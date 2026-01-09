Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thủ tướng 'thúc' đẩy nhanh giải ngân 1 triệu tỉ đầu tư công

Mai Hà
Mai Hà
09/01/2026 16:50 GMT+7

Chiều 9.1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026, kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các địa phương.

Khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ còn khoảng 20 ngày để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025 (đến 31.1.2026); đồng thời phải bắt tay ngay vào việc phân bổ, triển khai thực hiện dự án, thúc đẩy giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công năm 2026.

Thủ tướng 'thúc' đẩy nhanh giải ngân 1 triệu tỉ đầu tư công - Ảnh 1.

Thủ tướng chủ trì hội nghị giải ngân đầu tư công chiều 9.1

ẢNH: NHẬT BẮC

Đến hết tháng 12.2025, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt trên 755.000 tỉ đồng, đạt 83,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn 3,4% về tỷ lệ và 206.600 tỉ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2024.

Theo đó, trong khoảng 20 ngày của tháng 1.2026 sẽ phải giải ngân hết 16,3% số vốn đầu tư công của năm 2025. Đồng thời, cần giải ngân vốn đầu tư công của năm 2026 với tổng vốn gần 995.400 tỉ, tăng 10,4% so với năm 2025.

Thủ tướng nhấn mạnh các bộ, ngành, địa phương phải thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 và đẩy nhanh phân bổ, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để giải ngân đạt 100%, góp phần tăng trưởng 2 con số năm 2026.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị tập trung thảo luận, làm rõ tại sao cùng một thể chế, cơ chế, chính sách, có nơi làm tốt, có nơi làm chưa tốt; những khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" cần tiếp tục giải quyết; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng số vốn năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư cho các bộ, cơ quan Trung ương là 902.075 tỉ đồng (nếu cộng thêm kế hoạch vốn cân đối địa phương giao tăng và kế hoạch các năm trước chuyển sang thì tổng số vốn cần giải ngân là 1,16 triệu tỉ đồng).

Giải ngân từ đầu năm đến ngày 31.12.2025 là 755.141 tỉ đồng, đạt 83,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Như vậy, số kế hoạch vốn năm 2025 còn lại phải giải ngân đến 31.1.2026 để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao là 146.933 tỉ đồng.

Năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước cho các bộ, cơ quan Trung ương là hơn 995.000 tỉ đồng (đã bao gồm 5% tiết kiệm chi đầu tư vốn ngân sách T.Ư để bổ sung cho Bộ Xây dựng thực hiện dự án Đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng).

Đến hết ngày 7.1.2026, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2026 chi tiết cho danh mục nhiệm vụ, dự án là 851.822 tỉ đồng, đạt 85,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp rà soát lại tiêu chuẩn, quy chuẩn, để trong tháng 1 dứt khoát chọn phương thức đầu tư công hoặc PPP hoặc tư nhân cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

đầu tư công giải ngân đầu tư công thủ tướng
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)

