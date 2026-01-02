EVN yêu cầu nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tại nhà máy nhiệt điện

Tại Chỉ thị, Tổng giám đốc EVN yêu cầu các đơn vị thành viên tập trung cao độ, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả 3 nhóm nội dung lớn: Tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; rà soát, chuẩn hóa, kiểm tra và nâng cao năng lực trong công tác bảo vệ môi trường; cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tại các nhà máy nhiệt điện.

Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1 và nhiệt điện Hải Phòng 2 ẢNH: ĐVCC

Đặc biệt, EVN lưu ý các đơn vị quản lý, vận hành các nhà máy nhiệt điện phải tập trung mọi nguồn lực để tổ chức triển khai quyết liệt và hoàn thành các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải (NOx, SO2, bụi) ngay trong năm 2026. Công tác này nhằm đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; không được chậm trễ, không viện dẫn khó khăn làm ảnh hưởng tiến độ.

Tổng giám đốc EVN cũng yêu cầu các lãnh đạo cao cấp, người đại diện phần vốn của EVN tại các đơn vị thành viên quán triệt nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ yêu cầu của tập đoàn và chịu trách nhiệm cá nhân, trực tiếp toàn diện trước pháp luật và tập đoàn về công tác bảo vệ môi trường tại đơn vị; chịu trách nhiệm đối với mọi vi phạm, chậm trễ, thiếu sót hoặc không hoàn thành yêu cầu, bao gồm việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, duy trì hiệu lực hồ sơ môi trường, vận hành các công trình, hệ thống xử lý môi trường và triển khai các nhiệm vụ, dự án cải tạo, nâng cấp theo chỉ đạo của tập đoàn.

Theo EVN, năm 2025, công tác bảo vệ môi trường trong tập đoàn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Điển hình, tất cả các đơn vị đã hoàn thành thủ tục pháp lý được cấp giấy phép môi trường và đăng ký môi trường theo đúng quy định của luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Đã có khoảng 7,6 triệu tấn tro xỉ phát sinh (đạt 120,8%) từ các nhà máy nhiệt điện của EVN được tái sử dụng làm nguyên vật liệu xây dựng, góp phần tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Tổng khối lượng tro xỉ tồn trữ tại các bãi chứa giảm xuống dưới 50% tổng dung tích.