỉ chấp nhận 2 loại chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tiếng Anh gồm TOEFL iBT hoặc IELTS, được quy đổi từ mức 4.5 IELTS trở lên. Theo đó, TS được quy đổi thành 7 điểm tiếng Anh khi đạt 4.5 IELTS, từ mức 8.0 TS được quy đổi thành 10 điểm.

PGS-TS Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nha Trang, cho biết trường bỏ cộng điểm khuyến khích với TS có chứng chỉ IELTS. Thay vào đó, chứng chỉ ngoại ngữ của TS được sử dụng để quy đổi thành điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT 2026. Quy định này áp dụng đối với TS được miễn thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh theo quy chế thi hiện hành. Điểm quy đổi sẽ được tính vào tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh tương ứng. Đây là một trong những quy định mới của trường năm nay khi trước đó năm 2025 trường cho phép TS có chứng chỉ ngoại ngữ có thể lựa chọn quy đổi thành điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển hoặc cộng điểm khuyến khích.

Trường hợp TS sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để đăng ký xét tuyển, tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cũng thông tin trường sẽ thực hiện quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm môn ngoại ngữ tương ứng. Cụ thể, đối với kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, chứng chỉ ngoại ngữ sẽ quy đổi thành điểm bài thi môn ngoại ngữ. Đối với kết quả học tập lớp 12 THPT, chứng chỉ ngoại ngữ sẽ quy đổi tương đương với điểm tổng kết môn ngoại ngữ năm lớp 12 trong tổ hợp môn xét tuyển. Bảng quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ và điểm xét môn ngoại ngữ, trường sẽ thông báo cụ thể trong thông báo tuyển sinh.