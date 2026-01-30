Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

VinFast sắp ra mắt xe máy điện cao cấp và dòng thể thao 'siêu ngầu'

Hà Khanh
Hà Khanh
30/01/2026 06:00 GMT+7

VinFast vừa chính thức công bố hoàn thiện quy hoạch tổng thể 3 dòng xe máy điện, bao gồm: Phổ thông - cao cấp - thể thao, đồng thời ra mắt 7 mẫu xe hoàn toàn mới thuộc hai dòng cao cấp và thể thao, vượt trội cả về thiết kế và tốc độ.

Được định vị phục vụ đại chúng, dòng xe máy điện phổ thông VinFast có dải sản phẩm đa dạng, đáp ứng hiệu quả cho cả nhu cầu cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ vận chuyển, gồm các mẫu xe đã ra mắt như Amio, Zgoo, Flazz, Evo, Evo Grand, Feliz, Feliz II, Vero X, Viper…

VinFast sắp ra mắt xe máy điện cao cấp và dòng thể thao 'siêu ngầu'- Ảnh 1.

VinFast sắp ra mắt xe máy điện cao cấp và dòng thể thao 'siêu ngầu'- Ảnh 2.

Với hệ sản phẩm đa dạng, sáng tạo và phủ đủ các phân khúc, VinFast đang góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng di chuyển điện hóa tại VN

ẢNH: V.F

Song song với dòng phổ thông đang có, VinFast chính thức công bố hai dòng xe máy điện hoàn toàn mới là dòng cao cấp và dòng thể thao, với 7 mẫu xe đột phá cả về thiết kế lẫn công suất.

Dòng cao cấp sở hữu 3 mẫu xe mới gồm Rasad, Sadie và Saxil, được thiết kế sang trọng, tinh tế phù hợp với khách hàng có gu thẩm mỹ thời thượng và yêu cầu cao về trải nghiệm công nghệ. Đây cũng là dòng xe đại diện cho sự vượt trội về công năng và thiết kế của VinFast trên thị trường xe máy điện nội địa trong tương lai.

Trong đó, Rasad được thiết kế khỏe khoắn, nam tính với nhiều góc cạnh cùng dáng vẻ mạnh mẽ, hiện đại. Mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter, Rasad đảm bảo cho người điều khiển luôn có tư thế lái thoải mái và an toàn. Xe dự kiến sử dụng động cơ center có công suất tối đa 7.100 Wh, tốc độ có thể lên tới 100 km/giờ.

Hai mẫu xe cao cấp còn lại là Sadie và Saxil được thiết kế trang nhã và thanh lịch, với nhiều đường nét bo tròn cùng điểm nhấn là cụm đèn hình kim cương bắt mắt.

Đặc biệt, để thỏa mãn đam mê của những tín đồ tốc độ, VinFast ra mắt mẫu supersport có tên gọi Sulad. Với thiết kế quây gió được cắt xẻ thẩm mỹ nhưng vẫn tối ưu khí động học, Sulad đảm bảo vận hành luôn ổn định dù ở dải tốc độ cao.

Công suất của cả 4 mẫu xe thể thao đều siêu khỏe, nhờ trang bị động cơ điện tối đa lên tới 50.000 Wh, tương đương các mô tô động cơ xăng có dung tích xi lanh 600 cc, tốc độ tối đa có thể đạt 130 km/giờ. Tương ứng với công suất vượt trội là những bộ pin hiệu suất đặc biệt với khả năng di chuyển quãng đường dài sau mỗi lần sạc đầy.

Ông Hoàng Hà, Tổng giám đốc Xe máy điện VinFast thị trường VN, cho biết: "Thông qua việc quy hoạch lại sản phẩm, ra mắt 2 dòng xe mới, với 7 mẫu xe thời thượng, đột phá - chúng tôi mong muốn đưa xe máy điện vượt khỏi khuôn mẫu thông thường, "tái định nghĩa" thị trường xe máy điện VN. Đã đến lúc, xe máy điện không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là cách thức thể hiện đam mê, cá tính và trách nhiệm xã hội của những công dân văn minh".

Theo kế hoạch, VinFast sẽ ra mắt phiên bản thương mại của dòng xe cao cấp trong quý 4/2026 và những mẫu xe thể thao đầu tiên trong quý 2/2027. 

Tin liên quan

Sau ô tô, đến lượt xe máy điện VinFast thống lĩnh thị trường Việt Nam

Sau ô tô, đến lượt xe máy điện VinFast thống lĩnh thị trường Việt Nam

VinFast vừa công bố đã bán ra thị trường Việt Nam tổng cộng 406.453 xe máy điện các loại trong năm 2025, chính thức đạt thị phần số một Việt Nam ở mảng xe máy điện.

Khám phá thêm chủ đề

VinFast xe máy điện thể thao Nội địa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận