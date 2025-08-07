Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Tư vấn

Vì sao không nên lạm dụng nước hoa để khử mùi nội thất ô tô?

Hoàng Cường
Hoàng Cường
07/08/2025 11:18 GMT+7

Nhiều người dùng ô tô thường sử dụng nước hoa dạng chai xịt để khử mùi, tăng cường mùi hương cho khoang nội thất ô tô nhưng không lường trước được điều này có thể làm ảnh hưởng đến hệ thống điều hòa ô tô.

Trong quá trình sử dụng ô tô, khi khoang nội thất ám mùi hôi khó chịu, nhiều người thường sử dụng nước hoa dạng chai xịt, xịt vào các vị trí trong khoang nội thất để át mùi cũng như tăng cường hương thơm cho khoang nội thất. Tuy nhiên, việc quá lạm dụng nước hoa dạng chai xịt trong khoang nội thất ô tô, theo thời gian sẽ làm ảnh hưởng đến tình trạng hoạt động cũng như tuổi thọ của hệ thống điều hòa không khí trên xe.

Vì sao không nên lạm dụng nước hoa ô tô trong khoang nội thất xe của bạn? - Ảnh 1.

Việc quá lạm dụng nước hoa trong khoang nội thất ô tô, theo thời gian sẽ làm ảnh hưởng đến tình trạng hoạt động cũng như tuổi thọ của hệ thống điều hòa

Ảnh: B.H

Theo lời khuyên anh Lê Văn Đạt, kỹ thuật viên của một garage chuyên sửa chữa, bảo dưỡng ô tô tại TP.HCM, nên hạn chế việc sử dụng nước hoa dạng chai xịt, đặc biệt là chai xịt phòng để xịt khử mùi nội thất hay mùi ẩm mốc của hệ thống điều hòa ô tô. Bởi, mùi hôi hay mùi ẩm mốc trong không phải từ điều hòa của xe mà là do quá trình, thói quen sử dụng xe tạo ra.

Mùi hôi trong nội thất ô tô chủ yếu phát sinh khi chủ xe không bảo dưỡng xe, đặc biệt là về vấn đề vệ sinh. Việc che phủ mùi hôi bằng nước hoa xịt phòng có thể ảnh hưởng đến dàn lạnh của hệ thống điều hòa ô tô. Hậu quả của việc quá lạm dụng nước hoa dạng chai xịt trong nội thất ô tô sẽ khiến dàn lạnh bị nhớt, do đó không làm mát được.

Vì sao không nên lạm dụng nước hoa ô tô trong khoang nội thất xe của bạn? - Ảnh 2.

Mùi hôi trong nội thất ô tô chủ yếu phát sinh khi chủ xe không bảo dưỡng xe, đặc biệt là về vấn đề vệ sinh

Ảnh: B.H

"Nước hoa thường chứa các hóa chất (hương liệu), khi quạt của hệ thống điều hòa hoạt động, nó hút tất cả mọi thứ (mùi, bụi và hóa chất tạo mùi) vào và đọng lại trên dàn lạnh, theo thời gian kết hợp với hơi ẩm, bụi sẽ đóng nhớt". Anh Đạt chia sẻ.

Bên cạnh ảnh hưởng đến hệ thống điều hoà, nước hoa dạng xịt hoặc tinh dầu có thể bám dính lên bề mặt nhựa, da hoặc nỉ, gây ố màu, làm mất độ bóng hoặc hư hại nếu dùng thường xuyên và không đúng cách. Đó là chưa kể một số người dùng ô tô thường tiết kiệm, chọn các loại nước hoa ô tô giá rẻ. Các loại nước hoa này thường chứa hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) như formaldehyde, phthalates… Đây là các chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe hô hấp nếu tiếp xúc lâu dài.

Ngoài ra, nhiều loại nước hoa chỉ làm át mùi tạm thời chứ không xử lý nguyên nhân gây mùi như ẩm mốc, khói thuốc, thức ăn rơi vãi hoặc hệ thống điều hòa bị bẩn… Khi mùi gốc vẫn tồn tại, việc xịt nước hoa chỉ tạo ra hỗn hợp mùi khó chịu hơn.

Vì sao không nên lạm dụng nước hoa ô tô trong khoang nội thất xe của bạn? - Ảnh 3.

Thay vì lạm dụng nước hoa dạng chai xịt để át mùi hôi trong nội thất ô tô có thể làm hỏng điều hòa, tốt hơn hết là nên giữ khoang nội thất sạch sẽ

Ảnh: B.H

Do đó, thay vì lạm dụng nước hoa dạng chai xịt để át mùi hôi trong nội thất ô tô có thể làm hỏng điều hòa, tốt hơn hết là nên giữ khoang nội thất sạch sẽ. Thường xuyên vệ sinh, hút bụi và tránh để giữ những vật dụng có khả năng gây mùi như giày dép, trái cây có mùi nặng đồng thời bỏ thói quen ăn uống trên xe.

