Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

EVN yêu cầu nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tại nhà máy nhiệt điện

Nguyên Nga
Nguyên Nga
02/01/2026 11:20 GMT+7

Đây là một trong những yêu cầu tại Chỉ thị số 8306 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam gửi các đơn vị thành viên.

Tại Chỉ thị, Tổng giám đốc EVN yêu cầu các đơn vị thành viên tập trung cao độ, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả 3 nhóm nội dung lớn: Tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; rà soát, chuẩn hóa, kiểm tra và nâng cao năng lực trong công tác bảo vệ môi trường; cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tại các nhà máy nhiệt điện.

EVN yêu cầu nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tại nhà máy nhiệt điện - Ảnh 1.

Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1 và nhiệt điện Hải Phòng 2

ẢNH: ĐVCC

Đặc biệt, EVN lưu ý các đơn vị quản lý, vận hành các nhà máy nhiệt điện phải tập trung mọi nguồn lực để tổ chức triển khai quyết liệt và hoàn thành các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải (NOx, SO2, bụi) ngay trong năm 2026. Công tác này nhằm đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; không được chậm trễ, không viện dẫn khó khăn làm ảnh hưởng tiến độ.

Tổng giám đốc EVN cũng yêu cầu các lãnh đạo cao cấp, người đại diện phần vốn của EVN tại các đơn vị thành viên quán triệt nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ yêu cầu của tập đoàn và chịu trách nhiệm cá nhân, trực tiếp toàn diện trước pháp luật và tập đoàn về công tác bảo vệ môi trường tại đơn vị; chịu trách nhiệm đối với mọi vi phạm, chậm trễ, thiếu sót hoặc không hoàn thành yêu cầu, bao gồm việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, duy trì hiệu lực hồ sơ môi trường, vận hành các công trình, hệ thống xử lý môi trường và triển khai các nhiệm vụ, dự án cải tạo, nâng cấp theo chỉ đạo của tập đoàn.

Theo EVN, năm 2025, công tác bảo vệ môi trường trong tập đoàn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Điển hình, tất cả các đơn vị đã hoàn thành thủ tục pháp lý được cấp giấy phép môi trường và đăng ký môi trường theo đúng quy định của luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

Đã có khoảng 7,6 triệu tấn tro xỉ phát sinh (đạt 120,8%) từ các nhà máy nhiệt điện của EVN được tái sử dụng làm nguyên vật liệu xây dựng, góp phần tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Tổng khối lượng tro xỉ tồn trữ tại các bãi chứa giảm xuống dưới 50% tổng dung tích.

Tin liên quan

Nhiệt điện khí chiếm hơn 2/3 dự án nguồn năng lượng quan trọng của quốc gia

Nhiệt điện khí chiếm hơn 2/3 dự án nguồn năng lượng quan trọng của quốc gia

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định số 2634 ngày 2.12.2025 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng. Trong đó, nhiệt điện khí là nguồn năng lượng chính trong danh mục này.

Khánh thành tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II

Khám phá thêm chủ đề

EVN Nhiệt điện Tro xỉ Chỉ thị 8306
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận