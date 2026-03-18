Tháng Thanh niên: Khởi động chương trình mới dành cho thanh thiếu nhi

Sáng 18.3, Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam (T.Ư Đoàn) và Công ty CP Vovinam Kỹ thuật số (Vovinam Digital) chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, nhằm phối hợp triển khai chương trình Vovinam trong hệ thống, đánh dấu một bước phát triển mới trong phong trào rèn luyện toàn diện cho thanh thiếu nhi toàn quốc.

Ban tổ chức cho biết, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, cần một thế hệ thanh niên Việt Nam có bản lĩnh vững vàng, lối sống văn minh, tri thức phong phú, sức khỏe dồi dào, kỹ năng thành thạo để tự tin bước ra thế giới.

Thỏa thuận hợp tác sẽ triển khai 3 trọng tâm chính. Trong đó, ứng dụng mô hình "Học trực tuyến - Luyện trực tiếp": thanh thiếu nhi có thể truy cập nền tảng số của Vovinam Digital để tự học động tác kỹ thuật, sau đó đến các cơ sở của trung tâm trên toàn quốc để đối luyện trực tiếp dưới sự hướng dẫn của võ sư, huấn luyện viên Vovinam. Với điều kiện này sẽ giúp thanh thiếu nhi thuận tiện hơn trong việc rèn luyện thể lực.

Đồng thời, hai bên sẽ tổ chức sự kiện quy mô lớn: các chương trình vận động, trò chơi tương tác cho thiếu nhi; các hoạt động biểu diễn, thi đấu, trại hè Vovinam; và chương trình tự vệ nữ Guardian Girls Vovinam.

Bên cạnh đó, sẽ tối ưu hóa cơ sở vật chất và nhân lực của trung tâm trên cả nước và ứng dụng công nghệ số của Vovinam để phát triển phong trào rèn luyện thể chất cho thanh thiếu nhi trên phạm vi cả nước.

Góp phần tạo ra những bạn trẻ sẵn sàng thích ứng

Ông Bạch Ngọc Chiến phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, ông Bạch Ngọc Chiến, Tổng giám đốc Vovinam Digital, cho biết, Vovinam Digital là đơn vị tiên phong trong việc số hóa Vovinam - Việt Võ Đạo. Sở hữu nền tảng công nghệ tiên tiến, hệ thống học liệu chuẩn hóa cùng đội ngũ võ sư và huấn luyện viên chuyên nghiệp, Vovinam Digital hướng tới mục tiêu biến di sản võ thuật thành tài nguyên số. Từ đó, đưa môn võ của Việt Nam vươn ra thế giới và tăng cường sức mạnh mềm của Việt Nam.

Theo ông Chiến, thành công của sự hợp tác này sẽ là mẫu hình trong hợp tác công tư, đóng góp cho việc thực hiện các nghị quyết gần đây của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, giáo dục, thể thao mà thanh thiếu nhi luôn là đối tượng trung tâm.

Chia sẻ tại chương trình, anh Nguyễn Thiên Tú, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam, đánh giá cao giá trị mà Vovinam Digital đã mang lại cho cộng đồng, trong đó có thanh thiếu nhi.

Anh Tú nói: "Tháng Thanh niên là thời điểm rất nhiều ý nghĩa để khởi động một chương trình có tính bền vững dành cho thanh thiếu nhi Việt Nam.

Chúng tôi kỳ vọng mô hình phối hợp này sẽ góp phần tạo ra những bạn trẻ hội tụ đầy đủ các yếu tố "bản lĩnh vững vàng, lối sống văn minh, tri thức phong phú, sức khỏe dồi dào, kỹ năng thành thạo" để có thể sẵn sàng thích ứng và phát triển trong kỷ nguyên số", anh Tú chia sẻ.