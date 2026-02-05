TP.HCM tăng tốc đầu tư công ngay từ đầu năm

Phiên họp diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế TP.HCM có nhiều điểm sáng như thu ngân sách đạt 105.082 tỉ đồng (13% dự toán năm), các chỉ số công nghiệp, bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, xuất nhập khẩu đều tăng trưởng khá. Trong tháng 1.2026, TP.HCM giải ngân vốn đầu tư công hơn 10.600 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 7,2% kế hoạch vốn Thủ tướng giao.

Ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng thống kê TP.HCM, nhận định việc khởi công đồng loạt các dự án lớn từ cuối năm 2025 và đầu năm 2026 có tác động lan tỏa. "Để tăng trưởng như kỳ vọng, vốn mồi từ ngân sách và đầu tư công rất quan trọng. Nếu giải ngân từ đầu năm, dự án đi vào hoạt động thì mới tạo sự lan tỏa cho các lĩnh vực khác", ông Hoàng nói thêm.

TP.HCM sẽ tăng tốc các dự án hạ tầng trong năm 2026. Trong ảnh là nút giao An Phú ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm cho biết hiện nhiều dự án trọng điểm được thi công khẩn trương, trong đó có các dự án triển khai xuyên tết như Vành đai 3, rạch Xuyên Tâm. Trước kỳ nghỉ tết kéo dài, Sở Xây dựng đang đề xuất các chủ đầu tư đăng ký thêm công trình thi công xuyên tết nhằm tạo đà cho năm mới.

"Riêng các dự án trọng điểm, cấp bách phải triển khai liên tục, không ngừng nghỉ", ông Lâm nói.

Song song đó, các sở, ngành đang chuẩn bị thủ tục để sau tết khởi công một số công trình quan trọng như cảng Cái Mép Hạ, tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm, khu đô thị đại học quốc tế, trung tâm chính trị - hành chính…

Liên quan đến chỉnh trang khu trung tâm đón tết, ông Lâm cho biết ngoài 9 khu đất của Sở NN-MT đề xuất cải tạo thành công viên, vườn hoa thì Sở Xây dựng cũng phối hợp P.Sài Gòn và P.Bến Thành rà soát, cải tạo thêm 4 khu đất đang bỏ trống khác, dự kiến hoàn thành trước ngày 10.2. Cùng với công viên số 1 Lý Thái Tổ và công viên nước Vũng Tàu, toàn TP.HCM sẽ có thêm khoảng 25 ha công viên, không gian công cộng phục vụ người dân tham quan, vui chơi dịp tết. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường, nút giao, vòng xoay cũng được chỉnh trang góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực trung tâm thành phố.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá những kết quả tích cực của tháng 1.2026 mới chỉ là bước đầu nên không được chủ quan, thay vào đó phải quyết liệt hơn nữa để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Riêng đầu tư công, ông Được cho biết đã nhiều lần yêu cầu chuẩn bị hồ sơ sớm, từ cuối năm 2025 để khởi công từ trong quý 1/2026 nhưng các sở, ngành, phường, xã thực hiện chậm.

Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh năm 2026 sẽ thay đổi phương pháp đánh giá dựa trên quản trị hiệu quả và quản trị rủi ro để phát huy sự năng động, sáng tạo, linh hoạt, thể hiện bản lĩnh của đội ngũ cán bộ, công chức. Trong kế hoạch tăng trưởng 2 con số sắp ban hành, UBND TP.HCM sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phó chủ tịch, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương để triển khai. Đồng thời giao chỉ tiêu, thời gian hoàn thành từng công trình, dự án và xem đây là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

Bên cạnh đó, ông Được yêu cầu Sở QH-KT khẩn trương làm việc với đơn vị tư vấn để lập quy hoạch tổng thể TP.HCM; các sở, ngành cần giảm chi thường xuyên để tạo nguồn tăng chi đầu tư phát triển; giải quyết thủ tục đầu tư, triển khai nhanh các dự án để phấn đấu thu ngân sách vượt 20%...