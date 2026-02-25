Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy ứng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Gia Lai

Vũ Thơ
Vũ Thơ
25/02/2026 21:52 GMT+7

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6, tỉnh Gia Lai.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) tại đơn vị bầu cử số 6, tỉnh Gia Lai.

Anh Bùi Quang Huy sinh ngày 25.3.1977, quê quán xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An; vào Đảng ngày 9.3.2002; có trình độ lý luận chính trị cao cấp, thạc sĩ Luật học.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy ứng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Gia Lai- Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy

ẢNH: NGỌC THẮNG

Quá trình công tác của anh gắn liền với lĩnh vực công tác thanh niên và sinh viên. Giai đoạn 2000 - 2010, anh công tác tại Trường ĐH Luật TP.HCM và ĐH Quốc gia TP.HCM, đảm nhiệm nhiều vị trí như chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính, Phó bí thư, Bí thư Đoàn trường, Phó trưởng ban Công tác sinh viên.

Từ năm 2010 - 2020, anh lần lượt giữ các chức vụ tại T.Ư Đoàn như: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; Phó chánh Văn phòng, Trưởng ban Thanh niên Trường học; Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; Trưởng ban Tổ chức T.Ư Đoàn; Bí thư T.Ư Đoàn khóa XI; Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Từ tháng 12.2020, anh là Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn. Tháng 8.2022, anh là Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; đồng thời đảm nhiệm cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn.

Giai đoạn từ tháng 7.2025 - 1.2026: anh Bùi Quang Huy là Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư; Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn.

Từ tháng 1.2026 đến nay, anh Bùi Quang Huy là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIV; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư; Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XII; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn.

Tại kỳ bầu cử Quốc hội khóa XVI tới, anh Bùi Quang Huy ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6, tỉnh Gia Lai gồm: phường Ayun Pa và các xã Ia Rbol, Ia Sao, Phú Túc, Ia Drel, Ia Rsai, Uar, Ia Hiao, Ia Tul, Chư Sê, Bờ Ngoong, Ia Ko, Al Bá, Chư Pưh, Ia Le, Ia Hrú, Kông Chro, Ya Ma, Chư Krêy, Srô, Đăk Song, Chơ Long, Pờ Tó, Ia Pa, Chư A Thai, Phú Thiện.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy ứng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Gia Lai- Ảnh 2.

