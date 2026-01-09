Hai nhà đầu tư quan tâm 3 dự án điện gió 19.354 tỉ đồng tại Gia Lai

Trong đó, dự án nhà máy điện gió Vân Canh 1 đặt tại xã Canh Liên (tỉnh Gia Lai; trước đây thuộc H.Vân Canh, Bình Định) có diện tích sử dụng đất khoảng 56 ha, công suất thiết kế 160 MW, tổng vốn đầu tư hơn 6.904 tỉ đồng. Qua đánh giá hồ sơ mời quan tâm, Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang (Bắc Ninh) là nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định.

Nhà đầu tư này còn được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt kết quả đáp ứng đầy đủ yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm dự án nhà máy điện gió Vân Canh 2 (xã Canh Liên và xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai; trước đây thuộc H.Vân Canh). Dự án có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 62 ha, công suất thiết kế 180 MW, với tổng vốn đầu tư hơn 7.771 tỉ đồng.

Một dự án điện gió tại Khu kinh tế Nhơn Hội (Gia Lai) ẢNH: DŨNG NHÂN

Đối với dự án nhà máy điện gió Vĩnh Thuận (xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai; trước đây thuộc H.Vĩnh Thạnh, Bình Định), nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời quan tâm là Công ty CP Năng lượng Vinenergo (Hà Nội). Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 50 ha, công suất thiết kế 143 MW, tổng vốn đầu tư 4.679 tỉ đồng.

Các dự án điện gió này dự kiến triển khai trong vòng 3 năm, kể từ thời điểm có kết quả lựa chọn hoặc được chấp thuận nhà đầu tư theo quy định.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu trong suốt quá trình triển khai các dự án, nhà đầu tư phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, điện lực, môi trường, khoáng sản và lâm nghiệp. Các thiết bị sử dụng cho dự án phải có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định theo tiêu chuẩn kỹ thuật, nhằm bảo đảm an toàn, an ninh năng lượng trong quá trình thi công và vận hành.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động tại khu vực dự án.

UBND tỉnh Gia Lai cũng giao các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai các dự án điện gió nói trên. Trường hợp nhà đầu tư không bảo đảm tiến độ hoặc vi phạm các cam kết đã đăng ký, cơ quan chức năng sẽ xem xét chấm dứt dự án theo quy định, nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư và kỷ cương pháp luật.