Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn': Những kỳ vọng từ người trẻ

Tạo cơ hội để thanh niên làm chủ tương lai số

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, mình nhận thấy AI đang trở thành công cụ quan trọng trong học tập, nghiên cứu và lao động. Tuy nhiên, không phải bạn trẻ nào cũng có điều kiện tiếp cận AI một cách đúng đắn và hiệu quả. Vì vậy, mình mong tổ chức Đoàn sẽ có thêm nhiều hoạt động giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao năng lực sử dụng AI một cách thiết thực, bài bản và có trách nhiệm.

Các chương trình tập huấn, workshop, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm hay các cuộc thi ứng dụng AI vào thực tiễn sẽ là những hình thức rất phù hợp. Những hoạt động này không chỉ giúp thanh niên sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ mà còn góp phần hình thành tư duy đổi mới, khả năng thích ứng và tinh thần học hỏi trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Mình tin rằng tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc xây dựng thế hệ công dân số, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Võ Hoàng Nhật Khang, nghiên cứu sinh tại ĐH Trí tuệ nhân tạo Mohamed bin Zayed (UAE)