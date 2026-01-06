Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

7,3 triệu lượt khách ghé thăm, Gia Lai thu gần 1.200 tỉ đồng từ du lịch

Đức Nhật
Đức Nhật
06/01/2026 08:40 GMT+7

Năm 2025, Gia Lai đón 7,3 triệu lượt khách, doanh thu du lịch lữ hành gần 1.200 tỉ đồng, nhiều chỉ số kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng.

Ngày 5.1, Cục Thống kê tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2025, cho thấy nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực trên các lĩnh vực.

Theo báo cáo, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2025 đạt 26.656 tỉ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện trên địa bàn ước đạt 85.330 tỉ đồng. Trong năm, toàn tỉnh có khoảng 3.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 27.000 tỉ đồng.

7,3 triệu lượt khách ghé thăm, Gia Lai thu gần 1.200 tỉ đồng từ du lịch- Ảnh 1.

Trong năm 2025, toàn tỉnh Gia lai có 7,3 triệu lượt khách ghé thăm, lưu trú đem về doanh thu du lịch đạt gần 1.200 tỉ đồng

ẢNH: SỞ VH-TT-DL GIA LAI

Về nông nghiệp, toàn tỉnh hiện có khoảng 479.000 ha cây lâu năm, 169.000 ha lúa và 294.000 ha cây hằng năm. Tổng đàn gia súc gồm hơn 26.700 con trâu, trên 790.000 con bò và hơn 1,6 triệu con heo.

Sản xuất thủy sản duy trì ổn định, với tổng sản lượng nuôi trồng ước đạt 300.000 tấn, sản lượng khai thác khoảng 281.000 tấn.

Ở lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 198.000 tỉ đồng. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 149.000 tỉ đồng.

Đáng chú ý, hoạt động du lịch tiếp tục phục hồi mạnh. Năm 2025, Gia Lai đón khoảng 7,3 triệu lượt khách lưu trú. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 28.700 tỉ đồng; doanh thu du lịch lữ hành đạt khoảng 1.200 tỉ đồng.

Về xuất nhập khẩu, tổng kim ngạch của tỉnh trong năm đạt hơn 4,4 tỉ USD, trong đó xuất khẩu đạt 3,4 tỉ USD, nhập khẩu hơn 985 triệu USD.

Tin liên quan

Một phường ở Thanh Hóa đón 8,8 triệu lượt khách du lịch

Một phường ở Thanh Hóa đón 8,8 triệu lượt khách du lịch

P.Sầm Sơn (Thanh Hóa) sẽ xử lý những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, hướng đến mục tiêu đón hơn 9 triệu lượt khách du lịch trong năm 2026.

Khám phá thêm chủ đề

Gia Lai du lịch du khách Thu ngân sách xuất khẩu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận