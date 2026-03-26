Thanh xuân đẹp hơn khi có Đoàn

Trưởng thành toàn diện nhờ có Đoàn

Đoàn trong trái tim tôi là biểu tượng của sự thuần khiết, nơi hội tụ những người trẻ luôn sẵn sàng cống hiến, dấn thân và quên mình vì cộng đồng.

Thanh xuân của tôi đã gắn liền với màu áo xanh, trải qua nhiều thăng trầm nhưng đọng lại lớn nhất là niềm vui và sự trưởng thành toàn diện. Nhờ Đoàn, tôi học được tính kỷ luật, sự vị tha, hào sảng và lòng thấu cảm sâu sắc. Đoàn là nhịp cầu kết nối tôi với mọi miền Tổ quốc, từ những em nhỏ hồn nhiên đến những thế hệ đi trước tài năng để tôi không ngừng noi theo. Hơn thế nữa, Đoàn đã trao cho tôi những cơ hội bứt phá trong mơ: từ các hội trại, cuộc thi toàn quốc đến vinh dự tham gia Liên hoan Thanh niên thế giới tại Nga, được giao lưu cùng bao nhân tài đất Việt và bạn bè thế giới.

Khoác trên mình màu áo xanh thanh niên cùng chiếc áo blouse trắng, tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tuổi trẻ mang trong mình sức bật vượt trội, khả năng thích nghi linh hoạt và tinh thần sáng tạo không ngừng. Tôi quyết tâm mang ngọn lửa nhiệt huyết ấy để cống hiến những ý tưởng mới mẻ, táo bạo không chỉ trong chuyên môn giành giật sự sống cho người bệnh, mà còn trong mọi mặt của đời sống xã hội. Bằng sức trẻ và khát vọng đổi mới, chúng ta sẽ cùng nhau góp phần xây dựng một đất nước VN phồn vinh và phát triển.

Bác sĩ Dương Quốc Nghi, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng, Phó bí thư Chi đoàn 2

Được đi, được làm, được trải nghiệm và trưởng thành

95 năm - một chặng đường vẻ vang của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tự hào được khoác lên mình màu áo xanh thanh niên; một màu áo đặc biệt của thế hệ trẻ VN, bởi nó không chỉ là màu áo của phong trào, mà là hiện thân của trách nhiệm, sự cống hiến và của những năm tháng thanh xuân được sống hết mình.

Thanh xuân của tôi may mắn được đồng hành cùng Đoàn - được đi, được làm, được trải nghiệm, được trưởng thành từ những điều rất nhỏ. Từ những hoạt động tình nguyện, những phong trào vì cộng đồng, đến những hoạt động gắn liền với thanh thiếu nhi; mỗi việc làm, mỗi bài học đều dạy cho tôi biết sống trách nhiệm hơn, bản lĩnh hơn và biết đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

Nhờ Đoàn, tôi không còn là một người trẻ chỉ biết cho riêng mình, mà là một đoàn viên biết nghĩ, biết làm và biết cống hiến, học cách góp sức trẻ, trí tuệ và tinh thần xung kích để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thanh xuân này, tôi tự hào vì đã được đứng trong hàng ngũ của Đoàn và giữ trong tim ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ. Và trong thời gian tới, tôi mong muốn bản thân mình không chỉ tham gia mà còn có thể đóng góp những ý tưởng mới, cách làm mới để hoạt động Đoàn địa phương và TP.HCM ngày càng gần gũi, thiết thực và lan tỏa được tinh thần nhiệt huyết đến nhiều bạn thanh niên hơn; với mục tiêu thanh niên trong kỷ nguyên số chúng ta không chỉ giỏi công nghệ mà còn phải giàu lý tưởng, có trách nhiệm với xã hội, sống đẹp, sống có ích.

Trần Nguyễn Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn phường,

Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN P.Diên Hồng

Nhờ Đoàn mà biết sẻ chia, quan tâm và sống có trách nhiệm

Đoàn trong trái tim em là ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, là nơi hun đúc lý tưởng sống đẹp, sống có ích. Đó không chỉ là màu áo xanh quen thuộc mà còn là biểu tượng của tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến và khát vọng vươn lên. Khi đứng vào hàng ngũ của Đoàn, em cảm nhận rõ hơn giá trị của sự đoàn kết, của việc sống vì tập thể và cộng đồng.

