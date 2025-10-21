Thứ hạng chuyển đổi số TP.HCM thay đổi ra sao khi sáp nhập tỉnh?

Ngày 21.10, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả đánh giá chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2024 trên phạm vi toàn quốc, thực hiện theo hai nhóm đánh giá: nhóm 63 tỉnh, thành trước sáp nhập và nhóm 34 tỉnh, thành sau sáp nhập.

Phương pháp này vừa phản ánh sự thay đổi về quy mô hành chính, vừa đảm bảo theo dõi sát thực tế phát triển chuyển đổi số của các địa phương.

Theo đó, thứ hạng chuyển đổi số TP.HCM dẫn đầu nhóm 63 tỉnh, thành và xếp thứ 4 trong nhóm 34 tỉnh, thành sau hợp nhất, thể hiện rõ nét sự phát triển toàn diện và mở rộng quy mô của "siêu đô thị" sau sáp nhập.

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết TP.HCM đứng đầu ở các tiêu chí về nhận thức số và thể chế số, cùng vị trí cao ở các lĩnh vực hoạt động xã hội số, hạ tầng số và kinh tế số. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của TP.HCM trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông (thứ 2 từ trái qua) tham quan sản phẩm công nghệ chiến lược trưng bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I ẢNH: SỸ ĐÔNG

Chỉ số DTI năm 2024 được xây dựng dựa trên 7 chỉ số chính và 47 chỉ số thành phần, đánh giá mức độ phát triển chuyển đổi số của các địa phương trên 3 trụ cột cốt lõi: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Với thang điểm tối đa 1.000, kết quả công bố cho thấy cả trước và sau sáp nhập TP.HCM đều nằm trong nhóm dẫn đầu về cả ba trụ cột này.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, việc duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu toàn quốc về chỉ số DTI ngay trong năm đầu tiên triển khai mô hình hành chính mới là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của toàn bộ hệ thống chính trị TP.HCM.

Thành quả này cũng phản ánh rõ định hướng của TP.HCM trong việc xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng. Thành phố không chỉ tập trung phát triển các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn và blockchain mà còn đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư.

Mặc dù còn đối mặt với một số thách thức về hạ tầng và tiến độ dự án, TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo đạt chuẩn quốc tế vào năm 2030.

3 trụ cột đánh giá thứ hạng chuyển đổi số TP.HCM có gì đặc biệt?

Về chính quyền số, TP.HCM đã đưa vào hoạt động các nền tảng số dùng chung thống nhất, cung cấp 1.996 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có tới 1.778 dịch vụ đạt mức toàn trình, hướng tới mô hình chính quyền kiến tạo, phục vụ và hiệu quả dựa trên dữ liệu.

Về kinh tế số, lĩnh vực này đã đóng góp 22% vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP.HCM trong năm 2024 và dự kiến sẽ tăng lên 25% vào năm 2025. Mức đóng góp trên cho thấy vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy các mô hình kinh doanh mới.

Về xã hội số, 100% người dân đã có danh tính số và tài khoản định danh điện tử, tạo nền tảng vững chắc để sử dụng các dịch vụ công và tiện ích số. TP.HCM hiện xếp hạng 30 thế giới về blockchain, một trong những công nghệ chiến lược đang được tập trung phát triển.

TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo đạt chuẩn quốc tế vào năm 2030 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Sở Khoa học và Công nghệ cho biết TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm 30 - 40% GRDP và trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo đạt chuẩn quốc tế.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, TP.HCM sẽ tập trung vào các giải pháp trọng tâm như hoàn thiện quản trị dựa trên dữ liệu, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đột phá về cơ chế chính sách để thu hút nhà đầu tư chiến lược, điển hình như dự án trung tâm siêu dữ liệu AI gần 2 tỉ USD từ Tập đoàn G42 (UAE)…

Tiến sĩ Trần Quý, Viện trưởng Viện Kinh tế số Việt Nam, nhận định kết quả DTI 2024 cho thấy khả năng thích ứng và năng lực quản trị vượt trội của TP.HCM. Việc giữ vững vị trí trong top đầu dù quy mô quản lý tăng vọt sau sáp nhập là một thành tích ấn tượng.

"Đặc biệt, mục tiêu kinh tế số chiếm 30 - 40% GRDP vào năm 2030 là một con số rất tham vọng, cho thấy vai trò tiên phong của TP.HCM trong việc thúc đẩy các mô hình kinh doanh mới, tạo ra giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế quốc gia", tiến sĩ Trần Quý đánh giá.