VinFast được vinh danh 'nhà đầu tư của năm' tại Ấn Độ

Các giải thưởng ghi nhận cam kết lâu dài của VinFast tại Ấn Độ, đồng thời cho thấy cách hãng tiếp cận thị trường thông qua đầu tư bài bản vào xe điện và danh mục sản phẩm phù hợp nhu cầu bản địa.

Ông Phạm Sanh Châu, CEO VinFast châu Á (phải), đại diện VinFast nhận giải “Nhà đầu tư của năm” từ ban tổ chức Nanayam Vikatan Business Star Awards 2026 tại Chennai, Ấn Độ ẢNH: VF

Trong khuôn khổ giải thưởng Business Star Awards do tạp chí kinh doanh Nanayam Vikatan tổ chức, giải thưởng "Nhà đầu tư của năm" đã được trao cho VinFast nhằm ghi nhận cam kết đầu tư dài hạn, mang tính bước ngoặt của hãng đối với hệ sinh thái di chuyển xanh tại Ấn Độ, trọng tâm là dự án tổ hợp sản xuất xe điện tại Thoothukudi, bang Tamil Nadu.

Khoản đầu tư này đã gây ấn tượng với ban giám khảo nhờ thể hiện năng lực triển khai mạnh mẽ, định hướng chiến lược rõ ràng và niềm tin của VinFast vào tiềm năng sản xuất của Ấn Độ. Đồng thời, dự án góp phần thúc đẩy hình thành hành lang công nghiệp mới, tạo việc làm và phát triển hệ sinh thái nhà cung ứng tại miền Nam Tamil Nadu, phù hợp với sáng kiến Make in India và các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu.

Song song, mẫu VinFast VF 7 được trao giải "Xe điện đô thị của năm" tại Motor Vikatan Awards 2026, sự kiện thường niên do tạp chí ô tô Motor Vikatan tổ chức. Giải thưởng cho thấy sự đánh giá tích cực của giới chuyên môn đối với mẫu SUV điện được VinFast phát triển phù hợp với điều kiện giao thông đô thị tại Ấn Độ, với sự cân bằng giữa thiết kế, khả năng vận hành, các tiêu chuẩn an toàn và mức độ tiện nghi, qua đó khẳng định năng lực sản phẩm và định hướng bản địa hóa của hãng tại thị trường này.

Nanayam Vikatan và Motor Vikatan đều thuộc Vikatan Group, hệ sinh thái tạp chí hàng đầu Nam Ấn Độ được thành lập từ năm 1926. Với uy tín, bề dày lịch sử, và lượng độc giả lớn, các giải thưởng của Vikatan được xem là thước đo có ảnh hưởng đáng kể đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và người tiêu dùng trong khu vực.

Ông Phạm Sanh Châu, Tổng giám đốc VinFast châu Á, cho biết: "Việc được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng cho thấy cách VinFast đang từng bước xây dựng chỗ đứng tại Ấn Độ, không chỉ bằng cam kết đầu tư dài hạn mà còn bằng những sản phẩm được phát triển phù hợp với bối cảnh và nhu cầu sử dụng tại địa phương. Sự ghi nhận này tiếp thêm động lực để chúng tôi tiếp tục đẩy nhanh triển khai, mở rộng hệ sinh thái xe điện và đồng hành lâu dài cùng thị trường Ấn Độ".

Ông B. Srinivasan, Tổng giám đốc Vikatan Group, nhận định: "VinFast Ấn Độ đại diện cho thế hệ nhà đầu tư mới với tầm nhìn táo bạo, tốc độ triển khai ấn tượng và sự gắn kết chặt chẽ với tăng trưởng của Ấn Độ. Thông qua việc khai mở tiềm năng của thành phố cảng Thoothukudi, VinFast đã góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp mới, tạo việc làm và khôi phục vai trò của khu vực này trên bản đồ sản xuất của Ấn Độ. Đây không chỉ là dòng vốn đầu tư, mà là niềm tin vào tương lai của Ấn Độ, đặc biệt trong lĩnh vực di chuyển bền vững".

Việc được vinh danh bởi Vikatan Group tiếp tục nối dài chuỗi ghi nhận mà VinFast đạt được tại Ấn Độ trong thời gian qua, cho thấy sự hội tụ giữa chiến lược đầu tư, năng lực sản xuất nội địa và danh mục sản phẩm điện hóa đang từng bước tạo dựng vị thế vững chắc cho thương hiệu tại thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới.

Chỉ sau một năm hiện diện, VinFast đã từng bước tạo dựng dấu ấn tại thị trường xe điện Ấn Độ thông qua chiến lược phát triển dài hạn, danh mục sản phẩm cao cấp và việc xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện, từ sản xuất, bán lẻ đến hạ tầng sạc và dịch vụ hậu mãi. Kiên định với định hướng đổi mới, phát triển bền vững và lấy người dùng làm trọng tâm, VinFast tiếp tục góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang di chuyển xanh và sự phát triển dài hạn của ngành công nghiệp ô tô Ấn Độ.