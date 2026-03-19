Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn': Những kỳ vọng từ người trẻ

Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ chủ trì diễn đàn đối thoại với đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước. Từ giảng đường đến thực tiễn cuộc sống, từ nghiên cứu khoa học đến khởi nghiệp, người trẻ hôm nay gửi gắm nhiều kỳ vọng đến với tổ chức Đoàn, đồng thời cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến vì sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Giúp người trẻ tự tin hơn trên hành trình lập nghiệp
Là đoàn viên, mình mong muốn Đoàn tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, thực sự trở thành cầu nối vững chắc giữa thanh niên với tri thức, cơ hội và tương lai nghề nghiệp.
Trong khởi nghiệp, Đoàn có thể đóng vai trò là "bệ phóng" thông qua các cuộc thi ý tưởng sáng tạo, quỹ hỗ trợ khởi nghiệp và sự kết nối với doanh nghiệp. Khi có môi trường thực tiễn để thử nghiệm, người trẻ sẽ tự tin hơn trên hành trình lập nghiệp. Bên cạnh đó, việc đào tạo kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cũng là điều mình rất mong đợi. Đây là những yếu tố then chốt để thanh niên thích nghi với thời đại mới. Mình tin rằng với sự đổi mới không ngừng, tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên trên con đường học tập và cống hiến.
Lê Nguyễn Phi Long, nguyên Ủy viên BCH Hội Sinh viên Trường ĐH Thủ Dầu Một
Tạo cơ hội để thanh niên làm chủ tương lai số
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, mình nhận thấy AI đang trở thành công cụ quan trọng trong học tập, nghiên cứu và lao động. Tuy nhiên, không phải bạn trẻ nào cũng có điều kiện tiếp cận AI một cách đúng đắn và hiệu quả. Vì vậy, mình mong tổ chức Đoàn sẽ có thêm nhiều hoạt động giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao năng lực sử dụng AI một cách thiết thực, bài bản và có trách nhiệm.
Các chương trình tập huấn, workshop, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm hay các cuộc thi ứng dụng AI vào thực tiễn sẽ là những hình thức rất phù hợp. Những hoạt động này không chỉ giúp thanh niên sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ mà còn góp phần hình thành tư duy đổi mới, khả năng thích ứng và tinh thần học hỏi trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.
Mình tin rằng tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc xây dựng thế hệ công dân số, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Võ Hoàng Nhật Khang, nghiên cứu sinh tại ĐH Trí tuệ nhân tạo Mohamed bin Zayed (UAE)
Có thêm hỗ trợ cho thanh niên khuyết tật
Thế hệ trẻ hôm nay nhận thức rõ trách nhiệm trong việc tiếp nối truyền thống, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Là một người trẻ, mình luôn ý thức việc phát huy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn.
Là một đoàn viên thanh niên khuyết tật, mình đặc biệt mong muốn tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục tạo ra nhiều môi trường để thanh niên, nhất là những bạn yếu thế, được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Các phong trào tình nguyện, chương trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cần được mở rộng, đồng thời có thêm hỗ trợ phù hợp cho thanh niên khuyết tật.
Bên cạnh đó, mình kỳ vọng các cấp bộ Đoàn sẽ tăng cường tổ chức các diễn đàn đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên một cách thường xuyên, thực chất hơn. Khi tiếng nói của thanh niên được ghi nhận, các bạn sẽ có thêm động lực để cống hiến.
Nguyễn Phúc Đức, Ủy viên BCH Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên
Tạo dựng môi trường phát triển toàn diện cho thanh niên
Là một người trẻ đang trên hành trình xây dựng sự nghiệp và thương hiệu cá nhân, mình luôn tin rằng thanh niên hôm nay không thiếu khát vọng. Tuy nhiên, điều nhiều bạn còn thiếu là định hướng rõ ràng và môi trường phù hợp để phát triển. Đoàn tổ chức thêm các diễn đàn nghề nghiệp, chương trình chia sẻ từ người đi trước, hay các khóa kỹ năng về giao tiếp, tư duy tài chính, xây dựng thương hiệu cá nhân… thì sẽ giúp các bạn tự tin hơn khi bước vào đời.
Mình mong có thêm nhiều sân chơi để thanh niên thử sức như các dự án cộng đồng, chương trình khởi nghiệp, cuộc thi sáng tạo. Khi được trao cơ hội, người trẻ không chỉ học kỹ năng mà còn rèn luyện bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm. Trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, việc kết nối với doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng nghề nghiệp là vô cùng quan trọng, nếu Đoàn làm kết nối sẽ giúp rất nhiều bạn trẻ tìm được con đường phù hợp cho mình.
Trần Thị Thúy Vy, cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQG TP.HCM
Tạo hệ sinh thái nghiên cứu, sáng tạo để sinh viên phát huy trí tuệ
Mình kỳ vọng các hoạt động của Đoàn sẽ ngày càng thiết thực, gắn với nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên, từ đó khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo của người trẻ.
