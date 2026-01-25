Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

VinFast nhận cú đúp giải thưởng tại Auto9 Awards 2026

Hà Khanh
Hà Khanh
25/01/2026 04:00 GMT+7

VinFast vừa được trao 2 giải thưởng gồm "Tân binh của năm" và "Xe đáng tiền của năm" cho mẫu xe VF 6 tại Auto9 Awards 2026, sự kiện tôn vinh những thương hiệu và sản phẩm ô tô - xe máy tốt nhất thị trường Ấn Độ.

Auto9 Awards là hệ thống giải thưởng thường niên do TV9 Network (Ấn Độ) tổ chức. Giải năm nay tôn vinh các thành tựu tiêu biểu trong ngành ô tô và phương tiện di chuyển nói chung tại Ấn Độ ra mắt trong năm 2025. Với quy trình đánh giá dựa trên thử nghiệm thực tế, dữ liệu kỹ thuật và ý kiến của hội đồng chuyên gia đa lĩnh vực, giải thưởng phản ánh góc nhìn toàn diện về chất lượng sản phẩm, giá trị sử dụng và tác động đối với thị trường.

VinFast nhận cú đúp giải thưởng tại Auto9 Awards 2026- Ảnh 1.

Giải thưởng ghi nhận những bước tiến nổi bật của VinFast kể từ khi gia nhập thị trường Ấn Độ

ẢNH: V.F

"Tân binh của năm" là giải thưởng được Auto9 Awards 2026 trao cho VinFast vì sự hiện diện rõ nét, tạo được dấu ấn trong thời gian ngắn kể từ khi gia nhập thị trường, thông qua chiến lược sản phẩm, năng lực triển khai và mức độ phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng địa phương.

Trong khi đó, giải "Xe đáng tiền của năm" ghi nhận giá trị sử dụng nổi bật của mẫu xe VF 6, với sự cân bằng giữa giá thành, trang bị, và chi phí sở hữu, phản ánh vai trò và đóng góp của VinFast cả ở cấp độ thương hiệu lẫn sản phẩm trong bức tranh phát triển chung của ngành xe điện Ấn Độ.

Việc được ghi nhận tại Auto9 Awards 2026 tiếp tục bổ sung vào danh sách giải thưởng VinFast đã đạt được tại thị trường Ấn Độ, phản ánh sự quan tâm và đánh giá tích cực của giới chuyên môn đối với định hướng phát triển sản phẩm và chiến lược đầu tư dài hạn của hãng.

Ông Tapan Ghosh, Tổng giám đốc VinFast Ấn Độ, cho biết: "Việc VinFast nhận cú đúp giải thưởng tại Auto9 Awards 2026 là sự ghi nhận đáng trân trọng đối với những nỗ lực của chúng tôi tại thị trường Ấn Độ. Giải thưởng này phản ánh cách VinFast tiếp cận thị trường bằng tầm nhìn dài hạn, lấy nhu cầu sử dụng thực tế của người tiêu dùng làm trọng tâm, đồng thời củng cố cam kết đầu tư bền vững của chúng tôi tại Ấn Độ".

