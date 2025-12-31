Phường, xã ở TP.HCM lúng túng khi sắp xếp lại công chức

Sở Nội vụ TP.HCM vừa gửi báo cáo kết quả thực hiện đề án sắp xếp lại công chức phường, xã sau gần 1 tháng triển khai. Theo đề án, toàn thành phố thừa 1.052 công chức chuyên môn, trong khi lại thiếu 935 công chức ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chủ trương xuyên suốt của TP.HCM là ưu tiên điều động, sắp xếp trong nội bộ, hạn chế tuyển mới, thực hiện tinh giản theo lộ trình nhằm tránh xáo trộn lớn đối với bộ máy cơ sở.

76 phường, xã chưa báo cáo

Tuy nhiên, khi triển khai xuống thực tế, đề án bộc lộ không ít khó khăn. Tính đến ngày 27.12, mới có 92/168 phường, xã, đặc khu gửi báo cáo kết quả thực hiện. Trong tổng số 443 công chức được xác định là dôi dư tại các đơn vị đã báo cáo, mới có 332 trường hợp được xây dựng phương án bố trí, đạt khoảng 75%. Phần còn lại vẫn chưa tìm được hướng sắp xếp phù hợp.

Người dân làm thủ tục ở Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Gò Vấp, TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Một trong những nguyên nhân chính được chỉ ra là việc điều động công chức hiện nay phụ thuộc nhiều vào sự thỏa thuận giữa các địa phương. Có phường, xã chủ động gửi văn bản đề nghị tiếp nhận hoặc điều động công chức nhưng quá trình phản hồi chậm, thậm chí không có ý kiến, khiến phương án bố trí bị "treo".

Bên cạnh đó, giữa nơi thừa và nơi thiếu còn xảy ra tình trạng "lệch pha" về nhu cầu chuyên môn. Nhiều vị trí công việc mới không phù hợp với trình độ, kinh nghiệm hoặc nguyện vọng của công chức được điều động, dẫn đến tâm lý e ngại, khó tạo sự đồng thuận cao.

Một số phường, xã còn cho rằng việc giao biên chế hiện nay chưa phản ánh đúng quy mô dân số thực tế, do vẫn căn cứ theo mốc dân số trước sắp xếp đơn vị hành chính. Hệ quả là có địa phương dân số tăng nhanh, khối lượng công việc lớn nhưng biên chế được giao thấp; ngược lại, có nơi quy mô dân số nhỏ dẫn đến biên chế thấp nhưng phải xử lý nhiều đầu việc phát sinh, điển hình như xã Phước Thành và phường Xuân Hòa.

Để giải quyết tình trạng dôi dư, một số phường, xã dự kiến điều động công chức sang làm viên chức tại trường học và các đơn vị sự nghiệp công lập dự kiến thành lập. Riêng trong số 92 phường, xã đã gửi báo cáo, có 160 công chức được đề xuất chuyển sang làm viên chức.

Dừng tiếp nhận viên chức vào làm công chức

Từ thực tiễn triển khai, một số phường như Bình Thạnh, Chánh Hưng, Đức Nhuận đề xuất gia hạn thêm thời gian thực hiện đề án để có điều kiện sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp hơn. Xã Xuân Thới Sơn kiến nghị cho phép điều động số công chức dôi dư theo lộ trình, thay vì điều động ngay với số lượng lớn sang các xã đang thiếu nhân lực.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, Sở Nội vụ kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các phường, xã chủ động rà soát, sắp xếp, bố trí vị trí việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác của công chức. Việc bố trí không chỉ trong nội bộ các phòng chuyên môn mà còn có thể linh hoạt giữa các phòng, giữa các tổ chức hành chính trực thuộc UBND, cũng như giữa khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa, TP.HCM xử lý hồ sơ ẢNH: NHẬT THỊNH

Song song đó, các phường, xã và sở, ngành cần chủ động phối hợp, trao đổi thông tin để thực hiện điều động, tiếp nhận, bố trí cán bộ, công chức theo đúng thẩm quyền, bảo đảm công khai, minh bạch.

Đáng chú ý, Sở Nội vụ đề nghị tạm thời dừng việc tiếp nhận vào làm công chức đối với viên chức, người hoạt động không chuyên trách và công chức ngoài hệ thống chính trị của TP.HCM để bố trí tại UBND cấp xã. Sau khi hoàn thành các giải pháp nêu trong đề án, nếu vẫn chưa sử dụng hết biên chế được giao, Chủ tịch UBND TP.HCM sẽ xem xét tiếp nhận bổ sung để bố trí vào các vị trí việc làm còn thiếu.

Ngoài ra, các sở, ngành liên quan được đề nghị tăng cường điều động, biệt phái công chức, viên chức có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác về hỗ trợ cơ sở, tập trung vào những lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn sâu như công nghệ thông tin, tài chính - kế toán, quản lý đất đai, xây dựng - giao thông và y tế.