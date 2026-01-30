VinFast sắp ra mắt xe máy điện cao cấp và dòng thể thao 'siêu ngầu'

Được định vị phục vụ đại chúng, dòng xe máy điện phổ thông VinFast có dải sản phẩm đa dạng, đáp ứng hiệu quả cho cả nhu cầu cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ vận chuyển, gồm các mẫu xe đã ra mắt như Amio, Zgoo, Flazz, Evo, Evo Grand, Feliz, Feliz II, Vero X, Viper…

Với hệ sản phẩm đa dạng, sáng tạo và phủ đủ các phân khúc, VinFast đang góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng di chuyển điện hóa tại VN ẢNH: V.F

Song song với dòng phổ thông đang có, VinFast chính thức công bố hai dòng xe máy điện hoàn toàn mới là dòng cao cấp và dòng thể thao, với 7 mẫu xe đột phá cả về thiết kế lẫn công suất.

Dòng cao cấp sở hữu 3 mẫu xe mới gồm Rasad, Sadie và Saxil, được thiết kế sang trọng, tinh tế phù hợp với khách hàng có gu thẩm mỹ thời thượng và yêu cầu cao về trải nghiệm công nghệ. Đây cũng là dòng xe đại diện cho sự vượt trội về công năng và thiết kế của VinFast trên thị trường xe máy điện nội địa trong tương lai.

Trong đó, Rasad được thiết kế khỏe khoắn, nam tính với nhiều góc cạnh cùng dáng vẻ mạnh mẽ, hiện đại. Mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter, Rasad đảm bảo cho người điều khiển luôn có tư thế lái thoải mái và an toàn. Xe dự kiến sử dụng động cơ center có công suất tối đa 7.100 Wh, tốc độ có thể lên tới 100 km/giờ.

Hai mẫu xe cao cấp còn lại là Sadie và Saxil được thiết kế trang nhã và thanh lịch, với nhiều đường nét bo tròn cùng điểm nhấn là cụm đèn hình kim cương bắt mắt.

Đặc biệt, để thỏa mãn đam mê của những tín đồ tốc độ, VinFast ra mắt mẫu supersport có tên gọi Sulad. Với thiết kế quây gió được cắt xẻ thẩm mỹ nhưng vẫn tối ưu khí động học, Sulad đảm bảo vận hành luôn ổn định dù ở dải tốc độ cao.

Công suất của cả 4 mẫu xe thể thao đều siêu khỏe, nhờ trang bị động cơ điện tối đa lên tới 50.000 Wh, tương đương các mô tô động cơ xăng có dung tích xi lanh 600 cc, tốc độ tối đa có thể đạt 130 km/giờ. Tương ứng với công suất vượt trội là những bộ pin hiệu suất đặc biệt với khả năng di chuyển quãng đường dài sau mỗi lần sạc đầy.

Ông Hoàng Hà, Tổng giám đốc Xe máy điện VinFast thị trường VN, cho biết: "Thông qua việc quy hoạch lại sản phẩm, ra mắt 2 dòng xe mới, với 7 mẫu xe thời thượng, đột phá - chúng tôi mong muốn đưa xe máy điện vượt khỏi khuôn mẫu thông thường, "tái định nghĩa" thị trường xe máy điện VN. Đã đến lúc, xe máy điện không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là cách thức thể hiện đam mê, cá tính và trách nhiệm xã hội của những công dân văn minh".

Theo kế hoạch, VinFast sẽ ra mắt phiên bản thương mại của dòng xe cao cấp trong quý 4/2026 và những mẫu xe thể thao đầu tiên trong quý 2/2027.