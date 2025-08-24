Công chức trẻ lan tỏa tinh thần tình nguyện từ vùng biên

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lạng Sơn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN; anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN; Tỉnh đoàn Lạng Sơn, xã Đồng Đăng và đông đảo đoàn viên, thanh niên, người dân trên địa bàn.

Anh Nguyễn Tường Lâm cùng các đại biểu khánh thành công trình Phòng tin học cho em tại Trường tiểu học Hồng Phong, xã Đồng Đăng ẢNH: ĐĂNG HẢI

Phát huy tinh thần tiên phong của tuổi trẻ

Phát biểu tại lễ ra quân, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025 được triển khai với chủ đề "Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng", gồm một chương trình Tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch theo từng khối đối tượng: Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, Hoa phượng đỏ. Qua 26 năm tổ chức, chiến dịch đã trở thành trường học thực tiễn để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, khẳng định tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên" trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Theo anh Lâm, Kỳ nghỉ hồng là điểm nhấn quan trọng, phát huy vai trò xung kích của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động trẻ, bằng chính kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp của mình để tổ chức các hoạt động tình nguyện phục vụ cộng đồng. Đặc biệt, khi đất nước đang đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyển đổi số đồng bộ, chiến dịch càng có ý nghĩa khi tạo điều kiện để tuổi trẻ trực tiếp hỗ trợ người dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Anh Nguyễn Tường Lâm trao quà cho các em thiếu nhi trong dịp khánh thành sân chơi cho các em ẢNH: ĐĂNG HẢI

Gắn với chủ đề công tác năm 2025, các đội hình Kỳ nghỉ hồng thực hiện chủ trương "3 liên kết" (liên kết lực lượng, địa bàn, cộng đồng), với phương châm "lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng". Nhiều hoạt động thiết thực đã và đang được triển khai như: tuyên truyền pháp luật qua phiên tòa giả định, tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn định danh điện tử, ứng dụng VNeID; đồng thời thực hiện các công trình an sinh như trao quà cho gia đình chính sách, học sinh khó khăn; khánh thành phòng tin học, sân chơi thanh thiếu nhi; hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái và cầu dân sinh.

Từ mảnh đất biên cương Lạng Sơn, anh Nguyễn Tường Lâm kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động trẻ phát huy cao nhất tinh thần "tiên phong - bản lĩnh - đoàn kết - sáng tạo - phát triển", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, lao động, sản xuất; tiếp tục đóng góp trí tuệ, sức trẻ cho cộng đồng, để ngày càng có nhiều công trình, phần việc cụ thể góp phần phát triển KT-XH, làm rạng danh truyền thống vẻ vang của Đoàn, Hội, vững bước dưới cờ Đảng quang vinh.

Đồng loạt hưởng ứng chiến dịch

Ngay trong lễ ra quân, ban tổ chức đã trao tặng các phần quà ý nghĩa cho gia đình chính sách, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Sau phần lễ, nhiều hoạt động hưởng ứng đồng loạt diễn ra. Khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ triển khai 4 hoạt động tình nguyện. Các công chức trẻ tổ chức phiên tòa giả định nhằm tuyên truyền pháp luật, phòng tránh lừa đảo trực tuyến cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân xã Đồng Đăng.

Các thầy thuốc trẻ tư vấn sức khỏe, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân khu vực biên giới. Các thanh niên tình nguyện thực hiện Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các xã, phường trên địa bàn. Đội hình thanh niên tình nguyện cũng hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng VNeID, thực hiện định danh mức độ 2 và tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đoàn công tác T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Tường Lâm dẫn đầu đã thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại địa bàn gồm: khánh thành phòng tin học tại Trường tiểu học Hồng Phong, xã Đồng Đăng, trị giá 70 triệu đồng từ nguồn lực T.Ư Đoàn; khánh thành sân chơi cho thanh thiếu nhi tại thôn Còn Kéo, xã Đồng Đăng, trị giá 50 triệu đồng.

Đoàn công tác cũng khánh thành công trình "nhà nhân ái" cho gia đình ông Nông Văn Toán tại thôn Còn Kéo, thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát. Gia đình đã được Ủy ban MTTQ VN xã hỗ trợ 60 triệu đồng nhưng thiếu vốn đối ứng để hoàn thiện, T.Ư Đoàn đã hỗ trợ 30 triệu đồng kinh phí mua vật liệu. Ban tổ chức cũng triển khai xây dựng một cầu dân sinh, trị giá 50 triệu đồng, phục vụ đi lại cho người dân địa phương.