Mình đề xuất Đoàn có thêm nhiều hoạt động kết nối giữa sinh viên với giảng viên, nhà khoa học và doanh nghiệp để hình thành các nhóm nghiên cứu. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn mở rộng các sân chơi học thuật, các cuộc thi sáng tạo, để sinh viên có không gian và kỹ năng nghiên cứu. Mình tin rằng khi được đồng hành đúng hướng, sinh viên sẽ phát huy tốt vai trò của mình trong học tập và nghiên cứu, đóng góp những giá trị thiết thực cho xã hội và đất nước.
Võ Minh Đăng, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP.HCM
Cầu nối trong khởi nghiệp và việc làm
Mình mong Đoàn có thể tiếp tục mở rộng vai trò đồng hành, không chỉ tổ chức phong trào mà còn trở thành điểm tựa thiết thực. Những buổi tư vấn nghề nghiệp sát nhu cầu, lớp kỹ năng miễn phí hay không gian chia sẻ tâm lý sẽ là những hình thức gần gũi và ý nghĩa.
Và mình cũng mong Đoàn có thể trở thành cầu nối thiết thực hơn trong câu chuyện khởi nghiệp và việc làm. Những chương trình kết nối doanh nghiệp, quỹ hỗ trợ ý tưởng, hay các buổi cố vấn với người đi trước sẽ giúp người trẻ tự tin hơn trên con đường đã chọn.
Phan Thành Đạt, sinh viên ngành công nghệ thông tin, Trường ĐH Đồng Tháp
Đẩy mạnh hơn các chương trình trang bị kỹ năng số
Chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời, mà đang hiện diện trong học tập, công việc và cả đời sống hằng ngày. Mong Đoàn có thể đẩy mạnh hơn các chương trình trang bị kỹ năng số: từ kỹ năng cơ bản đến các lĩnh vực mới như AI, dữ liệu hay an toàn thông tin. Những lớp học thiết thực, dễ tiếp cận sẽ giúp thanh niên tự tin thích ứng. Khi người trẻ được trang bị đầy đủ năng lực số, họ không chỉ phát triển bản thân mà còn góp phần vào sự phát triển chung của xã hội trong kỷ nguyên mới.
Mai Trường An, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng
Lắng nghe nhiều hơn, đối thoại nhiều hơn
Một mong muốn giản dị nhưng rất lớn của người trẻ là được lắng nghe; không chỉ qua những khảo sát, mà qua các cuộc đối thoại trực tiếp, nơi họ có thể chia sẻ suy nghĩ, kỳ vọng và cả những trăn trở của mình. Đoàn có thể kết nối với chính quyền các cấp mở rộng thêm những diễn đàn đối thoại cởi mở, nơi tiếng nói của thanh niên được ghi nhận và phản hồi. Khi người trẻ cảm thấy mình được tôn trọng, họ sẽ chủ động tham gia và đóng góp nhiều hơn.
Nguyễn Phạm Hữu Vinh, sinh viên ngành ngữ văn, Trường ĐH Đồng Tháp
Kết nối doanh nghiệp để giúp người trẻ khởi nghiệp
Khởi nghiệp đang trở thành lựa chọn của nhiều bạn trẻ, nhưng hành trình này cũng đi kèm không ít thử thách. Mong Đoàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối và hỗ trợ từ đào tạo kỹ năng, tư vấn pháp lý đến liên kết với doanh nghiệp, nhà đầu tư và các chuyên gia. Không chỉ là những cuộc thi ý tưởng, người trẻ kỳ vọng vào một hệ sinh thái hỗ trợ dài hạn, nơi họ có thể học hỏi, thử nghiệm và phát triển.
Mai Gia Huy, sinh viên Khoa Sư phạm khoa học xã hội, Trường ĐH Đồng Tháp
Cần tận dụng tốt hơn lợi thế của công nghệ trong hoạt động Đoàn
Trong bối cảnh người trẻ gắn bó mật thiết với môi trường số, nhiều bạn đặt ra câu hỏi: làm thế nào để hoạt động Đoàn có thể hiện diện gần gũi hơn trên không gian số? Công nghệ không chỉ là công cụ truyền thông, mà còn có thể trở thành nền tảng kết nối và tổ chức hiệu quả.
Vì vậy, mong Đoàn có thể đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng tạo các nền tảng tương tác với đoàn viên, ứng dụng quản lý thông minh, tổ chức hoạt động trực tuyến sáng tạo. Khi Đoàn "xuất hiện" đúng nơi người trẻ đang hiện diện, sự kết nối sẽ trở nên tự nhiên và bền vững hơn. Đoàn cần đưa công nghệ trở thành một phần không thể thiếu trong cách Đoàn vận hành và phát triển.
Võ Thanh Trúc, sinh viên Khoa Giáo dục tiểu học, Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng
