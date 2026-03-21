Gia Lai hứa hoàn tất thủ tục đầu tư vào khu công nghiệp chỉ 38 ngày

Theo ông Phạm Anh Tuấn, cách nhìn của doanh nghiệp về địa phương đang thay đổi. Từ một khu vực từng bị xem là khó phát triển, Gia Lai dần trở thành điểm đến mới trong chiến lược mở rộng của nhiều nhà đầu tư.

Đặc biệt, sau khi hợp nhất với Bình Định, tỉnh đang bước vào giai đoạn thu hút đầu tư quy mô lớn, với kế hoạch ký kết hàng loạt biên bản ghi nhớ cùng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Quy trình đăng ký đầu tư từ lúc nộp hồ sơ đến khi khởi công hiện đã được rút ngắn đáng kể, chỉ còn 60 ngày đối với dự án ngoài khu công nghiệp. Kỷ lục 38 ngày đối với các dự án trong khu công nghiệp.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh còn bày tỏ tham vọng tiếp tục rút ngắn thời gian này hơn nữa để tạo lợi thế cạnh tranh.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định chính quyền không chỉ giúp nhà đầu tư giải quyết thủ tục nhanh mà trực tiếp hỗ trợ từ khâu chuẩn bị hồ sơ đến triển khai dự án ẢNH: CTV

Dự kiến thời gian tới, Gia Lai sẽ trao giấy chứng nhận đầu tư khoảng 10 tỉ USD và ký kết các biên bản ghi nhớ với tổng giá trị khoảng 25 tỉ USD. Các cam kết này được định hướng triển khai theo hướng thực chất, hạn chế tình trạng đăng ký lớn nhưng chậm triển khai.

Theo người đứng đầu chính quyền tỉnh này, Gia Lai không chỉ dừng ở giải quyết thủ tục hành chính mà trực tiếp tham gia hỗ trợ nhà đầu tư từ khâu chuẩn bị hồ sơ đến triển khai dự án. Với các dự án quy mô lớn, tỉnh thành lập tổ công tác chuyên trách để xử lý nhanh các vướng mắc, rút ngắn thời gian thực hiện.

Đáng lưu ý, Gia Lai đang tập trung thu hút các "sếu đầu đàn" với chiến lược xây dựng nhóm doanh nghiệp tiên phong có doanh số trên 1 tỉ USD trong 5 năm tới, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, AI và blockchain, xuất khẩu.

Một điểm nhấn khác là định hướng phát triển doanh nghiệp trong nước. Gia Lai đang lựa chọn một số doanh nghiệp tiềm năng để hỗ trợ phát triển thành các doanh nghiệp quy mô lớn trong vòng 5 năm tới, đóng vai trò dẫn dắt các chuỗi giá trị tại địa phương.

Trong bối cảnh nhiều địa phương đã dần thu hẹp dư địa, Gia Lai được đánh giá vẫn còn nhiều cơ hội nhưng sẽ nhanh chóng được lấp đầy trong một đến hai năm tới. Lãnh đạo tỉnh cho rằng đây là thời điểm quan trọng để doanh nghiệp sớm tìm hiểu và ra quyết định nhằm đón đầu làn sóng đầu tư và giai đoạn tăng trưởng mới của địa phương.

Theo lãnh đạo tỉnh, dư địa phát triển còn lớn nhưng không kéo dài. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo dư địa đầu tư tại các vị trí đắc địa đang hẹp dần. Nếu doanh nghiệp không quyết định nhanh, không nghiên cứu kỹ và ra nhanh cùng bàn với tỉnh thì chỉ khoảng 1 - 2 năm nữa là không còn cơ hội.

"Vấn đề không chỉ là quyết định đầu tư nhanh, mà là triển khai hiệu quả", ông nói.












