Thời sự

TP.HCM ra mắt đội hình hỗ trợ chuyển đổi số '1 kèm 1'

Sỹ Đông
Sỹ Đông
31/12/2025 16:20 GMT+7

Đội hình hỗ trợ chuyển đổi số sẽ triển khai trong 3 tháng tại 54 phường, xã của TP.HCM còn thiếu nhân sự công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả vận hành các nền tảng số.

Ngày 31.12, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai đội hình hỗ trợ công tác chuyển đổi số tại 54 phường, xã trên địa bàn thành phố. Hoạt động nhằm tăng cường nguồn lực chuyên môn, đồng hành cùng chính quyền cơ sở trong vận hành các nền tảng số dùng chung.

Đây là một trong những nội dung cụ thể hóa đề án sắp xếp và bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở trong giai đoạn mới.

TP.HCM ra mắt đội hình hỗ trợ chuyển đổi số '1 kèm 1' - Ảnh 1.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Lâm Đình Thắng triển khai kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số cho các phường, xã thiếu nhân sự

ẢNH: NGUYÊN VŨ

Đội hình hỗ trợ triển khai tới 54 phường, xã đang thiếu nhân sự công nghệ thông tin. Mỗi địa phương được bố trí 2 nhân sự, gồm một người phụ trách nội dung, quy trình và quản lý nhà nước; một người phụ trách kỹ thuật, hạ tầng và vận hành hệ thống thông tin. Thời gian triển khai kéo dài 3 tháng, từ ngày 1.1 đến 31.3.2026, thông qua hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết, việc triển khai đội hình hỗ trợ chuyển đổi số nhằm kịp thời đưa nhân lực chuyên môn về tận cơ sở, nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Thông qua mô hình này, mỗi xã, phường được kỳ vọng hình thành đội ngũ nòng cốt về chuyển đổi số tại chỗ, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục và nâng cao chất lượng phục vụ.

Đội hình hỗ trợ được huy động từ nhiều lực lượng, gồm nhân sự của Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, Hội Tin học TP.HCM, Công viên phần mềm Quang Trung, VNPT TP.HCM, Viettel TP.HCM cùng một số doanh nghiệp công nghệ thông tin. Thành phần, vai trò và phạm vi hỗ trợ của từng đơn vị được phân công cụ thể, tạo điều kiện để các địa phương chủ động phối hợp và đánh giá kết quả triển khai.