Thanh xuân của em đã gắn liền với những hoạt động ý nghĩa do Đoàn tổ chức: từ những buổi sinh hoạt Chi đoàn, các chương trình tình nguyện, đến những phong trào thi đua học tập và rèn luyện. Chính những trải nghiệm ấy đã giúp em trưởng thành hơn, biết sẻ chia, biết quan tâm và sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Nhờ Đoàn, em học được cách vượt qua khó khăn, tự tin thể hiện bản thân và không ngừng nỗ lực để hoàn thiện mình.

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước, em càng ý thức rõ vai trò của thế hệ trẻ. Em quyết tâm khoác lên mình màu áo xanh thanh niên với tất cả niềm tự hào, ra sức học tập, rèn luyện đạo đức, trau dồi kỹ năng và tinh thần sáng tạo. Em sẽ tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn. Dù là những việc nhỏ nhất, em tin rằng nếu mỗi đoàn viên đều nỗ lực thì sẽ tạo nên sức mạnh to lớn, góp phần đưa đất nước phát triển bền vững và vươn xa trên trường quốc tế.

Hứa Ngọc Minh Khánh, Bí thư Đoàn Trường THPT Tạ Quang Bửu (TP.HCM)

Cùng màu áo xanh cống hiến sức trẻ cho đất nước

Có lẽ khi nói về Đoàn, tôi sẽ không thể nào kể hết những kỷ niệm đã cùng "người bạn lớn" trải qua. Màu áo xanh ấy đã góp phần tạo nên tôi của hiện tại - từ một cậu bé nhút nhát, ngại đám đông, giờ đây đã dám bước ra khỏi vùng an toàn. Đoàn không chỉ là một tổ chức mà còn như một người bạn đồng hành thân thiết, là hơi thở và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, của những người trẻ VN. Nhờ có ngọn lửa nhiệt huyết luôn rực cháy trong tim, mỗi lần tham gia các hoạt động Đoàn, mỗi lần khoác lên mình màu áo xanh, tôi lại càng cảm thấy tự hào và trân trọng hơn - đó không chỉ là niềm vinh dự mà còn là động lực để tôi không ngừng hoàn thiện bản thân.

Là một người trẻ của thời đại mới - thời đại của kỷ nguyên vươn mình, tôi tin rằng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và trí tuệ nhân tạo, mỗi người trẻ cần không ngừng sáng tạo trong các hoạt động Đoàn. Việc áp dụng chuyển đổi số là vô cùng cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức và lan tỏa những giá trị tích cực đến với mọi người thông qua nền tảng số. Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự ý nghĩa khi đi cùng với tinh thần trách nhiệm và trái tim nhiệt huyết của người trẻ. Vì vậy, trong màu áo xanh thanh niên tôi sẽ luôn cố gắng kết hợp giữa đổi mới sáng tạo và giá trị truyền thống, tiếp tục cống hiến bằng tất cả sức trẻ của mình để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Phạm Trường Kỷ, Giáo viên Trường tiểu học Trần Quốc Toản (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM)

Thay đổi rất nhiều từ khi có Đoàn

Mỗi người trẻ đều có một cách cảm nhận riêng về Đoàn, còn với tôi, Đoàn trong trái tim mình là những tháng ngày thanh xuân rực rỡ, đầy ắp tiếng cười và kỷ niệm. Đó là những buổi cùng nhau hoạt động, cùng chạy deadline, cùng học tập và cả những chuyến đi thiện nguyện ý nghĩa. Từ đầu Tháng Thanh niên đến nay, tôi luôn khoác trên mình màu áo Đoàn - vì với tôi, màu áo ấy thật sự rất đẹp, không chỉ ở hình thức mà còn ở tinh thần và ý nghĩa bên trong.

Thanh xuân của tôi đã thay đổi rất nhiều từ khi có Đoàn. Từ một người chỉ quen đi học rồi về, tôi đã có thêm bạn bè, thêm trải nghiệm và học được nhiều kỹ năng như làm việc nhóm, giao tiếp, trách nhiệm. Những khoảnh khắc cùng nhau cố gắng, cùng nhau hoàn thành một hoạt động đã giúp tôi trưởng thành hơn và hiểu rõ giá trị của sự cống hiến.

Trong hành trình phía trước, tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng màu áo xanh thanh niên, mang theo sức trẻ và tinh thần xung kích để góp phần nhỏ bé vào sự phát triển của đất nước. Tôi tin rằng chỉ cần mỗi người trẻ đều nỗ lực và sống có trách nhiệm, thì chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn.

Nguyễn Thị Hẹn, Phó chủ tịch Hội Sinh viên trường, Phó bí thư Đoàn Viện Tài chính - Kế toán Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM