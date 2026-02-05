Gia Lai sẽ thu về gần 4.000 tỉ đồng từ đấu giá, cho thuê đất

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất năm 2026 đối với các quỹ đất do tỉnh này quản lý.



Theo đó, tổng cộng có 36 dự án được đưa ra đấu giá với tổng diện tích lên đến 357 ha, dự kiến thu về cho ngân sách tỉnh Gia Lai gần 4.000 tỉ đồng. Kế hoạch này được phân chia cho hai đơn vị chủ quản là Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm 23 dự án với tổng diện tích 246,7 ha, dự kiến thu về 2.983,4 ti đồng... và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai quản lý 13 dự án với diện tích 110,22 ha, dự kiến thu 972,381 tỉ đồng.

Kế hoạch đấu giá được triển khai từ quý 1 đến quý 4 năm 2026. Trong đó, quý 2 và quý 3 là giai đoạn cao điểm với dự kiến thu lần lượt 715,8 tỉ và 106,7 tỉ đồng.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị chủ quản tiến hành rà soát, lập đầy đủ thủ tục liên quan bao gồm chủ trương đấu giá, tiêu chí đấu giá, phương án và quyết định đấu giá, xác định giá khởi điểm theo đúng quy định pháp luật.

Khu "đất vàng" K200 đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam mặt hướng ra biển, xung quanh là các khách sạn, tòa nhà cao tầng được đấu giá trong năm nay ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Một trong những yêu cầu quan trọng được UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh là tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho các quỹ đất còn lại của năm 2025 và đã quyết toán năm 2026. Điều này nhằm kịp thời hoàn thiện các thủ tục để trình UBND tỉnh phê duyệt, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc tổ chức đấu giá.

Quyết định này giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, cùng Thuế tỉnh Gia Lai có nhiệm vụ hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị chủ quản triển khai thực hiện.

Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo nguồn thu quan trọng cho ngân sách tỉnh Gia Lai, đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư vào các dự án kinh tế, du lịch, dịch vụ...