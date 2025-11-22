Khởi động đề án lớn đồng hành cùng thanh thiếu nhi vùng biên

Sáng 22.11, tại xã Na Sang, tỉnh Điện Biên, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức phát động "Hành trình đồng hành với học sinh biên giới"; đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030"; chương trình Tình nguyện mùa đông 2025 và Xuân Tình nguyện 2026 cấp T.Ư.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030" ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; bà Lò Thị Thu Thủy, Phó trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Về phía tỉnh Điện Biên, có ông Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên; anh Mùa Chiến Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên.

Tuổi trẻ Việt Nam chung tay xây dựng và bảo vệ biên cương

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện diễn ra trên mảnh đất Điện Biên lịch sử, nơi biểu tượng cho tinh thần bất khuất và khát vọng vươn lên của dân tộc. Từ không gian ấy, anh Bùi Quang Huy khẳng định đây là thời điểm để tuổi trẻ cả nước bắt đầu một hành trình mới, dài hơi và giàu ý nghĩa hướng về biên cương Tổ quốc.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo anh Bùi Quang Huy, vùng biên giới của Việt Nam trải dài hơn 4.500 km qua 22 tỉnh, mang vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh cũng như phát triển kinh tế - xã hội. Đây là nơi sinh sống của hàng triệu đồng bào các dân tộc thiểu số, nơi thanh thiếu nhi chiếm hơn một phần ba dân số và giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong phát triển địa phương. Chính vì vậy, việc chăm lo, bồi dưỡng và đồng hành cùng thanh thiếu nhi vùng biên là nhiệm vụ lớn, vừa cấp thiết vừa có ý nghĩa lâu dài đối với tương lai đất nước.

Từ tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Đảng và Nhà nước về phát triển vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và biên giới, anh Bùi Quang Huy cho biết, T.Ư Đoàn đã cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực trong thời gian qua như "Tháng Ba biên giới", "Xuân biên giới - Tết hải đảo", "Thắp sáng đường biên". Tuy nhiên, để tạo chuyển biến bền vững, cần một chương trình dài hạn, đồng bộ và huy động được nhiều lực lượng tham gia.

Anh Bùi Quang Huy tặng quà cho trẻ em vùng biên tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030" vì vậy được khởi động như một cam kết mạnh mẽ của tuổi trẻ Việt Nam trong việc chung tay xây dựng và bảo vệ biên cương. Anh Bùi Quang Huy ví mỗi người dân vùng biên như một "cột mốc sống" và đề án chính là cách để tuổi trẻ góp phần củng cố những cột mốc ấy bằng tri thức, tinh thần tình nguyện và tình yêu thương.

Thắp sáng niềm tin cho thế hệ trẻ vùng biên

Trong giai đoạn 5 năm, đề án sẽ tập trung vào chuỗi nội dung đồng hành toàn diện. Trước hết là hỗ trợ phát triển kinh tế, khởi nghiệp cho thanh niên vùng biên, thông qua việc xây dựng mô hình kinh tế phù hợp với tiềm năng địa phương, kết nối chuyên gia, hỗ trợ tiếp cận vốn và kênh tiêu thụ sản phẩm.

Tiếp đó là hỗ trợ thanh thiếu nhi trong chuyển đổi số với các chương trình như bình dân học vụ số, trang bị kiến thức công nghệ thông tin, triển khai mô hình học tập trực tuyến và phong trào "thanh niên số vì biên giới số".

Anh Bùi Quang Huy trao tặng nguồn lực cho tỉnh Điện Biên ẢNH: ĐĂNG HẢI

Song song với đó là hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội theo nguyên tắc "3 cùng" (cùng đồng hành, cùng sẻ chia, cùng phát triển). Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh việc hỗ trợ sẽ không chỉ dừng ở vật chất mà còn mở rộng sang hạ tầng, môi trường sống, dịch vụ công và thiết chế văn hóa.

Đoàn - Hội - Đội các tỉnh không có biên giới sẽ xây dựng cơ chế kết nghĩa, trong đó mỗi đơn vị đảm nhận hỗ trợ ít nhất một xã biên giới. Đề án cũng chú trọng đồng hành với thanh niên trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, coi văn hóa là động lực để phát triển kinh tế, kết nối nguồn lực xã hội.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và anh Mùa A Vảng trao tặng quà cho học sinh ẢNH: ĐĂNG HẢI

Để triển khai hiệu quả, anh Bùi Quang Huy đưa ra 5 nội dung trọng tâm: phối hợp chặt chẽ với chính quyền và Bộ đội biên phòng; duy trì kết nghĩa bền vững và trách nhiệm; huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số; đảm bảo an toàn, kỷ luật, hiệu quả trong mọi hoạt động.

Theo anh Bùi Quang Huy, đề án không chỉ là một kế hoạch hành động mà còn là biểu tượng của tinh thần sẻ chia, của trách nhiệm đối với những vùng đất tuyến đầu của Tổ quốc. "Chúng ta tin tưởng rằng, từ Điện Biên, mảnh đất lịch sử anh hùng, ngọn lửa của hành trình này sẽ lan tỏa đến khắp 248 xã biên giới, thắp sáng niềm tin, vun đắp tri thức và bồi dưỡng ý chí vươn lên cho thế hệ trẻ vùng biên cương của Tổ quốc", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Anh Bùi Quang Huy cũng kêu gọi tuổi trẻ cùng biến những dặm dài biên giới thành dặm dài hy vọng, để mỗi bước chân tình nguyện trở thành dấu ấn đẹp trên bản đồ Tổ quốc.

Anh Nguyễn Kim Quy và ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Điện Biên, trao tặng quà và học bổng cho học sinh ẢNH: ĐĂNG HẢI