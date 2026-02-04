Gia Lai chọn nhà đầu tư dự án điện gió Hòn Trâu 48.372 tỉ đồng

Ngày 4.2, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết UBND tỉnh này đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả mời quan tâm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1. Theo đó, Công ty CP Năng lượng VINENERGO (Hà Nội) là nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời quan tâm.

Một dự án điện gió tại Khu kinh tế Nhơn Hội (Gia Lai) ẢNH: DŨNG NHÂN

Dự án điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1 được triển khai trên địa bàn nhiều xã, phường gồm: Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Tây, Bình Dương, Ngô Mây, Cát Tiến, Tuy Phước Đông và Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai; trước đây thuộc các huyện Phù Mỹ, Phù Cát và TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Theo quyết định, tổng diện tích sử dụng có thời hạn của dự án khoảng 49,6 ha, trong đó diện tích mặt nước biển hơn 32 ha và diện tích đất liền khoảng 17,6 ha. Ngoài ra, dự án còn sử dụng tạm thời hơn 13 ha cho các hạng mục phục vụ thi công như đường công vụ, bãi tập kết thiết bị và khu lán trại công nhân.

Dự án có công suất thiết kế 750 MW, sản lượng điện ước đạt khoảng 2,8 tỉ kWh/năm. Điện năng được đấu nối vào lưới điện quốc gia ở cấp điện áp 220 kV thông qua hai tuyến đường dây mạch kép: từ Trạm biến áp 220 kV Hòn Trâu 1 đi Trạm biến áp 220 kV Phù Mỹ và từ Trạm biến áp 220 kV Hòn Trâu 1 đi Trạm biến áp 220 kV Nhơn Hội.

Tổng vốn đầu tư của dự án điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1 khoảng 48.372 tỉ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án hơn 48.339 tỉ đồng và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tạm tính hơn 33 tỉ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Theo kế hoạch, dự án điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1 phải hoàn thành và đưa vào vận hành chậm nhất trong quý 4/2029. Tiến độ có thể điều chỉnh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến quy hoạch không gian biển và quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về đầu tư, đất đai, đấu thầu, môi trường, phòng cháy chữa cháy và không được chuyển nhượng dự án khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Trường hợp sau 12 tháng kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư mà doanh nghiệp không triển khai công tác chuẩn bị đầu tư hoặc không bảo đảm tiến độ cam kết, cơ quan chức năng sẽ xem xét chấm dứt dự án theo quy định.