Yêu cầu đặc biệt khi giao EVN, Petrovietnam 64.000 ha biển khảo sát điện gió ngoài khơi

Cụ thể, theo Quyết định số 137/QĐ-BNNMT, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao cho EVN quyền sử dụng khu vực biển ngoài khơi quần đảo Long Châu và đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có diện tích 24.000 ha, để tiến hành khảo sát các dự án điện gió ngoài khơi Bắc bộ 1.3 và Bắc bộ 1.4.

EVN, Petrovietnam được giao gần 64.000 ha mặt biển khảo sát điện gió ngoài khơi ẢNH: PHAN HẬU

Khu vực EVN khảo sát được giới hạn bởi 11 điểm góc với tọa độ xác định cụ thể; độ sâu sử dụng đến 140 m và độ cao sử dụng đến 40 m so với mặt nước biển.

Còn tại Quyết định 138/QĐ-BNNMT, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao cho Petrovietnam vùng biển trên 39.811 ha ở ngoài khơi tỉnh Lâm Đồng để phục vụ phát triển dự án điện gió ngoài khơi Nam Trung bộ 1, thời hạn giao quyền sử dụng là 36 tháng và không phải nộp tiền sử dụng khu vực biển.

Trong 2 quyết định nói trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu EVN, Petrovietnam có trách nhiệm sử dụng khu vực biển đúng mục đích, đúng ranh giới, diện tích, độ sâu, độ cao và thời hạn được giao; không lấn chiếm biển, không vi phạm quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Các hoạt động khảo sát của EVN, PVN không được gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển; không gây ô nhiễm môi trường, hủy hoại hệ sinh thái biển hay cản trở giao thông hàng hải và các hoạt động hợp pháp khác.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu hai tập đoàn này không được chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn, cho thuê quyền sử dụng khu vực biển được giao; không được lợi dụng hoạt động khảo sát để thu thập thông tin trái quy định pháp luật.

Trong quá trình khảo sát, EVN, Petrovietnam phải sử dụng phương tiện, thiết bị khảo sát tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, được kiểm định và cho phép lưu hành hợp pháp.

Bảo mật dữ liệu khảo sát mặt biển trong dự án điện gió ngoài khơi

Cũng theo các quyết định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong quá trình triển khai khảo sát, EVN, Petrovietnam có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quốc phòng, an ninh, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng và các cơ quan liên quan nhằm bảo đảm an toàn, an ninh trên biển.

Ngoài ra, các tập đoàn phải ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí trong tương lai, tránh chồng lấn, xung đột với các dự án dầu khí hiện hữu và dự kiến.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Cục Biển và Hải đảo Việt Nam cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quyết định, bảo đảm việc sử dụng khu vực biển để khảo sát dự án điện gió ngoài khơi tuân thủ đúng các quy định pháp luật.

Trong năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư 79/2025/TT-BNNMT quy định chi tiết trình tự, thủ tục giao doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện khảo sát dự án điện gió ngoài khơi trước khi lựa chọn nhà đầu tư.

Thông tư này quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp được giao khảo sát mặt biển triển khai dự án điện gió ngoài khơi có nghĩa vụ quản lý, bảo mật và cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu, kết quả khảo sát cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.