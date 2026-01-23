Cao hơn bản dịch vụ Limo Green 70 triệu, VinFast VF MPV 7 thêm trang bị gì?

Việc VinFast mở bán VF MPV 7 với mức giá 819 triệu đồng, cao hơn khoảng 70 triệu đồng so với phiên bản Limo Green, cho thấy hãng xe Việt đang tiếp tục mở rộng cách tiếp cận ở phân khúc MPV điện 7 chỗ. Nếu Limo Green được phát triển với định hướng phục vụ nhóm khách hàng mua xe kinh doanh vận tải, tối ưu chi phí đầu tư và vận hành; thì VF MPV 7 được điều chỉnh cấu hình để phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng cá nhân và gia đình. Điều này thể hiện rõ qua các trang bị tiện nghi, công nghệ và mức độ hoàn thiện.

Ở ngoại thất, VF MPV 7 vẫn giữ thiết kế tổng thể với kiểu dáng thân cao, không gian 7 chỗ rộng rãi và hướng đến sự thực dụng. Tuy nhiên, phiên bản này được hoàn thiện theo hướng nhấn mạnh yếu tố cá nhân hóa và tính thẩm mỹ. Điển hình như mâm xe hợp kim kích thước lớn hơn, gương chiếu hậu chỉnh, gập điện tích hợp đèn báo rẽ.

So với phiên bản Limo Green, giá niêm yết của bản VF MPV 7 cao hơn 70 triệu đồng ẢNH: VINFAST

Bên trong khoang ca-bin, sự khác biệt giữa VF MPV 7 và Limo Green thể hiện rõ ràng hơn. Phiên bản mới trang bị ghế bọc da tổng hợp, vô-lăng dạng dang D-Cut bọc da tích hợp phím điều khiển, cần số điện tử đặt sau vô-lăng nhằm tối ưu bố cục khu vực trung tâm. Màn hình giải trí kích thước 10,1 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto trở thành trang bị tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu kết nối và giải trí ngày càng phổ biến của người dùng cá nhân.

Hệ thống điều hòa trên VF MPV 7 cũng được nâng cấp theo hướng phục vụ trải nghiệm dài hạn. Xe sử dụng điều hòa tự động, tích hợp lọc không khí PM2.5 và bố trí cửa gió cho cả ba hàng ghế, phù hợp với đặc thù khí hậu và môi trường đô thị tại Việt Nam. Đây là những trang bị thường được người mua xe gia đình quan tâm, trong khi không phải là yếu tố bắt buộc đối với các mẫu xe định hướng dịch vụ.

Phiên bản VF MPV 7 được bổ sung nhiều tính năng, công nghệ, chủ yếu bên trong khoang ca-bin ẢNH: VINFAST

Về công nghệ an toàn, VF MPV 7 được bổ sung thêm các tính năng hỗ trợ người lái như camera lùi, hỗ trợ đỗ xe, kiểm soát hành trình và hệ thống quản lý xe thông minh thông qua ứng dụng di động. Phiên bản này cũng tích hợp trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt, giúp người dùng thao tác các chức năng cơ bản trong quá trình sử dụng hàng ngày. Những trang bị này góp phần nâng cao mức độ tiện dụng và an toàn.

Mặc dù vậy, ở khả năng vận hành, VF MPV 7 không thay đổi so với Limo Green. Xe vẫn sử dụng hệ truyền động điện cho công suất khoảng 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại ở mức 280 Nm, đi kèm bộ pin dung lượng hơn 60 kWh. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có thể di chuyển tối đa khoảng 450 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC và hỗ trợ sạc nhanh DC, phù hợp với cả nhu cầu đi lại trong đô thị lẫn các hành trình liên tỉnh.

Việc tung thêm phiên bản mới giàu trang bị hơn, hướng đến nhu cầu cá nhân giúp VinFast mở rộng đối tượng người dùng, tăng sức cạnh tranh cho mẫu MPV điện ẢNH: VINFAST

Có thể thấy, mức chênh lệch 70 triệu đồng giữa VF MPV 7 và Limo Green không xuất phát từ thay đổi về động cơ hay pin, mà đến từ việc VinFast phân hóa rõ ràng hai cấu hình cho hai nhóm khách hàng khác nhau. Limo Green tập trung vào bài toán chi phí và hiệu quả khai thác, trong khi VF MPV 7 được bổ sung thêm các trang bị nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng cá nhân, gia đình và trải nghiệm dài hạn.

Trong bối cảnh phân khúc xe gia đình (MPV) tại Việt Nam đang mở rộng, đặc biệt ở nhóm khách hàng gia đình trẻ, VF MPV 7 tiếp tục cho thấy nỗ lực của VinFast trong việc đưa xe điện tiến gần hơn với nhu cầu sử dụng thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở vai trò phương tiện kinh doanh. Cách phân hóa phiên bản này cũng phản ánh xu hướng chung của thị trường, khi cùng một mẫu xe được điều chỉnh cấu hình để phục vụ các mục đích sử dụng khác nhau, thay vì phát triển các dòng sản phẩm hoàn toàn tách biệt.