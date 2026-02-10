Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thanh Nghị tặng quà tết ở Cà Mau

Gia Bách
Gia Bách
10/02/2026 11:58 GMT+7

Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị dẫn đầu đã thăm, chúc tết và tặng quà cho người dân khó khăn tại Cà Mau.

Sáng 10.2, tại phường Lý Văn Lâm (tỉnh Cà Mau), đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết và tặng quà cho người dân, công nhân lao động và các gia đình khó khăn nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thanh Nghị thăm, tặng quà tết ở Cà Mau - Ảnh 1.

Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đến thăm, chúc tết ở Cà Mau

ẢNH: G.B

Cùng đi còn có Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Tống Văn Băng. Về phía địa phương có sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Thanh Thủy cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các đơn vị liên quan.

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thanh Nghị thăm, tặng quà tết ở Cà Mau - Ảnh 2.

Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị (thứ 7 từ trái sang) và Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (thứ 8 từ trái sang) tặng quà tết cho bà con nghèo

ẢNH: G.B

Phát biểu tại buổi gặp, ông Nguyễn Thanh Nghị gửi lời chúc tết đến nhân dân địa phương và ghi nhận sự nỗ lực của tỉnh trong ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh. Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chăm lo an sinh, bảo đảm mọi người dân đều có tết.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cho biết địa phương sẽ tiếp tục rà soát, phân bổ nguồn lực đúng đối tượng, quyết tâm không để hộ dân hay người lao động nào vì khó khăn mà không có tết.

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thanh Nghị thăm, tặng quà tết ở Cà Mau - Ảnh 3.

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy (thứ 8 từ trái sang) cùng lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng quà cho đoàn viên thanh niên tiêu biểu của tỉnh

ẢNH: G.B

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, tổng kinh phí chăm lo an sinh dịp Tết Bính Ngọ 2026 đạt 131,86 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách địa phương chi 81,5 tỉ đồng tặng quà cho hơn 47.800 người có công, gần 11.000 hộ nghèo và cận nghèo, 10.000 công nhân lao động và hơn 5.400 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt. Công tác xã hội hóa huy động được trên 30 tỉ đồng.

