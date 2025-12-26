TP.HCM đang chọn nhà đầu tư siêu cảng Cần Giờ

Chiều 25.12, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin về tiến độ triển khai dự án cảng Cần Giờ (Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ).

4 bước chọn nhà đầu tư cảng Cần Giờ

Ông Vũ Anh Dũng, Phó phòng Phát triển đô thị (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết, dự án cảng Cần Giờ đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư. Ngày 13.2, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai dự án.

Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn lựa chọn nhà đầu tư. Sở Tài chính đã đề xuất kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án gồm 4 bước, cụ thể:

Bước 1, UBND TP.HCM có văn bản chấp thuận áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án cảng Cần Giờ là tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Nghị quyết 260 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98.

Bước 2, nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đề xuất đăng ký thực hiện dự án. UBND TP.HCM giao Sở Tài chính TP.HCM là cơ quan chủ trì, tiếp nhận hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư.

Bước 3, đánh giá nội dung đề xuất và đáp ứng điều kiện của nhà đầu tư. Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp lấy ý kiến cơ quan, đơn vị liên quan, đánh giá nội dung đề xuất và đáp ứng điều kiện của nhà đầu tư. Sau đó, báo cáo UBND TP.HCM phê duyệt chấp thuận nhà đầu tư trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ ý kiến của các cơ quan, đơn vị.

Bước 4, quyết định chấp thuận nhà đầu tư.

Cảng Cần Giờ bước vào giai đoạn chọn nhà đầu tư sau khi được Thủ tướng chấp thuận ẢNH PHỐI CẢNH

Kỳ vọng đóng góp 34.000 - 40.000 tỉ đồng/năm

Theo ông Vũ Anh Dũng, cảng Cần Giờ sau khi đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao năng lực logistics, thu hút đầu tư và vị thế hàng hải quốc tế của TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Khi cảng đi vào hoạt động, dự kiến đóng góp trực tiếp cho ngân sách nhà nước khoảng từ 34.000 - 40.000 tỉ đồng/năm, tạo ra việc làm cho 6.000 - 8.000 lao động.

Bên cạnh đó, tạo động lực thúc đẩy phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng khu vực, đặc biệt tạo tiền đề cho việc quy hoạch và phát triển trung tâm logistics, khu thương mại tự do kết nối với cảng trung chuyển quốc tế.

Tạo môi trường thu hút các công ty vận tải biển, logistics, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm lớn trên thế giới về đặt trụ sở kinh doanh tại khu vực.

Ngoài ra, cảng Cần Giờ còn hấp dẫn các doanh nghiệp nước ngoài muốn mở rộng hoạt động kinh doanh và tiếp cận các thị trường mới, thu hút vốn đầu tư FDI vào các khu công nghiệp trong toàn vùng Đông Nam bộ, góp phần thúc đẩy sự hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM.

Khu vực huyện Cần Giờ cũ (TP.HCM), nơi xây dựng cảng Cần Giờ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đối với quốc gia, siêu cảng Cần Giờ góp phần khẳng định vị thế, vai trò của Việt Nam, định vị quốc gia trên bản đồ hàng hải, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời hỗ trợ cho các hoạt động thương mại xuất nhập khẩu, giảm thiểu các chi phí trung gian...

Song song đó, phát triển vùng Đông Nam bộ trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế số 1 Đông Nam Á, thúc đẩy kinh tế toàn vùng Đông Nam bộ, góp phần thúc đẩy chiến lược biển quốc gia, đưa khu vực Cái Mép - Cần Giờ trở thành trung tâm trung chuyển của thế giới.

TP.HCM "chia vai" cho siêu cảng Cần Giờ và Cái Mép - Thị Vải thế nào?

Sở Xây dựng TP.HCM cũng đã thông tin về chức năng của cảng Cần Giờ và cảng Cái Mép - Thị Vải (ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) về việc phân bổ luồng hàng cũng như cách tạo dư địa phát triển bền vững cho vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Ông Vũ Anh Dũng cho biết, theo quy hoạch cảng biển quốc gia, khu bến cảng Cần Giờ có chức năng trung chuyển container quốc tế. Trong khi đó, khu bến Cái Mép - Thị Vải có chức năng cảng cửa ngõ, trung chuyển quốc tế. Đồng thời định hướng hình thành cụm cảng trung chuyển quốc tế quy mô lớn có tầm cỡ khu vực châu Á và quốc tế tại cửa sông Cái Mép (bao gồm khu bến Cái Mép và khu bến cảng Cần Giờ).

Thực hiện Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến 2030, tầm nhìn đến 2045, TP.HCM cũng đã nghiên cứu đề án "Tiếp tục phát triển, hiện đại hóa cảng cửa ngõ quốc tế Cái Mép - Thị Vải thành cảng quốc tế trung chuyển lớn nhất cả nước và có tầm cỡ khu vực châu Á và thế giới".

Với cơ sở chính trị, cơ sở quy hoạch và thực tiễn, đề án đã xác định vai trò lâu dài của các khu bến cảng này như sau:

Cảng Cần Giờ là cảng chuyên về trung chuyển có tỷ lệ hàng container trung chuyển là 75 - 80%, còn lại 20 - 25% là hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Khu cảng Cái Mép - Thị Vải đóng vai trò cảng cửa ngõ khu vực kết hợp cảng trung tâm trung chuyển với tỷ lệ hàng container trung chuyển theo mục tiêu đến năm 2050 là 20 - 25%, còn lại 75 - 80% là hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Sau năm 2050, khi cảng Cần Giờ đã đạt công suất tối đa, khu cảng Cái Mép - Thị Vải tiếp tục thu hút hàng trung chuyển quốc tế để hướng đến mục tiêu tỷ lệ hàng trung chuyển quốc tế đạt 50%.

Với cách "chia vai" này, theo Sở Xây dựng TP.HCM, 2 khu cảng không cạnh tranh mà mang tính bổ trợ, cùng phát triển nhằm hình thành khu cảng cửa ngõ - trung chuyển quốc tế quy mô lớn, hiện đại, đủ sức cạnh tranh với các cảng biển lớn trong khu vực châu Á và thế giới.