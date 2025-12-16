TP.HCM sẽ có 20.000 tủ đổi pin cho xe máy điện trên vỉa hè

Trước đó, Sở Xây dựng đã tiếp nhận đề xuất của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Great Wealth và Công ty CP Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green về việc tham gia đầu tư, lắp đặt trạm sạc và tủ đổi pin xe máy điện trên địa bàn thành phố.

Trụ đổi pin xe điện đang là giải pháp hỗ trợ được kỳ vọng thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam ẢNH: T.N

Cụ thể, Công ty Great Wealth cam kết triển khai 10.000 tủ đổi pin đặt cạnh cột đèn chiếu sáng tại các tuyến đường có vỉa hè phù hợp, dự kiến hoàn thành trong quý 1/2026, tạo điều kiện chuyển đổi xanh cho xe máy điện của các nhà sản xuất như Honda, Yadea, Yamaha, VinFast… tại TP.HCM.

Công ty V-Green cũng cam kết triển khai 10.000 tủ đổi pin trên các tuyến đường có vỉa hè phù hợp, dự kiến hoàn thành trong quý đầu tiên của năm tới, tạo điều kiện chuyển đổi xanh cho hơn 400.000 tài xế công nghệ và giao hàng.

Theo phương án đề xuất, các tủ đổi pin có loại 6 - 12 khay, công suất từ 6 kW - 12 kW. Cả hai doanh nghiệp đều cam kết tự đầu tư, vận hành và bảo trì bằng nguồn vốn của mình; đồng thời chấp nhận tự di dời, tháo dỡ và không yêu cầu bồi thường hay khiếu nại khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu dừng hoạt động.

Sở Xây dựng cho biết, hiện TP.HCM có khoảng 100.000 xe máy điện, trong khi hạ tầng phục vụ mới chỉ gồm khoảng 300 trụ sạc nhanh và 50 điểm đổi pin. So với khuyến cáo chung của thế giới (bình quân 50 xe máy điện cho mỗi trụ sạc hoặc tủ đổi pin), hệ thống hiện nay vẫn còn thiếu và chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.

Phần lớn người dân đang sạc xe máy điện tại nhà hoặc trong các khu chung cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện và phòng cháy chữa cháy.

Mô hình tủ đổi pin dành cho xe máy điện của VinFast ẢNH: T.N

Trong Đề án Kiểm soát khí thải phương tiện giao thông đang được hoàn thiện, Sở Xây dựng đã xây dựng lộ trình đến năm 2029, theo đó 100% xe môtô, xe gắn máy tham gia hoạt động vận tải công nghệ chở khách và hàng hóa tại TP.HCM sẽ sử dụng điện hoặc năng lượng xanh, tương đương khoảng 400.000 phương tiện.

Dự báo đến năm 2030, thành phố có thể đạt khoảng 1,2 triệu xe máy điện và cần phát triển trên 25.000 trụ sạc, tủ đổi pin công cộng để đáp ứng nhu cầu.

Từ đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè để triển khai lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện tại các cột đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu, trên vỉa hè và dải phân cách đủ điều kiện.

Đồng thời, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan xây dựng phương án lắp đặt, thống nhất vị trí, cấp phép thi công, thu phí sử dụng vỉa hè theo quy định; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và mỹ quan đô thị.

Số lượng và vị trí lắp đặt cụ thể sẽ được xem xét trên cơ sở tình trạng giao thông, mật độ lưu thông và bề rộng vỉa hè tại từng khu vực.



