Kinh tế

Ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch HĐTV Petrovietnam

Phan Hậu
Phan Hậu
26/12/2025 16:12 GMT+7

Ông Lê Ngọc Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), được Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Petrovietnam.

Chiều 26.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dự hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026 của Petrovietnam

Ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch HĐTV Petrovietnam- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch HĐTV Petrovietnam

ẢNH: PetroTimes

Tại hội nghị, ông Lê Ngọc Sơn, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Petrovietnam, được Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV Petrovietnam.

Trước đó, ngày 20.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2768/QĐ-TTg, điều động ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam, về công tác tại Bộ Công thương, giao quyền Bộ trưởng Bộ Công thương.

Ông Lê Ngọc Sơn (53 tuổi), quê tại Thanh Hóa, có trình độ chuyên môn Kỹ sư công nghệ khoan khai thác dầu khí.

Ông Sơn có gần 30 năm công tác trong ngành dầu khí, từng trải qua nhiều vị trí như: Trưởng ban Khai thác dầu khí Petretrovietnam, Tổng giám đốc Công ty điều hành dầu khí Phú Quốc... Từ tháng 3.2024 đến nay, ông Sơn được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Petrovietnam.

Năm 2025, Petrovietnam tiếp tục lập kỷ lục về tổng doanh thu toàn tập đoàn, ước đạt 1,105 triệu tỉ đồng, tương đương 9 - 10% GDP.

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 của Petrovietnam ước đạt 651.200 tỉ đồng, tăng 11% so với năm 2024 và vượt kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu từ kinh doanh quốc tế ước đạt 144.700 tỉ đồng; giá trị xuất khẩu 2,1 tỉ USD. 

Doanh thu từ sản phẩm mới (khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo) ước 11.600 tỉ đồng. Năm 2025, tổng nộp ngân sách của Petrovietnam ước đạt 166.000 tỉ đồng.

Cũng trong năm 2025, nhiều dự án, công trình trọng điểm của Petrovietnam về đích sớm hoặc đưa vào vận hành, tạo thêm sản lượng và doanh thu như các mỏ Đại Hùng Pha 3, Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam, BK-24... 

Trong lĩnh vực điện, cụm dự án Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 được đưa vào vận hành thương mại, tạo thêm nền tảng phát triển điện khí LNG và mở ra dư địa tăng trưởng cho chuỗi giá trị khí - điện trong giai đoạn tới.

