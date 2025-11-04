Petrovietnam vượt mưa lũ trực tiếp hỗ trợ đồng bào miền Trung

Nghĩa tình Petrovietnam kịp thời đến với người dân vùng lũ

Những ngày đầu tháng 11, miền Trung đang oằn mình trong mưa lũ nhưng những chuyến xe cứu trợ đong đầy nghĩa tình của người lao động Petrovietnam chở theo gạo, nước sạch đóng chai, quà tặng… lặng lẽ lăn bánh, hướng về các địa phương chịu thiệt hại nặng như: Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị.

Hội viên Hội Cựu Chiến binh Petrovietnam vận chuyển nhu yếu phẩm để gửi đến đồng bào miền Trung

Hàng chục tấn gạo, hàng nghìn thùng nước, hàng nghìn phần quà được chuyển đến tận tay người dân ở một thời điểm cần kíp nhất - thời điểm lũ vừa rút, bởi thời điểm này, người dân rất cần nước sạch, lương thực, thực phẩm và cả sự sẻ chia nghĩa tình đồng bào sau những tháng ngày bị ngập lụt, cô lập. Phía sau những chuyến xe nghĩa tình này là câu chuyện cảm động về tinh thần tương thân tương ái, về nghĩa đồng bào trong hoạn nạn. Ngày 1.11, người lao động Petrovietnam tình nguyện làm thêm vào ngày nghỉ (thứ bảy) để dành kinh phí hỗ trợ đồng bào vùng mưa lũ.

Tại Quảng Ngãi và TP.Đà Nẵng, thông qua Mặt trận Tổ quốc địa phương, Petrovietnam ủng hộ 8 tỉ đồng, 10 tấn gạo và 2.000 thùng nước sạch do PVOil - đơn vị thành viên Petrovietnam, sản xuất để trao đến người dân. Trong đó, Đà Nẵng tiếp nhận 5 tỉ đồng, 5 tấn gạo và 1.000 thùng nước. Quảng Ngãi tiếp nhận 3 tỉ đồng, 5 tấn gạo và 1.000 thùng nước. Trong ít ngày tới, Petrovietnam tiếp tục hỗ trợ nhân dân Huế 5 tỉ đồng và 5 tấn gạo, 1.000 thùng nước đóng chai; Quảng Trị 3 tỉ đồng, 5 tấn gạo và 1.000 thùng nước đóng chai.

Đoàn công tác Petrovietnam trao quà cho bà con khối phố Tứ Câu, P.Điện Bàn Đông, TP.Đà Nẵng

Đoàn công tác của Petrovietnam trực tiếp đến thăm hỏi, chia sẻ và động viên, trao quà và tiền đến người dân, người lao động tập đoàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thiệt hại ở vùng có mưa lũ.

Các hoạt động hỗ trợ trị giá gần 20 tỉ đồng những ngày qua đã kịp thời giúp người dân miền Trung vượt qua khó khăn, thể hiện tinh thần "đi sớm, đến kịp", khẳng định giá trị văn hóa "nghĩa tình đong đầy" của người lao động, trách nhiệm của Petrovietnam với xã hội, cộng đồng.

Trực tiếp thăm hỏi người dân miền Trung, ông Trần Quang Dũng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam, nhấn mạnh:"Trong mọi hoàn cảnh, Petrovietnam luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời dành sự quan tâm thiết thực cho cộng đồng. Chúng tôi coi việc hỗ trợ, chia sẻ với đồng bào vùng thiên tai là trách nhiệm, là tình cảm của tập thể Petrovietnam với đất nước. Các hoạt động ủng hộ miền Trung được triển khai ngay lập tức nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn, hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống".

Đoàn công tác Petrovietnam tặng quà, thăm hỏi người lao động tại các đơn vị thành viên

Không chỉ có Petrovietnam, tại miền Trung, các đơn vị: BSR, PVOil… tỏa đi các địa phương đến các xã, thôn ngập lụt trực tiếp hỗ trợ thực phẩm, đồ dùng, nước uống và kinh phí giúp người dân ngay trong thời điểm đang mưa lũ.

Từ hành động khẩn trương đến cam kết nhân văn lâu dài

Nhiều năm qua, Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên luôn đồng hành với nhân dân cả nước trong các hoạt động an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ khi thiên tai, dịch bệnh, xây trường học, trạm y tế, ủng hộ tết vì người nghèo...

Tối 3.11, tại lễ bế mạc Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất, Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên, người lao động toàn tập đoàn ủng hộ 100 tỉ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Trong đó, 70 tỉ đã được chuyển đến các địa phương bị thiệt hại nghiêm trọng trong bão số 10 ở bắc Trung bộ, bão số 11 tại các tỉnh miền núi phía bắc.

Tại lễ bế mạc Hội chợ Mùa thu tối 3.11, Petrovietnam trao ủng hộ đồng bào vùng lũ 100 tỉ đồng

Cũng trong tối 3.11, trong chương trình "Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2025" do UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội tổ chức, Petrovietnam ủng hộ 10 tỉ đồng để chính quyền và nhân dân thủ đô có thêm nguồn lực chăm lo cho người nghèo, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Trong mỗi đợt thiên tai, khi bùn lầy còn đọng trên đường, nước lũ chưa kịp rút hết, hình ảnh những chiếc áo đồng phục Petrovietnam, những chuyến xe chở hàng hóa thiết yếu xuất hiện trên các tuyến đường, trong những ngôi nhà ngập lụt, giữa sân trường bị tàn phá… như ngọn lửa của tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái.

Hành động của Petrovietnam không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc mà còn khẳng định trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp quốc gia, doanh nghiệp dân tộc biết hành động vì đồng bào, vì cuộc sống, vì tương lai bền vững của đất nước.