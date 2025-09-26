Hệ thống điều hòa là một trang bị quan trọng thường được hầu hết người dùng ô tô sử dụng để điều chỉnh nhiệt độ trong cabin xe. Việc sử dụng hệ thống này không chỉ đơn giản ở việc bật, tắt, chỉnh nhiệt độ phù hợp hay mức độ quạt gió… mà còn tắt, mở đúng thời điểm. Thực tế, trong quá trình sử dụng, phần lớn người dùng ô tô thường cho rằng việc bật, tắt điều hòa ô tô tùy thuộc vào nhu cầu người dùng. Thậm chí, không ít tài xế không tắt hệ thống điều hòa trước khi tắt động cơ xe.

Sử dụng chiếc Hyundai Accent đời 2023 đã gần 2 năm nay, anh Lê Văn Sơn, ngụ đường 92-TML, phường Cát Lái, TP.HCM cho biết: "Theo thói quen sử dụng nên rất ít khi tôi tắt hệ thống điều hòa trước khi tắt máy xe. Thú thật là ít khi để ý đến chi tiết này sau khi đã cài đặt nhiệt độ, mức gió, hướng gió phù hợp để sử dụng… khi tắt máy xe, điều hòa cũng ngừng hoạt động, dần dần hình thành thói quen sử dụng như vậy".

Không ít tài xế không tắt hệ thống điều hòa trước khi tắt động cơ xe

Ảnh: B.H

Tuy nhiên, đây là thói quen tưởng như vô hại nhưng về lâu dài có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến tuổi thọ của một số bộ phận trên xe cũng như gây hại cho sức khỏe người dùng ô tô. Để góp phần thay đổi thói quen, trước hết người dùng ô tô cần biết tác hại của việc quên tắt điều hòa ô tô trước khi tắt máy.

Quên tắt điều hòa ô tô trước khi tắt máy gây hại cho ắc-quy, hệ thống điện

Theo anh Huỳnh Quốc Đạt, kỹ thuật viên của một garage chuyên sửa chữa ô tô tại phường An Phú, TP.HCM khi người lái quên tắt điều hòa trước khi tắt máy, hệ thống này vẫn ở trạng thái "bật" và sẽ tự khởi động ngay khi xe nổ máy trở lại. Điều này sẽ khiến ắc-quy phải chịu tải lớn ngay khi xe khởi động, bởi cùng lúc vừa phải cung cấp điện cho động cơ, vừa cho hệ thống điều hoà. Về lâu dài, thói quen này dễ khiến ắc-quy nhanh chai, giảm tuổi thọ và làm tăng nguy cơ khó khởi động xe nhất là vào mỗi buổi sáng.

Khi người lái quên tắt điều hòa trước khi tắt máy, hệ thống vẫn ở trạng thái "bật" và sẽ tự khởi động ngay khi xe nổ máy trở lại

Ảnh: B.H

Việc khởi động xe khi điều hòa vẫn bật còn có thể gây áp lực cho máy phát điện, đặc biệt với những xe đã sử dụng nhiều năm. Nếu tình trạng này kéo dài, người dùng có thể tốn kém chi phí sửa chữa, thay thế. Ngoài ra, thói quen này còn có thể gây lãng phí nhiên liệu nhiều hơn. Bởi vì, khi động cơ làm việc trực tiếp với tải bổ sung từ hệ thống điều hòa đã bật sẵn, ECU (bộ điều khiển điện tử) sẽ điều chỉnh lượng nhiên liệu cung cấp sao cho đủ công suất, để quá trình đốt cháy diễn ra mạnh hơn điều kiện bình thường.

Ảnh hưởng đến dàn lạnh và đường ống hệ thống điều hòa

Một tác hại khác của việc quên tắt điều hoà ô tô trước khi tắt máy mà ít người dùng ô tô chú ý chính là việc quạt gió bị ngắt đột ngột, không còn hoạt động để đẩy hơi ẩm ra ngoài. Bởi khi điều hoà hoạt động trong suốt quá trình sử dụng ô tô, hơi nước đọng lại trong dàn lạnh, ống dẫn dễ tạo môi trường cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển, lâu ngày gây ra mùi hôi khó chịu trong khoang nội thất.

Hơi nước đọng lại trong dàn lạnh, ống dẫn dễ tạo môi trường cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển, lâu ngày gây ra mùi hôi khó chịu trong khoang nội thất Ảnh: B.H

Nếu hệ thống điều hòa bị tắt đột ngột ngay khi tắt máy, hơi lạnh sẽ không thể thoát ra ngoài, theo thời gian tích tụ sẽ gây ẩm mốc. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều tài xế phàn nàn về việc ô tô sau một thời gian sử dụng xuất hiện mùi ẩm mốc dù thường xuyên vệ sinh xe.

Ảnh hưởng đến sức khỏe người ngồi trong xe

Ngoài ảnh hưởng đến hệ thống điện và cơ khí, thói quen quên tắt điều hòa ô tô trước khi tắt máy còn tác động đến sức khỏe người dùng. Bởi khi khởi động lại xe trong tình trạng điều hòa bật sẵn, luồng khí thổi mang theo mùi ẩm mốc sẽ dễ xâm nhập vào cơ thể người ngồi trong xe qua đường hô hấp. Điều này tiềm ẩn nguy cơ gây đau đầu, viêm đường hô hấp.

Thói quen quên tắt điều hòa ô tô trước khi tắt máy còn tác động đến sức khỏe người dùng

Ảnh: B.H

Do đó, theo các chuyên gia kỹ thuật của các hãng xe, người dùng nên tắt điều hòa trước khi dừng xe kết thúc hành trình và tắt máy. Cụ thể, khoảng 1 - 3 phút trước khi kết thúc hành trình, người dùng nên tắt hệ thống điều hòa, sau đó dừng xe tắt máy. Thao tác này không chỉ giúp tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo tuổi thọ cho ắc-quy mà còn giúp cơ thể dần làm quen với nhiệt độ bên ngoài, tránh sốc nhiệt.