7,3 triệu lượt khách ghé thăm, Gia Lai thu gần 1.200 tỉ đồng từ du lịch

Ngày 5.1, Cục Thống kê tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2025, cho thấy nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực trên các lĩnh vực.

Theo báo cáo, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2025 đạt 26.656 tỉ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện trên địa bàn ước đạt 85.330 tỉ đồng. Trong năm, toàn tỉnh có khoảng 3.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 27.000 tỉ đồng.

Trong năm 2025, toàn tỉnh Gia lai có 7,3 triệu lượt khách ghé thăm, lưu trú đem về doanh thu du lịch đạt gần 1.200 tỉ đồng ẢNH: SỞ VH-TT-DL GIA LAI

Về nông nghiệp, toàn tỉnh hiện có khoảng 479.000 ha cây lâu năm, 169.000 ha lúa và 294.000 ha cây hằng năm. Tổng đàn gia súc gồm hơn 26.700 con trâu, trên 790.000 con bò và hơn 1,6 triệu con heo.

Sản xuất thủy sản duy trì ổn định, với tổng sản lượng nuôi trồng ước đạt 300.000 tấn, sản lượng khai thác khoảng 281.000 tấn.

Ở lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 198.000 tỉ đồng. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 149.000 tỉ đồng.

Đáng chú ý, hoạt động du lịch tiếp tục phục hồi mạnh. Năm 2025, Gia Lai đón khoảng 7,3 triệu lượt khách lưu trú. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 28.700 tỉ đồng; doanh thu du lịch lữ hành đạt khoảng 1.200 tỉ đồng.

Về xuất nhập khẩu, tổng kim ngạch của tỉnh trong năm đạt hơn 4,4 tỉ USD, trong đó xuất khẩu đạt 3,4 tỉ USD, nhập khẩu hơn 985 triệu USD.